13 946 57

Представители малого бизнеса протестовали во Львове: "Накормите моих детей, и я останусь дома". ФОТОрепортаж

Несколько десятков предпринимателей провели акцию протеста у городского совета во Львове. Они требовали разрешить им работать с 1 мая. Участники протеста были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники протеста считают несправедливой ситуацию, когда они терпят убытки, а крупный бизнес в это время увеличивает прибыли.

"У меня магазин, женская группа товаров на местном рынке "Южный". Еще до карантина не было массового наплыва людей, поэтому мы вполне можем ограничить доступ людей и соблюдать требования в любое время карантина. Здание 50 квадратных метров и два места для примерки. Потери большие, потому что за неделю перед карантином завезли сезонный товар. Даже если мы через неделю откроемся, этот товар весенний не продадим, потому что уже нужны футболки. Мы этот сезон похоронили, а это потери 10 тысяч долларов. Купить сейчас летний товар проблема с финансами", - рассказал предприниматель Юрий Устяк.

Представители малого бизнеса протестовали во Львове: Накормите моих детей, и я останусь дома 01Представители малого бизнеса протестовали во Львове: Накормите моих детей, и я останусь дома 02

Бизнесмены отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам. Горсовет Львова принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, люди пока не знают.

Протестующие требуют с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса и обещают соблюдать санитарно-гигиенические требования. Они также хотят, чтобы на законодательном уровне были отменены налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность во время карантина. Бизнесмены требуют ввести мораторий на проверки контролирующими органами до реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.

Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.

Представители малого бизнеса протестовали во Львове: Накормите моих детей, и я останусь дома 03
Представители малого бизнеса протестовали во Львове: Накормите моих детей, и я останусь дома 04
Представители малого бизнеса протестовали во Львове: Накормите моих детей, и я останусь дома 05

Топ комментарии
+16
Так шо вы думаете вы откроетесь и всё будет как раньше? С какого буя? Даже доказывать не буду, совершенно очевидно что покупательная способность просела очень и очень сильно, и не только в Украине, а и во всём мире, а бизнес щас глобально повязан. Ну и??? кто покупать у вас будет?? Экономика обладает некой инертностью..сейчас этого ещё не ощущаеца, а вот месяца через 3-4 бомбонёт по полной, лично я уверен. Кредиты на жрачку будет очень популярны. Под бомобонёт по полной я имею ввиду массовые закрытия бизнеса и увольнения не потому что карантин, а потому что просто нет спроса, а спроса нет потому что нет у народа денег.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:29 Ответить
+16
Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет". Новость от 01.05.20 11:54. Вы сами решили не работать, оказывается. Вас никто не заставлял закрываться.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:00 Ответить
+12
Бомбанет раньше. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. Те, кто сможет выйти на работу, будут просто зарабатывать на самый минимум -- на пропитание. Думаю, даже без учета оплаты коммуналки. Сфера услуг просядет очень сильно, т.к. будут стараться обходиться без нее своими силами. Нагрузка на социальные фонды вырастет до предела. Единственный выход для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:55 Ответить
Очень конструктивные ребята. Я так дёшево не останусь. Для меня главное - радоваться жизни. Для этого нужно выходить из дому.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:27 Ответить
А не оттого ли ты такой радостный, что не работаешь нигде (кроме провокаторства конечно).
показать весь комментарий
01.05.2020 17:52 Ответить
вообще-то провокацией "холерных бунтов" занимаешься ты
показать весь комментарий
01.05.2020 17:55 Ответить
Так шо вы думаете вы откроетесь и всё будет как раньше? С какого буя? Даже доказывать не буду, совершенно очевидно что покупательная способность просела очень и очень сильно, и не только в Украине, а и во всём мире, а бизнес щас глобально повязан. Ну и??? кто покупать у вас будет?? Экономика обладает некой инертностью..сейчас этого ещё не ощущаеца, а вот месяца через 3-4 бомбонёт по полной, лично я уверен. Кредиты на жрачку будет очень популярны. Под бомобонёт по полной я имею ввиду массовые закрытия бизнеса и увольнения не потому что карантин, а потому что просто нет спроса, а спроса нет потому что нет у народа денег.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:29 Ответить
Бомбанет раньше. Главный трэш начнется после окончания карантина -- людям просто некуда будет выходить. Те, кто сможет выйти на работу, будут просто зарабатывать на самый минимум -- на пропитание. Думаю, даже без учета оплаты коммуналки. Сфера услуг просядет очень сильно, т.к. будут стараться обходиться без нее своими силами. Нагрузка на социальные фонды вырастет до предела. Единственный выход для страны -- свести налоги для самозанятых к минимуму. Отменить идиотские законы, принятые Зелей и его моновластью. Пусть ФОПы не принесут в бюджет много денег, но они хотя-бы не сядут на шею к государству. Но для этого Бубочке и Ко нужно иметь мозги.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:55 Ответить
Про какие мозги Вы говорите? Вы знали, что общественный транспорт (типа метро или пассажирских междугородних перевозок не останавливали на карантин ни в одной стране мира! Только Украина. Исключение - китайская провинция Хубей, где небольшие ограничения были две недели. Метро в городе Ухань(откуда распостранился вирус) было закрыто 11 дней. Больше нигде. Ни в одном городе Европы и Америки метро не закрывали. В Лондоне закрыли старые, плохопроветриваемые станции метро, остальные работают. Так, что наши власти - самые "мудрые" на планете. Они не в состоянии просчитать как это ударит по экономике.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:30 Ответить
Таки да. Я об этом писал раньше, чуть ли не благим матом орал. В самом начале закрытия. Что метро - это самый чистый и проходящий санобработку вид транспорта. Что наоборот нужно увеличить частоту рейсов. И т.д. и т.п.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:34 Ответить
Вы знали, что общественный транспорт (типа метро или пассажирских междугородних перевозок не останавливали на карантин ни в одной стране мира!

БО ПЕРЕВАЖНО МІЖМІСЬКІ ПОДОРОЖІ В ГУСТОНАСЕЛЕНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ НА ВЛАСНОМУ АВТО

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метро в городе Ухань(откуда распостранился вирус) было закрыто 11 дней. Больше нигде.

НЕ ПИ..ДИ.

https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час и ...
https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi news.liga.net › world › news


https://www.google.com/search?q=%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1&rlz=1C1GGRV_ruUA749UA749&oq=%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1&aqs=chrome..69i57j33.17454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bJsjE9Ag_-0J:https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi&prev=search Перекласти цю сторінку
30 бер. 2020 р. - Правительство Грузии решило ужесточить ограничительные меры ... прекращает работу общественного транспорта, включая метро
показать весь комментарий
01.05.2020 19:20 Ответить
не надо ляля, у нас метро не останавливали потому что его просто нет, а междугородние пассажирские перевозки остановлены на всех балканах (Черногория, Сербия, Хорватия и т.д.), не работает такси и вообще нельзя покидать пределы општины (области).
показать весь комментарий
01.05.2020 22:58 Ответить
Закрытие метро и междугородних перевозок нужно было пархатым мародерам для протягивание закона о дерибане ЗЕМЛИ и для того, чтобы не было массовых акций протеста и не имело ничего общего с борьбой с эпидемией.
показать весь комментарий
01.05.2020 23:25 Ответить
Зе на м'ясо для дитинчат...
показать весь комментарий
01.05.2020 17:31 Ответить
зеленски же сказал - Какая разница

терпите 75% терпил
показать весь комментарий
01.05.2020 18:05 Ответить
Рабів до раю не пускають.Але молодці в намордниках,слухняні,не буйні,значить ще потерплять.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:36 Ответить
Чим,більше дурні самореалізуються,тим менше,їх лишається... Це,й вірус,це й вибори.ю це й наслідки безупинної діяльності...
показать весь комментарий
01.05.2020 17:40 Ответить
тільки там і вийшли...ще у черкасах міськрада проголосувала...
остальні - в намордниках на цепу
показать весь комментарий
01.05.2020 18:47 Ответить
А шо Садовий,трохи підсцикує,чи піде по стопам мера Черкас?
показать весь комментарий
01.05.2020 17:34 Ответить
таки добре сцить
показать весь комментарий
01.05.2020 17:45 Ответить
в самоїзоляції - писали змі...температура..
як там у твоїй норі, глибоко позаривались?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:48 Ответить
В городах очень много сброда,и поклонников МП, игнорирующих масочный и дистанцию принципиально.Их некому воспитывать.Патриоты ПС,Фрайкор ,Уна Унсо,и многие другие ЛГБТ гоняют и в песочницах гадят.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:36 Ответить
на вулиці на свіжому повітрі ти не заразишся. https://www.youtube.com/watch?v=CMEKYn_3gpc Пламен Пасков: коронавирус не дотягивает даже до страшного гриппа
показать весь комментарий
01.05.2020 17:38 Ответить
не густо, но это начало.Студентов в начале второго Майдана тоже были единицы. А потом было так
Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" - Цензор.НЕТ 123
показать весь комментарий
01.05.2020 17:40 Ответить
Ждите.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:50 Ответить
Пока ***** не издох ни какого Майдана. Но власть должна чувствовать стальную руку Майдана ежеминутно, чтоб начинала слушать народ.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:54 Ответить
да, нет никакой гарантии, что Зеленский на второй же день Майдана не обратится к *****: --- Ратуйте!!
показать весь комментарий
01.05.2020 18:13 Ответить
у ***** ратувалка уже отвалилась.
так шо пусть обращается
показать весь комментарий
03.05.2020 16:56 Ответить
Тогда люди верили в ЕС и скорую европейскую жизнь. А теперь таких дураков не найти.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:21 Ответить
Чей холоп будешь?
показать весь комментарий
01.05.2020 21:01 Ответить
это лишнехромосомный набутылочник! по риторике же видно
показать весь комментарий
03.05.2020 16:58 Ответить
Порохоботи все мріють..
про поверненя Пєті НА ТРОН
показать весь комментарий
01.05.2020 19:05 Ответить
Дрожишь, зебил? Ты не Пети бойся, а предателей во власти. Или ты сторонник руцького мира?
показать весь комментарий
01.05.2020 21:00 Ответить
Устаревшие Петины штучки,"если ты против меня,значит "агент Кремля".
показать весь комментарий
02.05.2020 20:46 Ответить
Ты еще с какого долбатория выползла, ?
показать весь комментарий
02.05.2020 21:44 Ответить
Я слышал, в УкрПочте есть вакансии.
Люди там работают и детей кормят.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:50 Ответить
И получают зарплату 4500 гривен.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:47 Ответить
Протестующие и 4500 не получают
показать весь комментарий
03.05.2020 17:23 Ответить
Чтоб накормить Ваших детей, то власти придётся урезать зарплаты власти и её заместителям, а на это власть пойти не может, ибо власти нужна такая зарплата при власти, чтоб власть у власти не брала взяток, ибо иначе власть займётся коррупцией во власти и на это она пойти не может. Понятно?
показать весь комментарий
01.05.2020 17:51 Ответить
вот это... дааа...

Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" - Цензор.НЕТ 1116

абалдеть...
показать весь комментарий
01.05.2020 17:56 Ответить
!!
показать весь комментарий
01.05.2020 18:10 Ответить
Власть урезала себе зарплату
показать весь комментарий
01.05.2020 18:06 Ответить
Звучит как анекдот.
показать весь комментарий
02.05.2020 20:47 Ответить
Прочел три раза, два медленно, третий с разгону... так и не понял, кто на ком стоял??
показать весь комментарий
01.05.2020 18:07 Ответить
Представники малого бізнесу протестували у Львові: "Нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" - Цензор.НЕТ 7658
показать весь комментарий
01.05.2020 17:53 Ответить
Есть и работные товарищи - их тоже с 1 Мая.
показать весь комментарий
01.05.2020 17:55 Ответить
Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет". Новость от 01.05.20 11:54. Вы сами решили не работать, оказывается. Вас никто не заставлял закрываться.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:00 Ответить
порвало
показать весь комментарий
01.05.2020 18:15 Ответить
..... .!Он когда это говорил , был трезвым ?
Тоесть - хочешь , работай , а хочешь не работай , власть тут как бы - не при чём .? . А для кого же тогда ввели штрафы . ?
показать весь комментарий
01.05.2020 18:23 Ответить
Ого!
седня смотрел Дубинского - зашкварил Тимошенко. а также читал Доника - зашкварил Зелю.
б*же, это как будто специально, шоб опуевший народ не рыпался ибо слабо верится шо можно в каждом случае так зашквариваться.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:49 Ответить
«Кріпаки повинні сидіти в країні і працювати за миску супу» - телеведуча про заборону заробітчанам виїжджати за кордон

Ведуча Еспресо Ольга Лень згадала, що Зеленський всі роки у 95 кварталі знецінював ідею отримання безвізу з ЄС. Тому заборону влади виїжджати за кордон у пошуках кращої роботи Лень вважає логічним кроком. Про це вона написала у своєму Facebook.
"Зеленський всі роки знецінював в своєму «95 кварталі» ідею отримання безвізу з ЄС. Він навіть цілий сезон серіалу зняв про те, який фіговий безвіз, бо всі кріпаки з країни втечуть. Дика ідея, як для ******** людини, до речі. Але цілком природня для «совка», що звик жити з закритими кордонами і виїзжати з країни за дозволом КГБ.
Недалекі шанувальники гумору Зеленського, звичайно, не розуміли, що це було спробою знецінення самої ідеї вільного пересування Європою і світом для українців. Що бути громадянином світу не можливо, доки твій паспорт не є таким, що дозволяє в будь-який момент сісти на літак чи в авто і поїхати будь-куди. І тому голосуючи за Зеленського вони також не знали, що заборона виїзду за кордон для роботи - це лише логічний крок для людини з таким світоглядом. Бо в уявленні Зеленського і його оточення, кріпаки повинні сидіти в країні і працювати за миску супу, а не шукати собі кращої долі де схочуть.
Однак, ця заборона виїзду тільки для «зелених» кріпаків. Бо ніякої заборони для виїзду «зелених» панів немає. І сам Зеленський зі своєю родиною будь-коли можуть виїхати до своєї хатинки в Іспанії чи Італії. Чи просто до Швеції, бо там приємніше. І байдуже, коронавірус там чи ні." .
показать весь комментарий
01.05.2020 18:27 Ответить
В Ростов
показать весь комментарий
01.05.2020 18:39 Ответить
ведуча тільки не згадала що по всьому світі карантини і та сама Польща ЗАКРИЛАСЬ ДО 13-ГО.

АЛЕ ІСТЕРІЮ ПРО ВІДМІНУ БЕЗВІЗУ ПОРОХОБОТИ 'розганяють' справно..(
показать весь комментарий
01.05.2020 19:04 Ответить
на следующий день, https://biz.liga.net/all/all/novosti/gospogranslujba-spetsreys-v-finlyandiyu-s-trudovymi-migrantami-organizoval-mid с согласия МИДа , двести украинских https://biz.liga.net/all/all/novosti/v-finlyandiyu-charterom-dostavili-sezonnyh-rabotnikov-iz-ukrainy---tsn трудовых мигрантов вылетели в Финляндию чартерным рейсом, организованным по просьбе финских фермеров.
Всего Финляндия хотела этой весной ввезти 14 000 сезонных рабочих, рассказал изданию ERR посол Эстонии Каймо Кууск в Киеве (эстонская компания выполняла рейс): "Были длинные переговоры, и, в конце концов, Финляндии удалось уговорить Украину".
После первого рейса все договоренности обнулились.


29 апреля авиакомпания МАУ сообщила: ей пришлось отменить рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Письмо от Госавиаслужбы пришло за два часа до вылета, https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/gosaviaslujba-zapretila-mau-vezti-zarobitchan-v-velikobritaniyu сообщили в пресс-службе. "Официально запрета для вылета нет, кроме письма Госавиаслужбы, где указана причина - изменение номера рейса. . Я впервые с таким сталкиваюсь", - уточнила http://www.liga.net/ LIGA.net глава пресс-службы МАУ Евгения Сацкая.




"Через польскую границу провозим за 430 злотых (2768 грн). Дорого, но все риски берем на себя. Пограничники редко отказывают во въезде, если пассажиры правильно подготовились", - рассказывает http://www.liga.net/ LIGA.net Антон Стищенко (фамилия изменена по просьбе героя), который возит пассажиров из Украины в Польшу.
Под правильной подготовкой Антон подразумевает наличие польской рабочей визы, приглашения на работу, условий работы от работодателя и указания карантинной зоны, где мигрант сможет отсидеть 14-дневный карантин после пересечения границы. Все это - условия въезда в Польшу для иностранных граждан, которые планируют работать в стране.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:19 Ответить
За вами скоро самолёт пришлют, поедите на родину в Европу.
показать весь комментарий
01.05.2020 18:54 Ответить
а як живуть одинокі пенсіонери на 2000грн?
показать весь комментарий
01.05.2020 19:15 Ответить
Заработай, скоро на клубнику
показать весь комментарий
01.05.2020 19:57 Ответить
не пускают
показать весь комментарий
01.05.2020 21:34 Ответить
"Накормите моих детей, и я останусь дома"(с) Дома надо было быть, когда твоих детей делали.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:05 Ответить
 
 