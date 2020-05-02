РУС
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 мая в Киеве, под зданием Офиса Президента состоялась акция столичных рестораторов, которые протестуют против закрытия летних террас из-за карантина. Для этого прямо под ОП установили столики и кормили гостей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как заявили организаторы акции, все столики находятся на расстоянии более полутора метра, официанты, они же курьеры - в масках и перчатках.

Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 01
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 02
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 03

Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 04
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 05
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 06
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 07

Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 08

Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 09
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 10
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 11
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 12
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 13
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 14
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 15

Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 16
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 17
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 18
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 19
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 20
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой 21

Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

+102
Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой - Цензор.НЕТ 7639
02.05.2020 19:05 Ответить
+78
На мою особисту думку, 90 % з них голосували на виборах за бубочку.
02.05.2020 19:07 Ответить
+73
Зеленский , ты обосрался , ты сам это знаешь . Когда тебя вытрясут из президентского кресла , то не забудь за собой прибраться [ Меньдельшу свою прихвати с собой ]
02.05.2020 19:11 Ответить
Или Зеленский, или Украина. Это было понятно ещё год назад, но, увы, не всем.
02.05.2020 20:30 Ответить
02.05.2020 21:43 Ответить
Братству рестораторив Браво! Приклад для перукарив.
02.05.2020 20:30 Ответить
Перукарі, проведіть конкурси і майстер - класи на відкритому повітрі після рестораторів. І заразом візитівки роздавайте перехожим.
02.05.2020 21:45 Ответить
а чому банери на мацкаляцькому хРюському йазигу?!
02.05.2020 20:39 Ответить
Це такий сервіс збоку рестораторів. Щоб відбондаренчиним янелохам оманским дійшло на мацкаляцком зразу до печінок...
02.05.2020 21:52 Ответить
+++
02.05.2020 22:02 Ответить
ресторатори сама зубожіла соціальна верства ... хочете подрочити свою уяву -- змалюйте стабільного клієнта ресторану на Пушкінській, одеській, обухівській, житомирській трасах...
02.05.2020 20:48 Ответить
Зубожилым рестораторам,что бы дети не голодали,есть выход: До ВСУ на контракт
02.05.2020 20:59 Ответить
а чого без зброї???? Коктейль Молотова хоча б....
02.05.2020 20:58 Ответить
Никто уже не признает власть Зеленского!Он начал "сыпаться"!Нет способностей - уйди подобру сам!Ведь говорил об отставке лично!
02.05.2020 21:08 Ответить
Эту суку надо гнать к отставке народной силой, иначе оно не уйдёт и продолжит просирать Украину.
02.05.2020 21:17 Ответить
Спочатку треба посадити чоколятну брехливу падлюку, а потім, згідно с Конституцією - вибори. Чи може ти по-бєспрєделу собі індульгенції шукаєш ?
А вообще-то ржачно получилось : одни чоколятори привезли столики, плакаты подготовили
(всё за деньги Петюни), а доугие начали квакать на чоколятно-помойном "цензоре" (опять же за деньги Петюньки).... По-моему клоуны вы гораздо более тупые чем зелёные...
02.05.2020 21:21 Ответить
Ти з себе береш приклад--працюєш за гроші на ЦН. але памятай не все і всі такі продажні як ти.
03.05.2020 10:00 Ответить
Где ты видел чтобы за гроши писали 1 - 2 сообщения в сутки (при чём не вступая в переписку) ? Болван....
Огорчу тебя, я выбирал брехливого ворюгу-Петю-парашу в 2014г. и достаточно информирован о его "фокусах" и воровстве во время войны, а поэтому я имею полное право ТРЕБОВАТЬ чтоб его посадили...По закону, с доказами, а не по беспределу... Усёк ?
Какие проблемы ?
03.05.2020 10:06 Ответить
Проявите милость. Дайте ему еще недели три, отпраздновать годовщину вручения булавы, о которой он с нетерпением воспрашивал. Пусть потешиться.
02.05.2020 21:21 Ответить
За три недели ту булову бубочке в его "велюр" засунут.
И не только в "велюр".
И не один раз.
02.05.2020 22:06 Ответить
Вы не ошиблись? Может - в ливер?
02.05.2020 22:11 Ответить
ЗЕшмаркля скажет, что он пошутил. Беня его не отпустит, бубочка должен отработать Бенино бабло.
03.05.2020 10:50 Ответить
Просто браво,вот это вас ЗЕбилы макнули,а прошёл только год...
02.05.2020 21:25 Ответить
Типа протестуют, но все предусмотрительно сидят дома. Шизофрения. Вот как поступают действительно свободные люди.

Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 6846
02.05.2020 21:30 Ответить
Мда,Коля...Нагадив ти Вовчику з "Велюром"...
02.05.2020 21:31 Ответить
Бубочке пи.дец.
02.05.2020 21:36 Ответить
Эх, быстрее-бы.
03.05.2020 10:47 Ответить
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 2326
02.05.2020 21:39 Ответить
И шо из офиса презедента никто не вышел ?
наверно свалили в презедентскую резиденцию в Гуту ( Карпаты)
02.05.2020 21:52 Ответить
Карантин. Сидят в обсерации.
02.05.2020 22:13 Ответить
Ну да, на дачу в Италию пока рановато😁
02.05.2020 22:50 Ответить
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 6272
02.05.2020 21:58 Ответить
Рядом нужно было расположиться гробовщики со своей продукцией.
02.05.2020 22:01 Ответить
Завтра........ не все же сразу.
02.05.2020 22:41 Ответить
Вова - это Янукович в турборежиме.
02.05.2020 22:26 Ответить
Пора ему уже на политический трупорежим.
02.05.2020 23:11 Ответить
Говном нужно было ОП накормить!
02.05.2020 22:48 Ответить
Разница между Овощем 2.0 и Овощем 1 будет в том что 2.0 не успеет купить билет на Ростов и отправится в гости к президентше Южной Кореи!
02.05.2020 22:58 Ответить
К Чаушеску, супружеский визит.
03.05.2020 00:36 Ответить
"наша мрия"... Який телепень писав ці гасла?!
Мало того, що на мові ворога для акції у політичному центрі України, так ще й неправильно. Чи це було навмисне перекручування слова?
02.05.2020 23:09 Ответить
идийоты хотят как в Испании.
02.05.2020 23:11 Ответить
Good!
02.05.2020 23:21 Ответить
во дебилы *******,
через неделю будет не 500 в день новых зараженных, а 2500,
начнется вой, что мол нечем лечить,

нехатим умирать в укрбальнице,

конченные дебилы
03.05.2020 00:43 Ответить
Зе-шобла - позорные гниды. А шмаркля - гнида из гнид.
03.05.2020 00:49 Ответить
Доречі, дуже добре, що Микола Котлета зі своїм «велюром» так облажався. Бо ********* його на мери планувала. Сподіваюсь, що навіть самі упороті зебіли за Миколу Вєлюрова не проголосують.
03.05.2020 01:00 Ответить
Так ніби ж казали, що того козла обсмиканого Ткаченка пхатимуть ?
03.05.2020 01:52 Ответить
Так, раніше про Ткаченка постійно натякали, а останнім часом Тищенка **********(азірівка).
03.05.2020 02:01 Ответить
ЗЕбилы - это стадо тупых баранов. Половина уже разбежалась, остались самые безмозглые, которые кукарекают, что ЗЕленая срань наберется опыта, научится. В общем как этому быдлу скажут, так они и проголосуют.
03.05.2020 10:45 Ответить
Це підприємці якої країни ?
То на рашці відбувається ?
Що це за вимоги на ізиґє ?
03.05.2020 01:34 Ответить
ВЄЛЮРОВИЙ ТУМАН 🎹🐸🎹
Вєлюровий туман над Банковой витає,
Вєлюровци Слуги гуляють Дєнь труда.
У Бубочки сушняк: - "Прішлітє в охфіс чаю!
І, может, ваш скандал забудєм навсігда!"
У Бубочки сушняк: - "Прішлітє в охфіс чаю!
І, может, ваш скандал забудєм навсігда!"
-"Чєво атвьол глаза? Рукі не пожимаєш?
Ну вип'ю я стакан, а, може бути, й два!
А, єслі нє нальйош, то кришу потєряєш -
Баканову звонок, и бізнєсу... звізда
А, єслі нє нальйош, то кришу потєряєш -
Баканову звонок, и бізнєсу... звізда"
- "Ой, Бубочка, прості!" у Колі з губ злітає,
В очах єво святих тривога і печаль:
- "Возьми вот порошок, занюхай послє чая,
І тіхо улетім в вєлюровую даль!"
- "Возьми вот порошок, занюхай послє чая,
І тіхо улетім в вєлюровую даль!"
... Аваков по Дніпру ганяє іхтіандра,
Сімнадцять тисяч штраф - канєшно, дохера!
А Коля не спішить, бо Коля понімає:
Шо платять лиш лохи - не чєсні фраєра!
А Коля не спішить, бо Коля понімає:
Шо платять лиш лохи - не чєсні фраєра!
02.05.2020
03.05.2020 01:47 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЕ. ОН НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ В КАКУЮ БЕДУ ПОПАЛ, НО ЕЩЕ НЕ ПОНИМАЕТ В КАКУЮ БЕДУ ЗАВЁЛ СТРАНУ.

Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну, у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.

Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.

Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.

- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.

більше читайте тут-

https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
03.05.2020 08:24 Ответить
Еще полтора года назад, когда только появились первые известия, что Зеленский хочет баллотироваться, я попросил наших общих знакомых прислать ему SMS-сообщения всего из двух слов: Дуду Топаз.
Это имя известнейшего израильского комика, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность. Рейтинг его программы был 51% - невиданно в телевизионной сфере. Его шоу смотрело больше половины страны. Затем он сделал неосторожный шаг - связался с одним контраверсионным политиком и в конце концов потерял рейтинги, телеканалы и свое реноме. Последние годы своей жизни он провел между тюремной камерой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы...
03.05.2020 08:29 Ответить
Надо и нашего клоуна направить по этому пути. Он начало уже сам положил.
03.05.2020 10:39 Ответить
Представляю как вся эта массовка будет огорчена когда чоколятового её спонсора посадят
в турму ....
03.05.2020 09:52 Ответить
А ты, петушок, из турмы кукарекаешь? Или зебыдло настолько тупое, что его даже в турму не берут, а сразу в дурку?
03.05.2020 10:37 Ответить
І зразу вірус пощезне, зарплати польські, пенсії німецькі, дірка в бюджеті затягнеться, гривні в єври перетворяться, зебіли стануть розумними, а слуги кагалу красти перестануть. Фуйло віддасть Донбас і Крим. Трумба цуци гупсаса мир дружба жвачка.
03.05.2020 11:43 Ответить
Сегодня Порошенко гуляет. - https://nv.ua/style/showbiz/den-konditera-2020-3-maya-podborka-instagram-*********-prazdnik-50085242.html День кондитера 2020 - 3 мая
03.05.2020 10:32 Ответить
Заздри мовчки
03.05.2020 11:57 Ответить
Нарид зубожие!Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 2543
03.05.2020 10:32 Ответить
Молодцы киевляне !!! Красиво поводили писей по губам ЗЕленой шмаркли и его ЗЕбанутого квартала.
03.05.2020 10:34 Ответить
По ходу начинается обнуление зебила
03.05.2020 11:14 Ответить
Гідний тролінг. Але естонці поки що найкращі.
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 4887
03.05.2020 11:56 Ответить
Ахахаха))) Гарно затролили зебуїіна))
03.05.2020 11:58 Ответить
А че ж - побегайте, пока можете. Потому, что потом осень и зима впереди.
03.05.2020 12:38 Ответить
а где танцы в стиле тиктоник .. о дредша..вчера видел с дредами..це редкость и то не негры а наши укры
03.05.2020 13:08 Ответить
Циничные барыги!
Хозяевам кафе конечно пофиг, они будут дома,
а на персонал и посетителей ради денег можно и наплевать!
Ресторанний протест під Офісом Зеленського - Банкову заставили столиками з їжею - Цензор.НЕТ 4242
03.05.2020 14:10 Ответить
велюровый карантин
03.05.2020 16:50 Ответить
Вирок би сів та попросив хоча б Ленку свою , хоча б на ніч, розказати йому хто був паром для роботи турбін обох майданів ... Вирок у своїх останніх відосіках обяіцяє повернути турборежим... А дурне ЗЕлене й не розуміє, що пар вже почав накопичуватись саме протестами бизнесменів. Так-так - Єрмак умєєт савєтовать только тупим Тадеєвим , та ще й будучи таємною консервою Кремля... А зараз, коли вже Грустний Кінь його розконсервував - усьо! Єрмак спікся, а вирок ПРодожує в ньго вірити ... Гончаренку Рябошапка на ютубканалі чітко відповів, хто такий Єрмак, й яку біду несе Баканов Україні, керуючи СБУ. Чи може все ж щось інше ПРацює - є за що Кремлю тримати Вирока за ПРичинне місе? А ВПРОЧЄМ, КАКАЯ РАЗНІЦА! Потяг рушив!
03.05.2020 17:10 Ответить
Даёшь братские могилы для стариков и слабых!
03.05.2020 18:03 Ответить
Страница 3 из 3
 
 