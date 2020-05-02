РУС
Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе российский военный Алексей Фоминов обвиняется не только Украиной, но и "прокуратурой ЛНР".

Об этом напомнила в Facebook адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ... командир незаконного, созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования, ОБрОН "Одесса", обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей самой "прокуратурой ЛНР", а не только Украиной", - сообщила она.

Адвокат приложила фото, сделанное на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года: "Тот же Фоминов - на тот момент комендант Куликова Поля. В руках - предмет, похожий на пистолет "Беретта" На спине, говорят, надпись "Спецпідрозділ". До пожара в Доме профсоюзов - несколько часов. До того как ему дадут уйти одесские менты и прокуратура - несколько дней. До убийства родителей Валерии Кулиш - три месяца. А до объявления его в розыск в Украине по событиям 2-го мая - семь".

Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов 01

Она также добавила ссылки на материалы о Фоминове 2017 года и попросила передать информацию Зеленскому, "а то как-то мучительно стыдно за это блеяние".

Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов 02

Напомним, Алексей Фоминов не был задержан и привлечен к ответственности, сбежал в оккупированный Луганск, где принимал участие в похищениях, убийствах мирных жителей Луганской области и мародерстве.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Зеленский Владимир Одесса Закревская Евгения
Это Бубону не понравицца!
Зебіл, невже ти не розумієш який ти жалюгідний?
https://www.youtube.com/watch?v=_g2t-3Fj51w Наша Америкаша! "Зеленые человечки" вместе с агентом Зеленским работают на российскую пропаганду.
шо за маячня графоманська?
Нардепи від Слуги народу як і колишні регіонали прийшли положити квіти на Куликове, А там, де загинули хлопці за Україну, не прийшов жоден депутат! Такий яскравий маркер партії Слуга народу, на чиємо вони боці!
жалюгідне чмо, що грає членом на роялі, досі не знає хто винуватий у одеській трагедії
вже за це одне цю потвору треба вішати за яйця
Якирный бабай! В стране проблем больше нет?
а які в тебе проблеми, маленький?
показать весь комментарий
Я про страну, в которой проблема с властью, уважаемый Гундяй. Мои проблемы - это мои проблемы и я не намерен выносить их на обсуждение.
показать весь комментарий
На жаль, блазень не вчиться, як був малоросом,холуєм кремля, так і залишився.
Давайте,теперь все, не стесняясь, мокайте это гнусавое в дерьмо публично)))
Шо, рыло дыровское, не по вашему пошло? Не будет по твоему никогда -сдохнешь ,там где ты сейчас, а все равно не будет)))
показать весь комментарий
Теж подумала, що це про фоміна
показать весь комментарий
Так Фома этот ***** упоротый сгорел таки 2-го мая или пока только в очереди стоит?
И вообще что оно за дискуссия вокруг 2-го мая развернулась?? Я так понял, что вопрос обсуждается - переносить праздник с 1-го мая на 2-е мая или нет. Вообще есть праздник какой-то народный - на нем казлов картонных сжигают, забыл какого числа.
еще коптят небо ?
показать весь комментарий
почему они еще живы?
показать весь комментарий
начальник МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи фактически способствовал убийствам сторонников единой Украины.

Ну и что? "Какая разница"?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
***** - ПЕДОФИЛ! И все расяяни тоже зашкварены через Кагана своего, ибо крепостные они его холопи и смерды.
показать весь комментарий
Удивительно что бабушки не несли сегодня портреты русского имперского "антифашиста" Раевского. Который приезжал в Одессу "защищать" от "украинских фашистов"! С Гитлером на руке.

показать весь комментарий
Можно тільки добавить, що №6 процитував це у своєму сьогоднішньому висеру
показать весь комментарий
а у зеленого Фуйла в методичке
от ***** написано другое
показать весь комментарий
Да важно другое,что народ Украины прозрел или прозревает кого он выбрал во власть.И то,что против этой ЗЕбильной власти задействовали ихнее же оружие,которым они травили народ Украины начиная с 2005 г. в ЗЕбильном квартале...
показать весь комментарий
а що змінилося з тих пір?
Замість Фучеджі став Аваков,
а замість того натовпу - нацдружини?
показать весь комментарий
Я, конєшно, діко ізвіняюсь... А Залєсскій ще не казав, що українська мова - це "діалєкт русскоґо язика", який вигадав австрійський генштаб? Нє? Ну, добре, добре... Возможно, я нєсколько тороплю собитія.
показать весь комментарий
Тіпун тобі. Якщо таке станеться, то всі малороси які за це зелене лайно голосували подумаєть що їх час прийшов.
показать весь комментарий
Не потрібно, тут ціла отара дописувачів такої ж думки.
показать весь комментарий
ну вот..... опять ОНО зашкварилось.....
по-моему предводителю зелебобиков лучше вообще рот не открывать.....
Настоящій палковнік патамушта.
показать весь комментарий
шота пани Мендель не видно...неуж-то "сакратили"...?!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Закревская дает ссылку на материал 2017 года на Цензоре.
Она также добавила ссылки на https://censor.net/photo_news/439234/grajdanin_rf_fominov_podozrevaemyyi_v_organizatsii_sobytiyi_2_maya_v_odesse_za_2_goda_sledstviya_ne 2017 года и попросила передать информацию Зеленскому, "а то как-то мучительно стыдно за это блеяние". Источник: https://censor.net/p3192994

Просто почитайте коменты под статьей .
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
мучительно стыдно за это блеяние//

Ух ты... Открыто назвать клоуна козлом.. это сильно... В Черкасах мэр почти открыто послал клоуна впешее эротическое путешествие ... тут назвали - козлом.. Похоже скоро ему на спину будут все кому не лень прицеплять тетрадный листик с надписью "мудак".
показать весь комментарий
Он мудак и с листиком и без оного!
показать весь комментарий
Тільки козлу Зеленому невідомо хто винен
показать весь комментарий
А Зеленая шмакля гундосит - "нада разабрацца, хто виновен..." Тфу! Рожа ватная....
показать весь комментарий
вони розберуться...як в справы Шеремета...аби ляпнути...
показать весь комментарий
и что делало следствие при папереднике потужном?
показать весь комментарий
снова тебе Порох в подштаники насрал , доколе?! Он небось и жонку твою пользует, но та тебе не призрнается и прячет за щекой рошенку
показать весь комментарий
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе " снова тебе Порох в подштаники насрал , доколе?! Он небось и жонку твою пользует, но та тебе не призрнается и прячет за щекой рошенку "
показать весь комментарий
Таки женка от тебя это скрывает, и не дает уже год, бо зепил тупой)))
показать весь комментарий
снова хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе "Таки женка от тебя это скрывает, и не дает уже год, бо зепил тупой)))"
показать весь комментарий
Зеля из тех правителей, к которым относился муамар каддафи, которому нож крутят в жопе а он всё думает Хто винен у трагедії
показать весь комментарий
https://ibigdan.livejournal.com/25011278.html Коридор к Приднестровью через Херсон, Николаев и Одессу

https://www.facebook.com/sn258/posts/3387681997910854 Юрий Христензен : Минрегионразвития РФ: "Схема территориального планирования Российской Федерации применительно к территориям Республики Крым и города Севастополя".

Документ появился в сети мае 2014 года. Судя по датам, создан предположительно в 2012-2014 гг. В нем указана интересная трасса Новороссийск-Одесса, которую планировалось построить для развития "крымского федерального округа".
посмотрите что творится на фейсбуке Зеленского:
https://www.facebook.com/zelenskiy95

ЗЕидиот !!!!!
он хоть иногда читает что ему пишут люди ?
показать весь комментарий
"Чукча не читатель! Чукча пИсатель..."- старый анекдот с небольшим исправлением
показать весь комментарий
Ненавижу клоунов с детства !
показать весь комментарий
походу в стране только один мудак, который не знает кто виноват.
показать весь комментарий
Коли блазень при владі,то тоді вже якось і не до сміху...
показать весь комментарий
https://fakty.ua/342545-kazhdyj-iz-nas-dolzhen-sdelat-vse-chtoby-podobnoe-nikogda-ne-povtorilos-zelenskij-o-tragedii-2-maya-v-odesse Заявление президента Владимира Зеленского, посвященное шестой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая , в котором глава государства задал вопрос: «Кто виновен?», вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. В частности, бывший политузник Кремля Олег Сенцов написал, что скоро у Зеленского возникнет вопрос о том, кто начал войну на Донбассе и кто убил Небесную Сотню.
показать весь комментарий
а дальше в Раду от СН внесут предложение о "снятии санкций с рф в связи с гуманитарной ситуацией"...ровно как и подачи воды в Крым с той же "хвормулировкой"...
як швидко "вскрываются" консерви...
показать весь комментарий
цікава стаття..."зепаклонники"-і не кажіть що то не так...
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
показать весь комментарий
1) 2 мая 2019 г. - Дом профсоюзов в огне, Одесса, 2 мая 2014 года

показать весь комментарий
Гамно.
показать весь комментарий
Но - **********
показать весь комментарий
Мда..
показать весь комментарий
А кому щас лехко
показать весь комментарий
Изловить и повесить!
показать весь комментарий
И куда делись те ,которые его выбрал-то???
Вы сделали это ВМЕСТЕ.!!!!
показать весь комментарий
