Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине. ФОТО+ВИДЕО

Самолет рухнул в Днепровском районе и загорелся.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"1 мая в 16:26 к спасателям поступило сообщение об авиационном происшествии в Днепровском районе неподалеку от улицы Березинская, вне населенного пункта", — сказано в сообщении.

Одноматорное малое воздушное судно "Груманте" рухнуло на землю и загорелось. Пожарные отправились на место и потушили пламя.

"В результате аварии погибли 2 человека", — сообщили в ГСЧС.

Также на Цензор.НЕТ: Сбитый самолет МАУ: Иран предлагает Украине подписать меморандум об отказе от судебных исков и о взаимопонимании





