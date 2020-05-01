За минувшие сутки в 6 областях количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество новых случаев коронавируса, - СНБО. КАРТА

За минувшие сутки больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили в Черновицкой области, где заболели 96 человек, всего - 1667.

Об этом говорят данные ЦОЗ и Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Ни одно случая инфицирования за сутки - в Николаевской и Черниговской областях.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев (восемь новых);

Волынская область - 307 случаев (27);

Днепропетровская область - 364 случая (17);

Донецкая область - 70 случаев (два);

Житомирская область - 390 случаев (16);

Закарпатская область - 432 случая (13);

Запорожская область - 260 случаев (17);

Ивано-Франковская область - 899 случаев (37);

Кировоградская область - 392 случая (один);

Киев - 1453 случая (52);

Киевская область - 694 случая (30);

Львовская область - 454 случая (24);

Луганская область - 35 случаев (два);

Николаевская область - 126 случаев (0);

Одесская область - 296 случаев (19);

Полтавская область - 211 случаев (восемь);

Ровенская область - 658 случаев (21);

Сумская область - 103 случая (один);

Тернопольская область - 793 случая (14);

Харьковская область - 274 случая (25);

Херсонская область - 120 случаев (девять);

Хмельницкая область - 92 случая (десять);

Черновицкая область - 1667 случаев (96);

Черкасская область - 296 случаев (шесть);

Черниговская область - 50 случаев (0).

Вместе с тем, количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 в шести областях Украины превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 8 новых случаев заболевания и 18 выздоровления (за все время – 425 заболевших, 3 умерших и 145 выздоровевших соответственно), сейчас в области болеет 277 человек (на 10 меньше, чем днем ранее);

в Волынской области – 27 новых случаев заболевания и 4 выздоровления (307 заболевших, 6 умерших и 64 выздоровевших за все время), болеет 237 человек (за сутки на 23 больше);

в Днепропетровской области – 17 новых случаев заболевания и 40 выздоровления (за все время 364 заболели, 3 умерли и 63 выздоровели), болеет 298 человек (за сутки на 23 меньше);

в Донецкой области - 2 новых заболевших и 2 выздоровевших (за все время - 70 заболевших, 1 умерший и 12 выздоровевших), сейчас болеет 57 человек, как и сутки назад;

в Житомирской области – 16 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (290 заболели, 10 умерли и 23 выздоровели за все время), сейчас болеет 357 человек (за сутки на 14 больше);

в Закарпатской области – 13 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 432 заболевших, 9 умерших и 53 выздоровевших), сейчас болеет 370 человек (за сутки на 8 больше);

в Запорожской области - 17 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (всего 260 заболевших, 5 умерших и 71 выздоровевший), сейчас болеет 184 человека (за сутки на 8 больше);

в Ивано-Франковской области - 37 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и ни одного случая выздоровления (899 заболевших, 51 умерший и 72 выздоровевших за все время), сейчас болеет 776 человек (за сутки на 36 больше);

в г.Киеве – 52 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 1 453 случая заболевания, 25 - смерти и 80 – выздоровления за все время), сейчас в столице болеет 1 348 человек (за сутки на 47 больше);

в Киевской области – 30 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 1 выздоровления (всего 694, 17 и 74 соответственно), сейчас болеет 603 человека (за сутки на 27 больше);

в Кировоградской области - 1 новый случай заболевания, 1 смерти и 14 выздоровления (всего 392 заболели, 19 умерли и 114 выздоровели), сейчас болеет 259 человек (за сутки на 14 меньше);

в Луганской области – 2 новых случая заболевания и 1 выздоровления (за все время 35 заболели и 5 выздоровели, летальных случаев не было), сейчас болеет 30 человек (за сутки на 1 больше);

во Львовской области - 24 новых случаев заболевания и 10 выздоровления (всего 454 заболели, 14 умерли и 87 выздоровели), сейчас болеет 353 человека (за сутки на 14 больше);

в Николаевской области – 1 новый случай выздоровления, новых заболевших нет (за все время 126 заболевших, 2 умерших и 6 выздоровевших), болеет 118 человек (за сутки на 1 меньше);

в Одесской области - 19 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (за все время 296 заболевших, 3 умерших и 17 выздоровевших), болеет 276 человек (за сутки на 17 больше);

в Полтавской области - 8 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 1 выздоровления (всего 211 заболевших, 7 умерших и 22 выздоровевших за все время), болеет 182 человека (за сутки на 6 больше);

в Ровенской области – 21 новый случай заболевания и 3 выздоровления (за все время 658 заболевших, 11 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 585 человек (за сутки на 18 больше);

в Сумской области - 1 новый случай заболевания и 5 выздоровления (за все время 103 заболевших, 4 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 37 человек (за сутки на 4 меньше);

в Тернопольской области - 14 новых случая заболевания и 15 выздоровления (всего 793 заболели, 14 умерли и 93 выздоровели), сейчас болеет 686 человек (за сутки на 1 меньше);

в Харьковской области - 25 новых случаев заболевания и 6 выздоровления (всего 274 заболевших, 4 умерших и 26 выздоровевших), сейчас болеет 244 человека (за сутки на 19 больше);

в Херсонской области - 9 новых случаев заболевания и 9 выздоровления (за все время 120 заболевших, 2 умерших и 44 выздоровевших), сейчас болеет 74 человека, как и сутки назад;

в Хмельницкой области – 10 новых случаев заболевания и 6 выздоровления (всего 92 заболевших, 5 умерших и 26 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 61 человек (за сутки на 4 больше);

в Черкасской области - 6 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 3 выздоровления (за все время 296 заболевших, 9 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 224 человека (за сутки на 2 больше);

в Черновицкой области - 96 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 13 выздоровления (всего 1 667 заболевших, 44 умерших и 123 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 500 человек (за сутки на 78 больше);

в Черниговской области за сутки новых случаев заболевания, смерти и выздоровления нет (за все время там было 50 заболевших, 4 умерших и 6 выздоровевших), сейчас там болеет 40 человек.





