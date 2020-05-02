Воин Иностранного легиона ВС Франции, украинец Дмитрий Мартынюк умер от полученных в Мали ранений, - генерал-майор СБУ Ягун. ФОТО

В ходе проведения военной операции против террористов в Мали на самодельном взрывном устройстве подорвался бронеавтомобиль французского контингента войск.

Об этом сообщает в Facebook генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, трагедия произошла еще 23 апреля.

"Три человека, получившие ранения, вертолетом NH90 Cayman под прикрытием Eurocopter Tiger были эвакуированы в Гао (город в Мали. - Ред.). Двое из них, состояние которых оценивалось как тяжелое, были доставлены в военный госпиталь в Париже, где от полученных ранений 1 мая умер военнослужащий 1-го кавалерийского полка Иностранного легиона ВС Франции Дмитрий Мартынюк", - сообщил Ягун.

Он уточнил, что Дмитрий Мартынюк родился в 1991 году в городе Волочиск Хмельницкой области. На службу в Иностранный легион вступил в сентябре 2015 года.





