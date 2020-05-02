Волонтеры отправили 5 тысяч продуктовых наборов для пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов АТО и других уязвимых групп, - "Европейская Солидарность". ФОТОрепортаж

Пять тысяч продуктовых наборов, предназначенных для поддержки уязвимых во время эпидемии групп людей, собрали в Открытом офисе партии "Европейская Солидарность" активисты ОО "Справа громад", партийцы, волонтеры и народные депутаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, всего с начала масштабного гуманитарного проекта на средства Фонда Порошенко и большого количества неравнодушных людей сформированы 18 тысяч наборов.

Их развозят по всей стране и доставляют пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, ветеранам АТО/ООС и семьям погибших героев.

"Я с большим удовольствием, как и многие наши единомышленники, прихожу сюда каждую субботу для того, чтобы приобщиться к процессу собирания наших наборов. В нынешних условиях, сложившихся в стране, это очень важная акция. Уже длительное время власть показывает свою беспомощность, и украинское общество осталось один на один с коронавирусом. Власти запретили людям работать и зарабатывать деньги, и не предложили никаких альтернативных механизмов для того, чтобы их семьи смогли выжить", - объясняет Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На больницы, которые лечат зараженных коронавирусом, выделили более 15 миллиардов, - Минздрав

В наборах, которые получают люди, - мука, три вида круп, сгущенное молоко, тушеное мясо, масло, печенье. Также волонтеры добавляют упаковку жаропонижающих лекарств, рекомендованных в случае заболевания коронавирусом. Как известно, после начала эпидемии в украинских аптеках возник дефицит лекарственных средств. Поэтому, чтобы людям не пришлось искать в критической ситуации лекарства от повышенной температуры, они их получают вместе с продуктовой помощью.

"Уже вечером эти наборы поедут по всей Украине. И я очень надеюсь, что они действительно помогут людям, которые выживают, сохранить здоровье", - говорит Марина Порошенко.

"Каждый человек, который сегодня способен приобщиться к делу "Солидарности", делает это с большим удовольствием. Сегодняшний день демонстрирует настоящий дух Украины - помогать тем, кто в этой помощи нуждается. А это - очень большое количество людей. Закончились деньги, в помощи нуждаются пожилые люди, люди, которые остались один на один с кризисом. И это - не единичные акции в Киеве, Львове, Черкассах или в Одессе, это происходит по всей Украине. Тем, кто сегодня несчастен, тем, кто сегодня обратился за помощью, мы делаем шаги навстречу", - отметил пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

В каждую коробку с помощью также вкладывают информационную листовку, где есть вся необходимая информация об эпидемии и номер горячей линии 0-800-501-002. На нее можно обратиться, если человеку с подозрением на коронавирус, например, отказывают в проведении тестирования. Также на горячую линию могут обращаться врачи в случае, если нарушаются их права.

Также читайте: Все деньги на доплаты медикам в размере 300% перечислены в регионы, проблемы с выплатами - из-за местных властей, или главврачей больниц, - Степанов

"Нас пугают эти цифры, более 2 200 врачей сегодня уже заболели коронавирусом. Такими темпами украинцев некому будет лечить. Именно поэтому мы завезли 130 тысяч защитных антивирусных костюмов, лучшего и самого высокого качества. Завезли для того, чтобы защитить наших врачей. Мы завезли противовирусные очки, восстановили десятки аппаратов ИВЛ, завезли новые аппараты рентгена для уточненной диагностики. Все это делается для того, чтобы эффективно защитить медиков", - отмечает Петр Порошенко.









Читайте также: Число жертв коронавируса в мире превысило 238 тыс. человек, заболевших более 3 млн 344 тыс.









Фото: eurosolidarity.org

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представители малого бизнеса протестовали во Львове: "Накормите моих детей, и я останусь дома". ФОТОрепортаж

Напомним, по состоянию на 2 мая в Украине зафиксировано 11411 случаев COVID-19, летальных - 279, выздоровели 1498 человек.