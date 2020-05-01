Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине. ФОТО+ВИДЕО
Самолет рухнул в Днепровском районе и загорелся.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта", — сказано в сообщении.
Одноматорное малое воздушное судно "Груманте" рухнуло на землю и загорелось. Пожарные отправились на место и потушили пламя.
"В результате аварии погибли 2 человека", — сообщили в ГСЧС.
По предварительной информации, пилот пошел на второй круг, но потерял контроль над управлением. Самолет перешел в пикирование, рухнул на землю за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка» и загорелся, - сообщает пресс-служба ГСЧС. - На борту Grumman были два человека - пассажир и пилот. Оба погибли на месте.
Двое погибших имели лицензии пилотов. Один из них - опытный инструктор, а второй - 19-летний парень. Его отец сказал: сын бредил небом и летал с 16-ти лет.
2. Не понятно какого хрена он упал, эти самолеты отлично планируют даже при отказе двигателя.
3. ГСЧС пишет одномАторного, Цензор перепечатывает одномАторного.. У кого-то вообще в штате люди знакомые с грамотой остались?