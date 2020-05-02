Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале. ФОТОрепортаж

В Национальном военно-медицинском клиническом госпитале в Киеве 2 мая провели выездную церемонию бракосочетания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, Игорь Пономарчук получил тяжелое ранение 10 апреля в зоне боевых действий возле Авдеевки. Его прооперировали на месте, а затем вертолетом доставили в столицу.

Отмечается, что молодые познакомились еще в 2015 году и планировали свадьбу на эту весну. Пара воспитывает общую дочь.

Бойцу предстоит длительная реабилитация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов ранены, наемники РФ 15 раз обстреляли позиции ВСУ с начала суток, - пресс-центр ОС









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу. ФОТОрепортаж