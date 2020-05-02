Ресторанный протест под Офисом Зеленского - Банковую заставили столиками с едой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 мая в Киеве, под зданием Офиса Президента состоялась акция столичных рестораторов, которые протестуют против закрытия летних террас из-за карантина. Для этого прямо под ОП установили столики и кормили гостей.

Как заявили организаторы акции, все столики находятся на расстоянии более полутора метра, официанты, они же курьеры - в масках и перчатках.







Напоминаем, ранее СМИ сообщали, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

