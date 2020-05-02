Сегодня - шестая годовщина трагических событий в Одессе, улицы города охраняют более 1,5 тыс. полицейских. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 мая 2020 года, исполняется шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли около полусотни человек.

Как известно, по состоянию на май 2014 года, Крым был под российской оккупацией, на востоке страны уже шли боевые действия, но большая часть страны продолжала жить мирной жизнью. Одесса не была исключением - на вечер в городе был запланирован футбольный матч. Несмотря на попытки Кремля продвинуть "Русскую весну" и провозгласить "одесскую народную республику", эти попытки оказались тщетными, а ситуация в городе по оценкам той же ОБСЕ была довольно спокойной. Впрочем, трагические события развивались очень стремительно, и их результатом стала гибель почти полусотни людей, что шокировало не только украинских граждан, но и весь мир.

Накануне футбольного матча между одесским "Черноморцем" и харьковским "Металлистом" было запланировано совместное шествие болельщиков обеих команд и проукраински настроенных одесситов по центральным улицам города. Между тем, участники одесского Антимайдана, палаточный городок которых располагался на Куликовом поле (недалеко от местного железнодорожного вокзала), увидели в этом угрозу собственной безопасности и решили собраться на Александровском проспекте возле пересечения с улицей Жуковского. В 15 часов дня колонна футбольных фанатов, активистов местной "Самообороны" и Евромайдана собралась на Соборной площади и двинулась по направлению к Парку культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, на центральный стадион "Черноморец". Когда они пришли к Александровскому проспекту, то подверглись нападению антимайдановцев. Довольно быстро массовые беспорядки, в которых участвовали несколько тысяч человек, распространились на все центральные улицы Одессы - Греческую, Дерибасовскую, Греческую площадь. Вскоре раздались и первые выстрелы. Ситуация вышла из-под контроля. Около 18 часов проукраинские силы начали теснить антимайдановцев к месту их дислокации - Куликову полю. Лагерь сепаратистов был сожжен, а сами антимайдановцы забаррикадировались в Доме профсоюзов. Стороны конфликта забрасывали друг друга бутылками с зажигательной смесью, стреляли. Вскоре в здании возник пожар, в результате которого погибли несколько десятков человек.

Всего в ходе беспорядков в Одессе погибли 48 человек. Более 200 человек обратились за медицинской помощью. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Позже следствием было установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Решением Одесского горсовета в этот день чтят память погибших.

В связи с годовщиной трагедии сегодня в Одессе полицейские приступили к усиленной охране общественного порядка, о чем сообщает полиция Одесской области.

"В день шестой годовщины событий 2 мая безопасности граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых - работники полиции, ДСНС, нацгвардийци", - говорится в сообщении.

Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города.









Отмечается, что правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

В полиции напомнили, что Постановлением Кабинета министров Украины от 11 03.2020 № 211 (с изменениями) определен ряд ограничений и запретов, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них - запрет на проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий. Кроме того, напомнили о предусмотренной ст. 436-1 УК уголовную ответственность за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Правоохранители призвали граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций.

