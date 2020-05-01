Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно". ФОТО

Президент России Владимир Путин решил, что не хочет, чтобы его изображение было частью посвященного оккупации Крыма мозаичного панно в главном храме Вооруженных сил России. Изображение тут же убрали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

О том, что изображения Путина на панно не будет, сообщил настоятель еще не достроенного храма епископ Клинский РПЦ Стефан.

По его словам, Путин решил, что "его изображение является преждевременным".

Другой деятель РПЦ, который причастен к этому храму, председатель художественного совета, который занимается строительством, протоиерей Леонид (Калинин) сообщил агентству, что мозаичное панно, которое готовили для храма, сохранят и выставят в музее или еще в каком-то своем месте.

Он также подтвердил, что вместо панно с Путиным в этом храме планируют изобразить церковную процессию, которая состоялась в 2014 году в дни оккупации Россией Крыма.

Мозаику с изображением Путина уже демонтировали.

26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

На прошлой неделе СМИ опубликовали фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России. На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы России Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также надпись "Крым наш". Эта мозаика посвящена оккупации Крыма в 2014 году.

Главный храм Вооруженных сил России планировали открыть 9 мая 2020 года в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Приделы храма будут посвящены покровителям родов войск, на стенах будут установлены рельефные изображения эпизодов Второй мировой войны, в том числе выдуманных.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

В списке жертвователей средств на строительство – много известных лиц, среди них – предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, которого в Великобритании обвиняют в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль.