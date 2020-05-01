За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки коронавирус в Киеве выявили еще у 52 человек, при этом пятеро пациентов выздоровели.
Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, в том числе заболели 11 медиков. COVID-19 выявили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также у пяти детей.
Таким образом, на сегодня в Киеве уже 1 453 подтвержденных случая.
"Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек", - добавил Кличко.
За минувшие сутки COVID-19 выявили в следующих районах столицы:
Печерский +5
Шевченковский +4
Соломенский +4
Днепровский +5
Святошинский +3
Деснянский +3
Подольский 1
Голосеевский +7
Оболонский +7
Дарницкий +13
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За сутки никто не может заболеть до явных симптомов в принципе!!!
Это случайно/ плановым образом выявленные, которые инфицировались от 14 дней до месяца тому назад.
Воз давно представил формулу: 1 заболевший = 2,5 человек новым ни фицировпнным. Следовательно, ежедневные данные с вновь выявленными заболевшими предварительно умножаем на 2,5. И нечему здесь удивляться.
Плюс, не забываем про латентных больных, типа рассадников гундяевского каганата, тех кого зиленский выудил из международных эпицентров заболевания и отправил по сёлам «под личное обязательство сидеть дома», а также всплывающие в сми случаи, когда сами врачи не хотят/не могут выявить заболевшего и отшивают его восвояси разносить заразу по округе
https://www.bnt.bg/bg/a/masovo-testvane-za-covid-19-v-plovdiv « В Пловдиве начинается организация первого в Болгарии репрезентативного исследования (тестирования) на COVID-19. Оно будет полностью отвечать критериям ВОЗ»
Что, собственно, абсолютно логично и приближено к реальности. О чем, кстати, настаивает и требует провести настоящий президент Украины, а не нынешний самозванец...