Представители малого бизнеса протестовали во Львове: "Накормите моих детей, и я останусь дома". ФОТОрепортаж

Несколько десятков предпринимателей провели акцию протеста у городского совета во Львове. Они требовали разрешить им работать с 1 мая. Участники протеста были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники протеста считают несправедливой ситуацию, когда они терпят убытки, а крупный бизнес в это время увеличивает прибыли.

"У меня магазин, женская группа товаров на местном рынке "Южный". Еще до карантина не было массового наплыва людей, поэтому мы вполне можем ограничить доступ людей и соблюдать требования в любое время карантина. Здание 50 квадратных метров и два места для примерки. Потери большие, потому что за неделю перед карантином завезли сезонный товар. Даже если мы через неделю откроемся, этот товар весенний не продадим, потому что уже нужны футболки. Мы этот сезон похоронили, а это потери 10 тысяч долларов. Купить сейчас летний товар проблема с финансами", - рассказал предприниматель Юрий Устяк.

Бизнесмены отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам. Горсовет Львова принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, люди пока не знают.

Протестующие требуют с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса и обещают соблюдать санитарно-гигиенические требования. Они также хотят, чтобы на законодательном уровне были отменены налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность во время карантина. Бизнесмены требуют ввести мораторий на проверки контролирующими органами до реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.

Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.





