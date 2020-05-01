Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко. ФОТОрепортаж

В пятницу, 1 мая, истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях. Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство. Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, заботились и оказывали необходимую помощь", - написал Кириленко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При обмене 16 апреля вернули двух бойцов ВСУ - Гриненко из 79-й ОДШБр и Шайдова из 53-й ОМБр. ФОТО

Он также отметил, что каждому провели тестирование на коронавирус с помощью быстрых тестов и по два ПЦР - исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты - все отрицательные.













Напомним, Украина днем 16 апреля во время обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО вернула 20 своих граждан.