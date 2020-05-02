РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7522 посетителя онлайн
Новости Фото
39 730 0

Воин Иностранного легиона ВС Франции, украинец Дмитрий Мартынюк умер от полученных в Мали ранений, - генерал-майор СБУ Ягун. ФОТО

В ходе проведения военной операции против террористов в Мали на самодельном взрывном устройстве подорвался бронеавтомобиль французского контингента войск.

Об этом сообщает в Facebook генерал-майор СБУ Виктор Ягун, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, трагедия произошла еще 23 апреля.

"Три человека, получившие ранения, вертолетом NH90 Cayman под прикрытием Eurocopter Tiger были эвакуированы в Гао (город в Мали. - Ред.). Двое из них, состояние которых оценивалось как тяжелое, были доставлены в военный госпиталь в Париже, где от полученных ранений 1 мая умер военнослужащий 1-го кавалерийского полка Иностранного легиона ВС Франции Дмитрий Мартынюк", - сообщил Ягун.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 93-й ОМБр Алексей Лисин погиб 28 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил. ФОТО

Он уточнил, что Дмитрий Мартынюк родился в 1991 году в городе Волочиск Хмельницкой области. На службу в Иностранный легион вступил в сентябре 2015 года.

Воин Иностранного легиона ВС Франции, украинец Дмитрий Мартынюк умер от полученных в Мали ранений, - генерал-майор СБУ Ягун 01
Воин Иностранного легиона ВС Франции, украинец Дмитрий Мартынюк умер от полученных в Мали ранений, - генерал-майор СБУ Ягун 02

Также читайте: Воин 93-й ОМБр Леонид Скакуненко погиб 12 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил

Автор: 

миротворцы (1236) смерть (9299) потери (4560) Мали (46)
Поделиться:
Подытожить:
 
 