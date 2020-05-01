ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части в нанесении почти 800 тыс. грн убытков при проведении ремонта. ФОТОрепортаж
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницкий, сообщили о подозрении начальнику одного из управлений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Он подозревается в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).
Об этом говорится в сообщении пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта. Из-за его действий в 2019 году предприятие - исполнитель работ получило оплату за невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тыс. грн", - рассказали в ГБР.
дєло жжжідей..житейскоє..
ДОкупались...
Получило аванс и не выполнило или заказчик подписал акт приёмки невыполненных работ?
крадут ссуки у своих же солдат..
во время войны крадут
атцыкамандиры
как соевый гетьман начал в 2014
с гладковскими-палтараками-аваками-рюкзаками
так 5 лет и деребанили
сегодняшние на 6 год продолжили