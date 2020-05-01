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План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зато при президенте

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Саакашвили нашли новую должность, это инициатива президента, - "слуга народа" Арахамия

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что делать с Саакашвили? Опрос украинских политиков

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

План выхода из кризиса

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин будет рассматривать каждый запрос на выезд украинских заробитчан отдельно

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Тихо слили...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громкое назначение Саакашвили завершилось тихим "сливом"

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

The будні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Зе!пиар

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия"

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Карантин затянулся....

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Картина "Шмигаль продає заробітчан у Європу". Музей Уриноофтальмології при Кабінеті Міністрів України

План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Путин в эпоху перемен

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20940) путин владимир (31587) Саакашвили Михеил (3307) фотожаба (14524) Шмыгаль Денис (2728)


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Топ комментарии
+78
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7728
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01.05.2020 09:39 Ответить
+74
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4278
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01.05.2020 10:00 Ответить
+66
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2506
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01.05.2020 09:45 Ответить
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01.05.2020 09:37 Ответить
👏👏👏👏👍👍👍👍
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01.05.2020 10:48 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6761
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01.05.2020 09:38 Ответить
Сначала был «95-й квартал»… Потом появись «Сваты» и «Слуга народа»… Теперь имеем «Женский квартал»… Пора запускать «Кухонный квартал» и «Пенсионный квартал»(рабочее название - «Пенсионная лавочка»)…
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01.05.2020 09:51 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4278
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01.05.2020 10:00 Ответить
Точно!
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01.05.2020 11:05 Ответить
Головна роль Міхоеля, у команді Зє, це сформувати і очолити дії по нейтралізації Порошенка.
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01.05.2020 09:39 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7728
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01.05.2020 09:39 Ответить
ганьба на весь світ через такого президента.
Ніколи не було так соромно за президнта моєї країни як за шостого !
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04.05.2020 15:24 Ответить
Погоджуюсь. Просто соромно і за президента, і за народ, і за країну.
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06.05.2020 15:26 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3307
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01.05.2020 09:40 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5323
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01.05.2020 09:40 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3949
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01.05.2020 09:41 Ответить
. Музей Уриноофтальмології при Кабінеті Міністрів УкраїниИсточник: https://censor.net/p3192846
Уриноофтальмологии,Карл!!!
Это пять
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01.05.2020 09:42 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5574
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01.05.2020 09:44 Ответить
.....идор? как точно то.....
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01.05.2020 11:07 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2506
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01.05.2020 09:45 Ответить
План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4335
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01.05.2020 09:46 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5247
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01.05.2020 09:47 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8197
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01.05.2020 09:49 Ответить
мочи вонючего кацапа !
на звук, на цвет, на вкус, на запах !
на слово, подпись, жест и вид !
кацап- захватчик, врун, бандит !
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01.05.2020 09:49 Ответить
Коней на переправі не міняють. І ось я лежу і думаю: а ослів?
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01.05.2020 09:51 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2193
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01.05.2020 09:53 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7228
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01.05.2020 09:59 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4019
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01.05.2020 10:01 Ответить
ТАКУЮ ЗЕЛЕНУЮ ЗАРАЗУ УКРАИНА не знала даже при прохвессорре !
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01.05.2020 10:05 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4472
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01.05.2020 10:06 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2423
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01.05.2020 10:08 Ответить
Помню Миша , и могу повторить , если хочешь . !! .

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3605 ..
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01.05.2020 11:04 Ответить
Зеленський ЛІДОР. Маю право на помилку.
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01.05.2020 10:06 Ответить
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01.05.2020 11:22 Ответить
Про Януковоща писали, що він підЕр.
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03.05.2020 17:29 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5043
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01.05.2020 10:08 Ответить
картинка медійних маніпуляцій від ТЕКСТИ.ОРГ https://texty.org.ua/fragments/100885/rosijski-dezinformatory-vykorystovuyut-karantynni-konflikty-v-********-dlya-prosuvannya-federalizaciyi/

Перевір, на що ти повівся..!

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5614
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01.05.2020 10:11 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9568
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01.05.2020 10:12 Ответить
Бідна Лєнка, от чого вона плаче.

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9830 План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9830
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01.05.2020 10:15 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 864
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01.05.2020 10:16 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3741
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01.05.2020 10:29 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9028
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01.05.2020 10:35 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5510
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01.05.2020 10:37 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4961
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01.05.2020 10:37 Ответить
Не думало чудо на стадіоні, шпарячи по шпаргалці вимоги до Пороха, що само себі приліпить погоняло - ВИРОК для країни - НЕлох, Бідося з відосями... То таке , а ось Вирок- то "по-большому"!
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01.05.2020 12:05 Ответить
Які можуть бути вимоги до злодія - віддай украдене і сиди в тюрмі
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01.05.2020 21:18 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6257
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01.05.2020 10:56 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4340
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01.05.2020 10:57 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6734
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01.05.2020 11:59 Ответить
Шо там квитками на 95-ий у ВР торгувати! Мрією ПРивезти товар для ПРібліжьонного до влади бізнесу , використати ПРезидента для піару, а потім ПРезидентом же розпіареним товаром торгувати у ВР - ото многохадовочка! Юзік- то так мелкая рибьошка не наказанная в чреде ПРосішєствій Вирока України.
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01.05.2020 12:10 Ответить
Да-здра-пер-ма ... Уря таварищи .!!

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8297 .
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01.05.2020 10:58 Ответить
🤣
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01.05.2020 11:07 Ответить
Вы-ро-сла.
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8502
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01.05.2020 18:50 Ответить
😂
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01.05.2020 18:53 Ответить
а маррадьрова хивря є?
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01.05.2020 21:19 Ответить
А ты, типа, Ленку-марадьорку уже и не узнал.

Хотя, мда, уже и гугл эту опухшую ЗеЛенку распознает как известную бабушку - Nancy Pelosi


План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9705






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01.05.2020 22:58 Ответить
Теперь вместо шапок - гуманитарка

План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6391
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01.05.2020 23:06 Ответить
О-о-о. Это ж Зеленская Ленка в детстве.
Хороша, чертовка.
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01.05.2020 13:31 Ответить
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01.05.2020 11:16 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1845
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01.05.2020 11:37 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3868
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01.05.2020 12:04 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3142
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01.05.2020 12:05 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6010
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01.05.2020 12:06 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8507
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01.05.2020 12:07 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 827
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01.05.2020 12:08 Ответить
Вирок думав, коли ПРищучить Марусю з Фединою, Таню Чорновол з Вятровичем , менше буде сміливих над ним насміхитись - але так попьорло з Єрамком в ОПі в поміч!!! Що не крок - то ПРовал, що не відосік- то ПРофанація...Єрмак навчав уму- розуму бандюка Тадеєва , ПРосто будучи Кремлівською консервою з ксівою -дипломом ПРо ПРофесію дипломата . Уявіть масштаб- від помічника бандюка у команді бандюка до помічника ВИРОКА!
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01.05.2020 12:21 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4801
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01.05.2020 12:12 Ответить
План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3828
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01.05.2020 14:11 Ответить
НЕ шанована редакція цього ****************!
1 Скільки коштує для мародера мальдівського ваша проституція?
2 Чому за 5 років мародерства на війні у вас не було ЖОДНОЇ карикатури на головного злодія України?
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01.05.2020 21:22 Ответить
це на шапкокрада? Чого ж не було? Були, ти був, а ти і є. карикатура на нього.
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04.05.2020 15:38 Ответить
как он напоминает https://www.youtube.com/watch?v=KaFGmYki-rs этого персонажа План виходу з кризи, Путін в епоху змін, нова посада для Міхо. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5239
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01.05.2020 23:43 Ответить
в мармеладном дурдоме трудотерапия - урок рисования.
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04.05.2020 14:05 Ответить
 
 