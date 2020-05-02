Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО
Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе российский военный Алексей Фоминов обвиняется не только Украиной, но и "прокуратурой ЛНР".
Об этом напомнила в Facebook адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.
"Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ... командир незаконного, созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования, ОБрОН "Одесса", обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей самой "прокуратурой ЛНР", а не только Украиной", - сообщила она.
Адвокат приложила фото, сделанное на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года: "Тот же Фоминов - на тот момент комендант Куликова Поля. В руках - предмет, похожий на пистолет "Беретта" На спине, говорят, надпись "Спецпідрозділ". До пожара в Доме профсоюзов - несколько часов. До того как ему дадут уйти одесские менты и прокуратура - несколько дней. До убийства родителей Валерии Кулиш - три месяца. А до объявления его в розыск в Украине по событиям 2-го мая - семь".
Она также добавила ссылки на материалы о Фоминове 2017 года и попросила передать информацию Зеленскому, "а то как-то мучительно стыдно за это блеяние".
Напомним, Алексей Фоминов не был задержан и привлечен к ответственности, сбежал в оккупированный Луганск, где принимал участие в похищениях, убийствах мирных жителей Луганской области и мародерстве.
2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.
вже за це одне цю потвору треба вішати за яйця
И вообще что оно за дискуссия вокруг 2-го мая развернулась?? Я так понял, что вопрос обсуждается - переносить праздник с 1-го мая на 2-е мая или нет. Вообще есть праздник какой-то народный - на нем казлов картонных сжигают, забыл какого числа.
Удивительно что бабушки не несли сегодня портреты русского имперского "антифашиста" Раевского. Который приезжал в Одессу "защищать" от "украинских фашистов"! С Гитлером на руке.
Замість Фучеджі став Аваков,
а замість того натовпу - нацдружини?
по-моему предводителю зелебобиков лучше вообще рот не открывать.....
Просто почитайте коменты под статьей .
Ух ты... Открыто назвать клоуна козлом.. это сильно... В Черкасах мэр почти открыто послал клоуна впешее эротическое путешествие ... тут назвали - козлом.. Похоже скоро ему на спину будут все кому не лень прицеплять тетрадный листик с надписью "мудак".
https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".
Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
