Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале. ФОТОрепортаж
В Национальном военно-медицинском клиническом госпитале в Киеве 2 мая провели выездную церемонию бракосочетания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, Игорь Пономарчук получил тяжелое ранение 10 апреля в зоне боевых действий возле Авдеевки. Его прооперировали на месте, а затем вертолетом доставили в столицу.
Отмечается, что молодые познакомились еще в 2015 году и планировали свадьбу на эту весну. Пара воспитывает общую дочь.
Бойцу предстоит длительная реабилитация.
І велика подяка Воїну за те, що він захищає нашу землю і наше життя, а не президенти, генерали, військові прокурори....
Довгих років щасливого шлюбу І звісно здоровля.
Хай щастить!
Щастя і діточок !