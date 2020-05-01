РУС
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине. ФОТО+ВИДЕО

Самолет рухнул в Днепровском районе и загорелся.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта", — сказано в сообщении.

Одноматорное малое воздушное судно "Груманте" рухнуло на землю и загорелось. Пожарные отправились на место и потушили пламя.

"В результате аварии погибли 2 человека", — сообщили в ГСЧС.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине 01
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине 02
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине 03

авиакатастрофа (1737) авиация (2919) смерть (9299) ГСЧС (5143) Днепропетровская область (4468)
Жаль ребят...
01.05.2020 20:59 Ответить
Ты дебил
01.05.2020 21:03 Ответить
Не может а точно, Grumman American AA-5 Traveller. Чем не "Груманте" ?
01.05.2020 21:02 Ответить
Это возмутительно. Летаки не должны падать.
01.05.2020 20:14 Ответить
Ни хераж себе ,Березинка не населенный пункт ?А как не летать над городом?Или это как ресторан Вельвет?
01.05.2020 20:17 Ответить
Березинская 90 ,это город .
01.05.2020 20:23 Ответить
_Правда? Значит повезло (насколько в данном случае можно говорить о везении) что не на людей.
01.05.2020 20:30 Ответить
там поле и 2 кладбища.
01.05.2020 20:55 Ответить
Спасибо что попал на пустырь и не убили десятки людей .Насколько знаю над городом летать нельзя ,поле там или не поле .Березинская 90 это здание торговли .Соболезную ,но это как соболезновать авто которая разбилась на пешеходном переходе .Законы Авиа не действуют ,как не действуют на нашых глубоконеуважаемых нардепов .Эпицентр работает ,грузы прет с Китая ,пока все рынки магазины на ,,карантине,,Кому надо тот ездит ,кому нет ,,штраф за маску во время ловли на реке ,,Апонент???
01.05.2020 21:05 Ответить
"Просто очень интересно, как они себе летят!" (с)
01.05.2020 20:29 Ответить
Может "Grumman"?
01.05.2020 20:31 Ответить
01.05.2020 21:02 Ответить
и еще может престарелый, производили такие в 70-х годах
02.05.2020 01:36 Ответить
//
По предварительной информации, пилот пошел на второй круг, но потерял контроль над управлением. Самолет перешел в пикирование, рухнул на землю за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка» и загорелся, - сообщает пресс-служба ГСЧС. - На борту Grumman были два человека - пассажир и пилот. Оба погибли на месте.
Двое погибших имели лицензии пилотов. Один из них - опытный инструктор, а второй - 19-летний парень. Его отец сказал: сын бредил небом и летал с 16-ти лет.
01.05.2020 20:35 Ответить
Куда летим мы с Пятачком - Большой-большой секрет
01.05.2020 20:48 Ответить
Одном А торное
01.05.2020 20:52 Ответить
Допрыскались.Месть пчеловодов.
01.05.2020 20:57 Ответить
01.05.2020 21:03 Ответить
01.05.2020 20:59 Ответить
А мне пчёлок жалко.Авиаопрыскивание наносит вред всему живому,и людям тоже.Мне их тоже жаль.
01.05.2020 21:16 Ответить
Какое опрыскивание? Это был любительский учебный полет.
01.05.2020 22:03 Ответить
То аэродром для развлечений. Полеты, прыжки и т.п.
02.05.2020 13:50 Ответить
1. Ул. Березинская это вообще-то город.
2. Не понятно какого хрена он упал, эти самолеты отлично планируют даже при отказе двигателя.
3. ГСЧС пишет одномАторного, Цензор перепечатывает одномАторного.. У кого-то вообще в штате люди знакомые с грамотой остались?
01.05.2020 22:06 Ответить
Як по літаку, то літали не водії автобусів..та не аграрії...Сховатися від переслідування за борги, або правосуддя....теж не виключено, як би розбилися... хто там розслідувати буде, ще питання, а факт падіння літака - ось, ..а хто там впав....Крім того, такі літаки у регіоні ...одиниці
01.05.2020 23:00 Ответить
Девушка, вы перегрелись на карантине похоже. Какие вам долги померещились, это вам фантазия подсказала?
02.05.2020 00:42 Ответить
Двоє людей загинуло внаслідок аварії легкомоторного літака на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8296
02.05.2020 13:54 Ответить
Самолет http://www.airwar.ru/enc/la/aa5.html Grumman American AA-5 , начали производить в 70-х годах прошлого столетия. Например ю-туб блогер https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0 Владимир Васильев утверждал что покупка подобного престарелого легкомоторного самолета будет как бы удачным выбором
02.05.2020 01:48 Ответить
Но это вообще конченный!!! На минимальной высоте на взлете такой крен!Жалко пассажира!
02.05.2020 15:29 Ответить
 
 