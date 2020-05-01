РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6132 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
2 702 7

За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки коронавирус в Киеве выявили еще у 52 человек, при этом пятеро пациентов выздоровели.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, в том числе заболели 11 медиков. COVID-19 выявили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также у пяти детей.

Таким образом, на сегодня в Киеве уже 1 453 подтвержденных случая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продовольственные рынки в столице будут открывать постепенно при условии соблюдения противоэпидемических требований, - КГГА

"Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек", - добавил Кличко.

За минувшие сутки COVID-19 выявили в следующих районах столицы:

Печерский +5
Шевченковский +4
Соломенский +4
Днепровский +5
Святошинский +3
Деснянский +3
Подольский 1
Голосеевский +7
Оболонский +7
Дарницкий +13

За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко 01
За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко 02
За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко 03
За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко 04

Автор: 

карантин (16729) Киев (26138) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сколько от белочки померли ?
показать весь комментарий
01.05.2020 11:38 Ответить
Манипулятивная подача информации.
За сутки никто не может заболеть до явных симптомов в принципе!!!
Это случайно/ плановым образом выявленные, которые инфицировались от 14 дней до месяца тому назад.
Воз давно представил формулу: 1 заболевший = 2,5 человек новым ни фицировпнным. Следовательно, ежедневные данные с вновь выявленными заболевшими предварительно умножаем на 2,5. И нечему здесь удивляться.
Плюс, не забываем про латентных больных, типа рассадников гундяевского каганата, тех кого зиленский выудил из международных эпицентров заболевания и отправил по сёлам «под личное обязательство сидеть дома», а также всплывающие в сми случаи, когда сами врачи не хотят/не могут выявить заболевшего и отшивают его восвояси разносить заразу по округе
показать весь комментарий
01.05.2020 11:44 Ответить
А ну и гЫлиту не забываем, считающую, что «корона»- это болезнь холопов и плебса, а не их куршевельских вояжей и ресторанных посиделок
показать весь комментарий
01.05.2020 11:46 Ответить
А тем временем В Болгарии начинается первое в стране массовое тестирование на коронавирус
https://www.bnt.bg/bg/a/masovo-testvane-za-covid-19-v-plovdiv « В Пловдиве начинается организация первого в Болгарии репрезентативного исследования (тестирования) на COVID-19. Оно будет полностью отвечать критериям ВОЗ»

Что, собственно, абсолютно логично и приближено к реальности. О чем, кстати, настаивает и требует провести настоящий президент Украины, а не нынешний самозванец...
показать весь комментарий
01.05.2020 11:54 Ответить
Интересно, когда снимут карантин, как етого некоторый полудурки хотят, и ети 52 зараженных завтра проедутся в метро, сколько послезавтра сдохнет от вируса? Самое интересное те кто кричал что нужно снять карантин завтра будут кричать что во всем синовата власть что допустила епидемию.
показать весь комментарий
01.05.2020 12:04 Ответить
Очень малое количество выздоровших в Киеве или болеют боллее мясяца ? На 2- апреля в Киеве было 160 случаев, а сейчас выздоровело по словам Кличко только 80 человек.
показать весь комментарий
01.05.2020 13:57 Ответить
А можно поподробнее про медиков - это работавшие с вирусом или просто случайные?
показать весь комментарий
01.05.2020 14:41 Ответить
 
 