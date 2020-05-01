План выхода из кризиса, Путин в эпоху перемен, новая должность для Михо. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Зато при президенте
Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Саакашвили нашли новую должность, это инициатива президента, - "слуга народа" Арахамия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Что делать с Саакашвили? Опрос украинских политиков
План выхода из кризиса
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин взял под контроль выезд украинцев на работу за границу, – Шмыгаль
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин будет рассматривать каждый запрос на выезд украинских заробитчан отдельно
Тихо слили...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Громкое назначение Саакашвили завершилось тихим "сливом"
The будні
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ
Зе!пиар
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия"
Карантин затянулся....
Картина "Шмигаль продає заробітчан у Європу". Музей Уриноофтальмології при Кабінеті Міністрів України
Путин в эпоху перемен
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Ніколи не було так соромно за президнта моєї країни як за шостого !
Уриноофтальмологии,Карл!!!
Это пять
на звук, на цвет, на вкус, на запах !
на слово, подпись, жест и вид !
кацап- захватчик, врун, бандит !
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Перевір, на що ти повівся..!
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Хотя, мда, уже и гугл эту опухшую ЗеЛенку распознает как известную бабушку - Nancy Pelosi
Хороша, чертовка.
1 Скільки коштує для мародера мальдівського ваша проституція?
2 Чому за 5 років мародерства на війні у вас не було ЖОДНОЇ карикатури на головного злодія України?