ГБР сообщило о подозрении командиру воинской части в нанесении почти 800 тыс. грн убытков при проведении ремонта. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницкий, сообщили о подозрении начальнику одного из управлений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Он подозревается в халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Об этом говорится в сообщении пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, военнослужащий не осуществил надлежащее управление и контроль за использованием средств, вверенных воинской части Винницкой области на выполнение капитального ремонта. Из-за его действий в 2019 году предприятие - исполнитель работ получило оплату за невыполненные ремонтные работы, что повлекло государству ущерб в размере более 793 тыс. грн", - рассказали в ГБР.

