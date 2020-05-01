Представители малого бизнеса протестовали во Львове: "Накормите моих детей, и я останусь дома". ФОТОрепортаж
Несколько десятков предпринимателей провели акцию протеста у городского совета во Львове. Они требовали разрешить им работать с 1 мая. Участники протеста были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Участники протеста считают несправедливой ситуацию, когда они терпят убытки, а крупный бизнес в это время увеличивает прибыли.
"У меня магазин, женская группа товаров на местном рынке "Южный". Еще до карантина не было массового наплыва людей, поэтому мы вполне можем ограничить доступ людей и соблюдать требования в любое время карантина. Здание 50 квадратных метров и два места для примерки. Потери большие, потому что за неделю перед карантином завезли сезонный товар. Даже если мы через неделю откроемся, этот товар весенний не продадим, потому что уже нужны футболки. Мы этот сезон похоронили, а это потери 10 тысяч долларов. Купить сейчас летний товар проблема с финансами", - рассказал предприниматель Юрий Устяк.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Бизнесмены отмечают, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам. Горсовет Львова принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, люди пока не знают.
Протестующие требуют с 1 мая снять запрет на деятельность микробизнеса и обещают соблюдать санитарно-гигиенические требования. Они также хотят, чтобы на законодательном уровне были отменены налоги с ФЛП, которым было запрещено вести деятельность во время карантина. Бизнесмены требуют ввести мораторий на проверки контролирующими органами до реформирования этих органов, ввести льготное кредитование с четкими условиями.
Также на Цензор.НЕТ: 40% украинских ресторанов, кафе и баров ликвидированы из-за коронавируса, - нардеп СН Потураев
Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
БО ПЕРЕВАЖНО МІЖМІСЬКІ ПОДОРОЖІ В ГУСТОНАСЕЛЕНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ НА ВЛАСНОМУ АВТО
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Метро в городе Ухань(откуда распостранился вирус) было закрыто 11 дней. Больше нигде.
НЕ ПИ..ДИ.
https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час и ...
https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi news.liga.net › world › news
https://www.google.com/search?q=%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1&rlz=1C1GGRV_ruUA749UA749&oq=%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%92%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A1&aqs=chrome..69i57j33.17454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bJsjE9Ag_-0J:https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi+&cd=2&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://news.liga.net/world/news/gruziya-iz-za-koronavirusa-vvodit-komendatskiy-chas-i-zakryvaet-metro-v-tbilisi&prev=search Перекласти цю сторінку
30 бер. 2020 р. - Правительство Грузии решило ужесточить ограничительные меры ... прекращает работу общественного транспорта, включая метро
терпите 75% терпил
остальні - в намордниках на цепу
як там у твоїй норі, глибоко позаривались?
так шо пусть обращается
про поверненя Пєті НА ТРОН
Люди там работают и детей кормят.
абалдеть...
Тоесть - хочешь , работай , а хочешь не работай , власть тут как бы - не при чём .? . А для кого же тогда ввели штрафы . ?
седня смотрел Дубинского - зашкварил Тимошенко. а также читал Доника - зашкварил Зелю.
б*же, это как будто специально, шоб опуевший народ не рыпался ибо слабо верится шо можно в каждом случае так зашквариваться.
Ведуча Еспресо Ольга Лень згадала, що Зеленський всі роки у 95 кварталі знецінював ідею отримання безвізу з ЄС. Тому заборону влади виїжджати за кордон у пошуках кращої роботи Лень вважає логічним кроком. Про це вона написала у своєму Facebook.
"Зеленський всі роки знецінював в своєму «95 кварталі» ідею отримання безвізу з ЄС. Він навіть цілий сезон серіалу зняв про те, який фіговий безвіз, бо всі кріпаки з країни втечуть. Дика ідея, як для ******** людини, до речі. Але цілком природня для «совка», що звик жити з закритими кордонами і виїзжати з країни за дозволом КГБ.
Недалекі шанувальники гумору Зеленського, звичайно, не розуміли, що це було спробою знецінення самої ідеї вільного пересування Європою і світом для українців. Що бути громадянином світу не можливо, доки твій паспорт не є таким, що дозволяє в будь-який момент сісти на літак чи в авто і поїхати будь-куди. І тому голосуючи за Зеленського вони також не знали, що заборона виїзду за кордон для роботи - це лише логічний крок для людини з таким світоглядом. Бо в уявленні Зеленського і його оточення, кріпаки повинні сидіти в країні і працювати за миску супу, а не шукати собі кращої долі де схочуть.
Однак, ця заборона виїзду тільки для «зелених» кріпаків. Бо ніякої заборони для виїзду «зелених» панів немає. І сам Зеленський зі своєю родиною будь-коли можуть виїхати до своєї хатинки в Іспанії чи Італії. Чи просто до Швеції, бо там приємніше. І байдуже, коронавірус там чи ні." .
АЛЕ ІСТЕРІЮ ПРО ВІДМІНУ БЕЗВІЗУ ПОРОХОБОТИ 'розганяють' справно..(
Всего Финляндия хотела этой весной ввезти 14 000 сезонных рабочих, рассказал изданию ERR посол Эстонии Каймо Кууск в Киеве (эстонская компания выполняла рейс): "Были длинные переговоры, и, в конце концов, Финляндии удалось уговорить Украину".
После первого рейса все договоренности обнулились.
29 апреля авиакомпания МАУ сообщила: ей пришлось отменить рейс в Лондон с трудовыми мигрантами. Письмо от Госавиаслужбы пришло за два часа до вылета, https://biz.liga.net/ekonomika/transport/novosti/gosaviaslujba-zapretila-mau-vezti-zarobitchan-v-velikobritaniyu сообщили в пресс-службе. "Официально запрета для вылета нет, кроме письма Госавиаслужбы, где указана причина - изменение номера рейса. . Я впервые с таким сталкиваюсь", - уточнила http://www.liga.net/ LIGA.net глава пресс-службы МАУ Евгения Сацкая.
"Через польскую границу провозим за 430 злотых (2768 грн). Дорого, но все риски берем на себя. Пограничники редко отказывают во въезде, если пассажиры правильно подготовились", - рассказывает http://www.liga.net/ LIGA.net Антон Стищенко (фамилия изменена по просьбе героя), который возит пассажиров из Украины в Польшу.
Под правильной подготовкой Антон подразумевает наличие польской рабочей визы, приглашения на работу, условий работы от работодателя и указания карантинной зоны, где мигрант сможет отсидеть 14-дневный карантин после пересечения границы. Все это - условия въезда в Польшу для иностранных граждан, которые планируют работать в стране.