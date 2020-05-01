Освобожденные из плена наемников РФ украинцы прошли обсервацию и возвращаются домой, - глава Донецкой ОГА Кириленко. ФОТОрепортаж
В пятницу, 1 мая, истек срок обсервации лиц, освобожденных из плена 16 апреля из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Провели с места обсервации украинцев, освобожденных из плена 16 апреля. Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях. Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство. Спасибо медицинским работникам, которые две недели были рядом с ними, заботились и оказывали необходимую помощь", - написал Кириленко.
Он также отметил, что каждому провели тестирование на коронавирус с помощью быстрых тестов и по два ПЦР - исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты - все отрицательные.
Напомним, Украина днем 16 апреля во время обмена удерживаемыми лицами с ОРДЛО вернула 20 своих граждан.
о чем я здесь постоянно пишу...
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCpidZYI4-XsmrXhtpkn265ArrDCfXVVXa-fNBRZWZmJJaUFUVF6ieoNd3twpoaMdM9b-0eXiQ4c8hu&hc_ref=ARQozChVlD6abz2J6i263bD2IccWNupun_YAqnLH6E58iGNnfVpnI-pdpOtsJiUPuqg&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2933923690006477 15 хв ·
Коли я чую: нам, опозиціі, народу, краіні потрібен сильний національний лідер, я відповідаю, що вам потрібен підер.
Вівцям, щоб кудись іти потрібен начолі козел і пес позаду. А нам потрібна тільки відсутність загорожі.
Мене тому й ламає займатися політикою - боротися за лідерство - бо в разі успіху заступиш лише місце і функції козла.
вот поэтому его слова и имеют вес....
Ну не себя же ты имеешь в виду!
Выдвигаем на следующих выборах :
на выборах в Малоросии у него шансов 0....
Когда появится Лидер он сначала возьмет власть, а потом лет через 10 объявит выборы может быть...
Только так...
По приглашению Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и приехали из-за потери работы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сколько из этих 2-х миллионов Зеленский поместил в обсервацию и сколько запустил разносить вирус по всей стране?