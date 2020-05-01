РУС
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно". ФОТО

Президент России Владимир Путин решил, что не хочет, чтобы его изображение было частью посвященного оккупации Крыма мозаичного панно в главном храме Вооруженных сил России. Изображение тут же убрали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

О том, что изображения Путина на панно не будет, сообщил настоятель еще не достроенного храма епископ Клинский РПЦ Стефан.

По его словам, Путин решил, что "его изображение является преждевременным".

Другой деятель РПЦ, который причастен к этому храму, председатель художественного совета, который занимается строительством, протоиерей Леонид (Калинин) сообщил агентству, что мозаичное панно, которое готовили для храма, сохранят и выставят в музее или еще в каком-то своем месте.

Он также подтвердил, что вместо панно с Путиным в этом храме планируют изобразить церковную процессию, которая состоялась в 2014 году в дни оккупации Россией Крыма.

Мозаику с изображением Путина уже демонтировали.

26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

На прошлой неделе СМИ опубликовали фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России. На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы России Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также надпись "Крым наш". Эта мозаика посвящена оккупации Крыма в 2014 году.

Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение преждевременно 01

Главный храм Вооруженных сил России планировали открыть 9 мая 2020 года в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.

Приделы храма будут посвящены покровителям родов войск, на стенах будут установлены рельефные изображения эпизодов Второй мировой войны, в том числе выдуманных.

Строительство храма обошлось в почти шесть миллиардов рублей. Половину из этой суммы составили пожертвования, остальные средства выделили власти Москвы и Подмосковья.

В списке жертвователей средств на строительство – много известных лиц, среди них – предполагаемый полковник российской военной разведки Анатолий Чепига, которого в Великобритании обвиняют в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

путин владимир россия церковь русский мир
Топ комментарии
+35
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5763
01.05.2020 20:47 Ответить
+31
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5438
01.05.2020 20:37 Ответить
+19
почему вы фамилию президента расиси пишите с четырьмя ошибками????
01.05.2020 20:40 Ответить
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5438
01.05.2020 20:37 Ответить
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 2627
01.05.2020 20:51 Ответить
- Пане Пєсков, а чого це Путін так кричить?
- Так зуби лізуть!
- Які зуби? Йому ж за ...
- Вставні щелепи, які він вчора проковтнув ... під час розмови з Патрушевим... про провал перемовин з Салманом про ціну на нафту...
01.05.2020 21:18 Ответить
правильно!
сначала мозаику на экспертизу в Гаагу !
01.05.2020 21:51 Ответить
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 2078
01.05.2020 20:37 Ответить
В 1956 году после XX съезда КПСС в Симферополе возле жд вокзала за одну ночь на туловище Сталина прилепили голову Ленина и в народе родился стих. «Ой ви діти мої діти щож ви наробили. На грузинську жопу мене посадили». Так и здесь будет
01.05.2020 22:38 Ответить
та мозаика в каком то там ихнем хреме то такэ. главное шо славящие его надписи на заборах не запрещены.
01.05.2020 20:39 Ответить
Таки какая это мозаика? Всего-навсего карикатура. Такие рисунки сейчас выделывает левой лапой обычная обученая ворона.
01.05.2020 22:09 Ответить
почему вы фамилию президента расиси пишите с четырьмя ошибками????
01.05.2020 20:40 Ответить
Не положено светить харю по линии КГБ и ГРУ....
Ничего страшного место в мавзолее тебе обеспечено...и весь мир молится за тебя чтобы это произошло как можно скорее..и так оно и будет...
01.05.2020 20:40 Ответить
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 6465
01.05.2020 20:41 Ответить
в одну плиточку мозаики.....
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 3357
01.05.2020 20:41 Ответить
Minecraft
01.05.2020 23:29 Ответить
В так хотелось прогнуться!
01.05.2020 20:42 Ответить
почему преждевременно? боиться откинуться но придёться, кстати название витрыны скажем можно назвать - сборище нечистей и мерзостей.
01.05.2020 20:42 Ответить
Доречі, мені також така думка спала
Який сенс демонтажу, якщо, поки перероблять, то ***** вже і кінці відкине
01.05.2020 20:49 Ответить
Хохлы в Лаврах собирали-собирали деньги на Главный Военный храм РФ, а тут такой облом.
01.05.2020 20:43 Ответить
Собирали не хохлы, а малоросы.
01.05.2020 20:51 Ответить
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 1983
01.05.2020 20:44 Ответить
Путин пообещал "выйти на балкон" 9 мая и присоединиться к акции в честь "Дня победы".
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 1449

Осталось 9 дней, чтобы ФСБ успело выкопать и оборудовать в бункере Путина балкон, а под ним прокопать траншею для декораций "проход благодарных дедам россиян под балконом Путина"...))
01.05.2020 20:44 Ответить
Вийшов би він на кручу над річкою.
01.05.2020 22:21 Ответить
Он шамана боится, который уже несколько лет в Москву идёт. Тот может порчу по таблу навести.
01.05.2020 20:47 Ответить
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 5763
01.05.2020 20:47 Ответить
у этих ********* даже самоизоляции нет.....мрази
01.05.2020 21:20 Ответить
его размещение "преждевременно" )
не хоче в "храм" піде в мавзолей.
01.05.2020 20:49 Ответить
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 2683
01.05.2020 21:27 Ответить
Так і буде...


Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 5372
02.05.2020 12:16 Ответить
кловани!!!
01.05.2020 20:50 Ответить
С такой отвратной мордой и в церковь?
Я бы тоже постеснялся.
01.05.2020 20:50 Ответить
Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 6171
01.05.2020 20:51 Ответить
Конечно преждевременно - сначала суд в Гааге
01.05.2020 20:51 Ответить
Рвение холопов вылизать задницу своему царю было столь велико и неудержимо, что в порыве угождения они сорвали с царя штаны. Царь одернул их:
- Не время ещё... Погодите.
01.05.2020 20:53 Ответить
Лізінг зараховано, аднака..
))
01.05.2020 20:53 Ответить
Единственный парад, на который вышли бы все страны Путин велел убрать свое изображение с мозаики главного храма вооруженных сил РФ: его размещение "преждевременно" - Цензор.НЕТ 715 даже несмотря на карантин.
01.05.2020 20:54 Ответить
Бет-мобіль класний))
01.05.2020 22:19 Ответить
І який оригінальний вигляд кузова.
01.05.2020 22:23 Ответить
Всё правильно . Например , Гитлер нигде не ставил сам себе памятников , - только бюсты на столах . Но они были везде . ((
показать весь комментарий
01.05.2020 20:55 Ответить
П...н хоче як і з пам'ятниками: спочатку дуба треба врізати, а лиш потім мозаїку.
01.05.2020 20:56 Ответить
Современные типажи моакобесов, тут босх может отдыхать.
01.05.2020 20:57 Ответить
Доктор сказал в морг, значит в морг.
01.05.2020 21:00 Ответить
Нашел в интернете видео первого РАБссиянского канала за 17 марта 2003 года.Сюжет о Короновирусе в Гонконге...
01.05.2020 21:00 Ответить
И шо? Атипичная пневмония тоже была коронавирусом.
01.05.2020 21:03 Ответить
Да
01.05.2020 21:03 Ответить
Да зарисуйте там уже х...й в ширину портрета, раз так комплексует.
01.05.2020 21:02 Ответить
Что там мозаичное изображение--конечно же преждевременно, если бы, как минимум--- изваяние ..а ещё лучше-- как колосс Родосский(гигантская статуя греческого бога Солнца)--колосс Кремлёвский: правда до колосса не дотянул ростом,но это можно компенсировать величиной камня,на макушке которого стоит статуэтка кремлёвского идола.
01.05.2020 21:02 Ответить
Первый Храм на Мацковии построил Хан Менгу Тимур в 1272 году.
01.05.2020 21:06 Ответить
А таки ***** вже готується до мумуфекалії..тьху...муміфікації..
Скільки ж кілограмів ботоксу в себе закачав??
01.05.2020 21:08 Ответить
Краще б бетону.
01.05.2020 22:25 Ответить
Значит и год основания Москвы 1272 год,не раньше..
01.05.2020 21:11 Ответить
На деньгах и на стенах храмов, только мертвых
01.05.2020 21:18 Ответить
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 3141
01.05.2020 21:27 Ответить
В храме вооружённых сил отодрали Шойгу и Путина.
01.05.2020 21:30 Ответить
01.05.2020 23:18 Ответить
надо оставить - ************, второстепеные, отмазаиные значит,
а ***** самое ихнее главное нет? - непорядок!
а если подумать то и да - не причем оно к оккупации Крыма.
то все они - шойга с мерином....
***** с самого начала против было, но те две оторвы настояли...
01.05.2020 21:33 Ответить
Так сказать прЄждЄврЄмЄнно увЄкАвЄчілі...
01.05.2020 21:35 Ответить
Вот хороший вариант в Крыму висел. Хорошо бы и прототип повесть.
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 5806
01.05.2020 21:36 Ответить
Потому на мацкве не любы украинцы ,что украинец это национальность,а россиянин -гос.принадлежность. Украина - ядро русского мира ,а московия самозванцы . И быть по всему так ,что вокруг украинского центра и вырастит новое славянское объединение. Какие к черту мозаики ? -скоро и с заборов память об этой моли исчезнет.
01.05.2020 21:36 Ответить
Позвольте не согласиться- с заборов не исчезнет)
01.05.2020 22:01 Ответить
я представляю с каким удовольствием фигачил мастер молотком по лбам Пыни и Кыржимбетовича
01.05.2020 21:56 Ответить
Теперь главное чтоб не объявили, что мозаика закровоточила при демонтаже- во-первых, Поклонская постарела. Во-вторых, паломничество придётся организовывать, а карантин же- будет диссонанс...
01.05.2020 22:10 Ответить
и шоб не пропало, украсит общественный туалет в парке
01.05.2020 21:56 Ответить
Путінський агент - Вадик.Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 5896
01.05.2020 21:59 Ответить
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 7453
01.05.2020 22:04 Ответить
Два лысых рептилоида.
01.05.2020 22:29 Ответить
Ветеран Льодового побоїща?
01.05.2020 22:27 Ответить
Из молельного дома убрать,на мавзолее приклеить!
01.05.2020 22:19 Ответить
Почему на панно целых два Шойгу, а путин один, и не видно наручных часов ?

Того, кто клеил стекляшки.будут долго бить в подвале.
01.05.2020 22:33 Ответить
Там другую картину надо повесить , нпоминающую кто есть московиты на самом деле.https://starozytnosti.blogspot.com/2020/04/blog-post_75.html?m=1&fbclid=IwAR0g97wP7SdNi-mOcU62-8kljAfw-SxhDz-rbrevqKFoadqdLK9giactJbA
01.05.2020 22:41 Ответить
Царь ещё не «Праславился». ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
01.05.2020 23:23 Ответить
вещдоки убрали
я неяихатанемоя
02.05.2020 01:04 Ответить
Номано-номано.
02.05.2020 01:13 Ответить
Правильно что убрали, ***** достоин чтоб его увековечил в своих работах разве что якутский скульптор
Путін звелів прибрати своє зображення з мозаїки головного храму збройних сил РФ: його розміщення "передчасне" - Цензор.НЕТ 7539
02.05.2020 01:20 Ответить
Канонизируют *****, вот тогда можно.
02.05.2020 08:00 Ответить
Скромный, пид р!
02.05.2020 08:09 Ответить
лысина узнала - как народ реагирует на его "святость" и понял, что не хочет обстрела храма из гранатометов.
02.05.2020 10:20 Ответить
головний храм Збройних сил Росії. Це жесть
02.05.2020 11:05 Ответить
Там в этом храме прекрасно все, начиная с названия. Такая клиника.....

«храм в честь Воскресения Христова(!), «посвящённый 75-летию победы(!) в Великой Отечественной войне(!!), а также ратным подвигам русского народа во всех ВОЙНАХ(!!!). OMG

Ещё и стоит это недоразумение в парке «Патриот».

А при чем здесь Христос спросите вы? Вот и я не знаю, и никто не знает.
02.05.2020 12:01 Ответить
 
 