Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко. ФОТОрепортаж

В пятницу, 1 мая, истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях. Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство. Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, заботились и оказывали необходимую помощь", - написал Кириленко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр. ФОТО

Он также отметил, что каждому провели тестирование на коронавирус с помощью быстрых тестов и по два ПЦР - исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты - все отрицательные.

Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко 01
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко 02
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко 03
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко 04
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко 05
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко 06

Напомним, Украина днем 16 апреля во время обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО вернула 20 своих граждан.

+2
так может им квартиры в Киеве купят (не военным конечно...тем не положено)
01.05.2020 13:40 Ответить
+2
01.05.2020 13:46 Ответить
+2
Это выдержки из валдайских лекций поцреота, или его жизненная позиция с тех времен когда он вместе с русскими кизяками за Приднестровье воевал против Молдовы?
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 8927
01.05.2020 14:07 Ответить
Где клопы были крупнее: на подвале или на обсерации?
01.05.2020 13:33 Ответить
возвращаются домой ? таки 2 военных понятно . а остальные донецкие обратно к себе ?
показать весь комментарий
01.05.2020 13:33 Ответить
так может им квартиры в Киеве купят (не военным конечно...тем не положено)
показать весь комментарий
01.05.2020 13:40 Ответить
А де ж ЗЕ? Втратив таку можливість пропіаритись. Еххх...
показать весь комментарий
01.05.2020 13:43 Ответить
01.05.2020 13:46 Ответить
Это выдержки из валдайских лекций поцреота, или его жизненная позиция с тех времен когда он вместе с русскими кизяками за Приднестровье воевал против Молдовы?
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 8927
01.05.2020 14:07 Ответить
он много где воевал.. - рисковал всю свою жизнь...
вот поэтому его слова и имеют вес....
01.05.2020 14:12 Ответить
Воевал за "русский мир", если что...
01.05.2020 15:43 Ответить
Это в Абхазии на стороне грузин и в Ичкерии на стороне чечен воевал за русский мир? Что до приднестровья, там жило около 40% этнических украинцев и они были против вхождения в Молдову, которая в то время взяла курс на вступление в Румынию
01.05.2020 16:10 Ответить
То есть, это оправдание?
01.05.2020 16:42 Ответить
Это констатация фактов.
01.05.2020 17:08 Ответить
З Мацквою Корчинський ніяк не зв язаний ?
01.05.2020 22:11 Ответить
Аби за незалежну Україну воював, а не на зарплатні був у фсб як багато пацріотів.
01.05.2020 22:12 Ответить
Сильный лидер, гришь?
Ну не себя же ты имеешь в виду!
Выдвигаем на следующих выборах :
Звільнені з полону найманців РФ українці пройшли обсервацію та повертаються додому, - глава Донецької ОДА Кириленко - Цензор.НЕТ 904
01.05.2020 14:21 Ответить
я тебя умоляю.....

на выборах в Малоросии у него шансов 0....
Когда появится Лидер он сначала возьмет власть, а потом лет через 10 объявит выборы может быть...
Только так...
01.05.2020 14:24 Ответить
"мальчик сыт" (с) оба вовы (второй - пу) похожи крысиными характерами... впрочем мордочки у них тоже крысиные...
01.05.2020 13:47 Ответить
Кто эти люди на фото? Ответ - стадо баранов в намордниках. Особенно мне стыдно когда проезжаю мимо Минобороны. Бойцы стоят в намордниках! В намордниках, Карл! А вдруг руские нападут и пойдут в бой без намордников? Вся славная ЗСУ обосрется и разбежится от страха перед Ковидом?
01.05.2020 13:52 Ответить
надеюсь донецкие бабушки не будут заявлять что им жить негде и гоните по квартире им однокомнатной!? а страна развесит уши . и с барского плеча за народные деньги им их вручит... неплохой бизнес будет для донецких ..хватать своих там ради квартир в киеве менять их...(или быть в доле с ними...) а почему бы и нет....? все гражданские....и якобы украинцы...а мы же знаем какие там есть среди обменяемых...и вот были изверги два которые пытали военных изменники... и таксисты и другие разные... так что всем по квартире?
01.05.2020 14:02 Ответить
и на х...я этот цирк? я переболел и являюсь переносчиком вируса. как только очухался пошел на работу, пошёл в магазины раздавать вирус. ЦИРК Б...Дь.
01.05.2020 14:11 Ответить
Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко.

По приглашению Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?
01.05.2020 14:57 Ответить
мы рады..полные штаны щастья какаяя новость..
01.05.2020 21:19 Ответить
 
 