25 041 17

Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале. ФОТОрепортаж

В Национальном военно-медицинском клиническом госпитале в Киеве 2 мая провели выездную церемонию бракосочетания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, Игорь Пономарчук получил тяжелое ранение 10 апреля в зоне боевых действий возле Авдеевки. Его прооперировали на месте, а затем вертолетом доставили в столицу.

Отмечается, что молодые познакомились еще в 2015 году и планировали свадьбу на эту весну. Пара воспитывает общую дочь.

Бойцу предстоит длительная реабилитация.

Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале 01
Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале 02
Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале 03
Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале 04

Боец Объединенных сил Пономарчук, которому тяжелое ранение помешало сыграть свадьбу, узаконил отношения в военном госпитале 05

+44
Хай щастить !
03.05.2020 00:02 Ответить
+44
Щастя вам, добра і любові !
03.05.2020 00:03 Ответить
+35
Счастья вам!
03.05.2020 00:03 Ответить
Хай щастить !
03.05.2020 00:02 Ответить
Счастья вам!
03.05.2020 00:03 Ответить
Щастя вам, добра і любові !
03.05.2020 00:03 Ответить
поздравляю и желаю счастья..
03.05.2020 00:03 Ответить
Щастя, здоров'я, добробуту !
І велика подяка Воїну за те, що він захищає нашу землю і наше життя, а не президенти, генерали, військові прокурори....
03.05.2020 00:05 Ответить
Совет да любовь! И спиногрызов побольше
03.05.2020 00:06 Ответить
Довгих років щасливого шлюбу І звісно здоровля.
03.05.2020 00:08 Ответить
это напомнило мне безалкогольные свадьбы времен совка.
03.05.2020 00:13 Ответить
А що поганого у весіллі в госпіталі?
03.05.2020 01:44 Ответить
Рад за Вас!!!
03.05.2020 00:13 Ответить
Молодець!
Хай щастить!
03.05.2020 00:15 Ответить
Повного одужання пану Ігорю та щастя молодим у сімейному житті!
03.05.2020 00:21 Ответить
Гарні українські молодята!
Щастя і діточок !
03.05.2020 00:47 Ответить
воину Игорю, сражавшемуся за Украину, здоровья и счастья.
03.05.2020 01:22 Ответить
Пусть война не помешает им быть щасливыми!
03.05.2020 10:57 Ответить
 
 