За минувшие сутки в 6 областях количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество новых случаев коронавируса, - СНБО. КАРТА
За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили в Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667.
Об этом говорят данные ЦОЗ и Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 425 случаев (восемь новых);
- Волынская область - 307 случаев (27);
- Днепропетровская область - 364 случая (17);
- Донецкая область - 70 случаев (два);
- Житомирская область - 390 случаев (16);
- Закарпатская область - 432 случая (13);
- Запорожская область - 260 случаев (17);
- Ивано-Франковская область - 899 случаев (37);
- Кировоградская область - 392 случая (один);
- Киев - 1453 случая (52);
- Киевская область - 694 случая (30);
- Львовская область - 454 случая (24);
- Луганская область - 35 случаев (два);
- Николаевская область - 126 случаев (0);
- Одесская область - 296 случаев (19);
- Полтавская область - 211 случаев (восемь);
- Ровенская область - 658 случаев (21);
- Сумская область - 103 случая (один);
- Тернопольская область - 793 случая (14);
- Харьковская область - 274 случая (25);
- Херсонская область - 120 случаев (девять);
- Хмельницкая область - 92 случая (десять);
- Черновицкая область - 1667 случаев (96);
- Черкасская область - 296 случаев (шесть);
- Черниговская область - 50 случаев (0).
Вместе с тем, количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 в шести областях Украины превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания.
Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, за минувшие сутки:
в Винницкой области подтверждено 8 новых случаев заболевания и 18 выздоровления (за все время – 425 заболевших, 3 умерших и 145 выздоровевших соответственно), сейчас в области болеет 277 человек (на 10 меньше, чем днем ранее);
в Волынской области – 27 новых случаев заболевания и 4 выздоровления (307 заболевших, 6 умерших и 64 выздоровевших за все время), болеет 237 человек (за сутки на 23 больше);
в Днепропетровской области – 17 новых случаев заболевания и 40 выздоровления (за все время 364 заболели, 3 умерли и 63 выздоровели), болеет 298 человек (за сутки на 23 меньше);
в Донецкой области - 2 новых заболевших и 2 выздоровевших (за все время - 70 заболевших, 1 умерший и 12 выздоровевших), сейчас болеет 57 человек, как и сутки назад;
в Житомирской области – 16 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (290 заболели, 10 умерли и 23 выздоровели за все время), сейчас болеет 357 человек (за сутки на 14 больше);
в Закарпатской области – 13 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 432 заболевших, 9 умерших и 53 выздоровевших), сейчас болеет 370 человек (за сутки на 8 больше);
в Запорожской области - 17 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (всего 260 заболевших, 5 умерших и 71 выздоровевший), сейчас болеет 184 человека (за сутки на 8 больше);
в Ивано-Франковской области - 37 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и ни одного случая выздоровления (899 заболевших, 51 умерший и 72 выздоровевших за все время), сейчас болеет 776 человек (за сутки на 36 больше);
в г.Киеве – 52 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 1 453 случая заболевания, 25 - смерти и 80 – выздоровления за все время), сейчас в столице болеет 1 348 человек (за сутки на 47 больше);
в Киевской области – 30 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 1 выздоровления (всего 694, 17 и 74 соответственно), сейчас болеет 603 человека (за сутки на 27 больше);
в Кировоградской области - 1 новый случай заболевания, 1 смерти и 14 выздоровления (всего 392 заболели, 19 умерли и 114 выздоровели), сейчас болеет 259 человек (за сутки на 14 меньше);
в Луганской области – 2 новых случая заболевания и 1 выздоровления (за все время 35 заболели и 5 выздоровели, летальных случаев не было), сейчас болеет 30 человек (за сутки на 1 больше);
во Львовской области - 24 новых случаев заболевания и 10 выздоровления (всего 454 заболели, 14 умерли и 87 выздоровели), сейчас болеет 353 человека (за сутки на 14 больше);
в Николаевской области – 1 новый случай выздоровления, новых заболевших нет (за все время 126 заболевших, 2 умерших и 6 выздоровевших), болеет 118 человек (за сутки на 1 меньше);
в Одесской области - 19 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (за все время 296 заболевших, 3 умерших и 17 выздоровевших), болеет 276 человек (за сутки на 17 больше);
в Полтавской области - 8 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 1 выздоровления (всего 211 заболевших, 7 умерших и 22 выздоровевших за все время), болеет 182 человека (за сутки на 6 больше);
в Ровенской области – 21 новый случай заболевания и 3 выздоровления (за все время 658 заболевших, 11 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 585 человек (за сутки на 18 больше);
в Сумской области - 1 новый случай заболевания и 5 выздоровления (за все время 103 заболевших, 4 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 37 человек (за сутки на 4 меньше);
в Тернопольской области - 14 новых случая заболевания и 15 выздоровления (всего 793 заболели, 14 умерли и 93 выздоровели), сейчас болеет 686 человек (за сутки на 1 меньше);
в Харьковской области - 25 новых случаев заболевания и 6 выздоровления (всего 274 заболевших, 4 умерших и 26 выздоровевших), сейчас болеет 244 человека (за сутки на 19 больше);
в Херсонской области - 9 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (за все время 120 заболевших, 2 умерших и 44 выздоровевших), сейчас болеет 74 человека, как и сутки назад;
в Хмельницкой области – 10 новых случаев заболевания и 6 выздоровления (всего 92 заболевших, 5 умерших и 26 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 61 человек (за сутки на 4 больше);
в Черкасской области - 6 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 3 выздоровления (за все время 296 заболевших, 9 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 224 человека (за сутки на 2 больше);
в Черновицкой области - 96 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 13 выздоровления (всего 1 667 заболевших, 44 умерших и 123 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 500 человек (за сутки на 78 больше);
в Черниговской области за сутки новых случаев заболевания, смерти и выздоровления нет (за все время там было 50 заболевших, 4 умерших и 6 выздоровевших), сейчас там болеет 40 человек.
Щас визжать начнут - вот видите, милосердный Яхве, наславший вирус, теперь милостью своей помиловал рабов своих, а лучших забрал к себе в "рай" шоб вечно дудели в кожаные флейты да пели мантры во слово муд.рости Поспода своего, ура
Че они лепят то? Протестироваи бы в 10 раз больше и тогда нужно "Мрию" за памперсами посылать взад в Китай)
Очевидно именно так, в тик-ток стиле, должна выглядеть ПАНДЕМИЯ. И именно так она и выглядит.
Разберемся. Вершиной актерской карьеры вот уже сотни лет является роль Гамлет Гамлетовича. Шекспир был ещё тот тролль и папу-призрака звали так же как и сынульку ,если кто не помнит. Каждый мечтает сказать про "быть или не быть!" но надо же с чего то начинать! На помощь приходит возвращение к образу мысли и действий древних греков и , соответственно, к маске на лицах актёров. Маска позволяет лицедействовать в неограниченных пределах поля эмоций. На представленных видео мы видим одуревших от безделия (плановые процедуры отменены!) медработников , возомнивших себя звёздами Голливуда.
Есть и другое объяснение. Игра в Пандемию требует релакса для стабилизации своего "Я" в этом Мире. Медработники из разных частей Планеты нашли естественный но неоригинальный выход для своих эмоций и страха. Они исполняют некие ритуальные танцы, стремясь передать посредством неуклюжих групповых движений нам некую энергию, рассказать о каком то важном событии в своей жизни.
Вики пишет, что "Ритуальный танец появился в древний период истории человечества и исполнялся изначально под ритм простейших ударных инструментов, главным побудительным мотивом которого была не практическая польза, а символические ценности, как способ передачи некоего духовного смысла." Что хотят рассказать нам медработники? Очевидно что не о тяжком труде и горах трупов, их, трупов и больных , просто нет, это установлено сотнями очевидцев снявших пустые госпиталя в разных концах Мира. Так что же это и о чём? Ответ мы скоро узнаем.....😎
Санитары с каталкой позируют. Дешевая постановка, рассчитанная на ковидиотов. Как и все, что публикуется в СМИ сейчас.
А здесь пострадавший мгновенно ИСЦЕЛИЛСЯ.
как-будто в январе-феврале врачи плевали в потолок, ага
Коронаоптимістам мабуть цікаво буде дізнатися, що в Чехії, де епідемію ніби вдалося вкоськати, після послаблення карантину число нових випадків коронавірусу зноу почало зростати:
А реалістам, які розуміють, що число виявлених випадків значною мірою залежить від кількості проведених тестів, не зайве було б знати, як кількість тестів в Україні співвідноситься з показниками інших країн: