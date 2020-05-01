За сутки в Киеве 52 новых случая COVID-19, в том числе заболели 11 медиков, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки коронавирус в Киеве выявили еще у 52 человек, при этом пятеро пациентов выздоровели.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, еще у 52 человек за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, в том числе заболели 11 медиков. COVID-19 выявили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также у пяти детей.

Таким образом, на сегодня в Киеве уже 1 453 подтвержденных случая.

"Выздоровели за прошедшие сутки 5 человек. Всего в Киеве преодолели коронавирус 80 человек", - добавил Кличко.

За минувшие сутки COVID-19 выявили в следующих районах столицы:

Печерский +5

Шевченковский +4

Соломенский +4

Днепровский +5

Святошинский +3

Деснянский +3

Подольский 1

Голосеевский +7

Оболонский +7

Дарницкий +13







