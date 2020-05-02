Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе российский военный Алексей Фоминов обвиняется не только Украиной, но и "прокуратурой ЛНР".

Об этом напомнила в Facebook адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ... командир незаконного, созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования, ОБрОН "Одесса", обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей самой "прокуратурой ЛНР", а не только Украиной", - сообщила она.

Адвокат приложила фото, сделанное на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года: "Тот же Фоминов - на тот момент комендант Куликова Поля. В руках - предмет, похожий на пистолет "Беретта" На спине, говорят, надпись "Спецпідрозділ". До пожара в Доме профсоюзов - несколько часов. До того как ему дадут уйти одесские менты и прокуратура - несколько дней. До убийства родителей Валерии Кулиш - три месяца. А до объявления его в розыск в Украине по событиям 2-го мая - семь".

Она также добавила ссылки на материалы о Фоминове 2017 года и попросила передать информацию Зеленскому, "а то как-то мучительно стыдно за это блеяние".

Напомним, Алексей Фоминов не был задержан и привлечен к ответственности, сбежал в оккупированный Луганск, где принимал участие в похищениях, убийствах мирных жителей Луганской области и мародерстве.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

