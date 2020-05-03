РУС
14 601 35

Руководство фермы "Меринос-Запад" во Львовской области захватило 850 элитных овец и морит их голодом. ДОКУМЕНТ

Овцы были куплены у "Меринос-Запад" по цене более 500 евро за каждую и, по договору, переданы на содержание.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Сергея Зубарева.

"850 элитных овец стали заложниками в результате рейдерского захвата со стороны руководства фермы "Меринос-Запад" директором которой является Алексей Шувалов, а собственником Дмитрий Огнев", - сообщил он.

По данным Зубарева, в соответствии с договором, овцы должны были находится на ответственном содержании до момента, пока покупатель не построит свою ферму.

"Были оформлены все документы и подписаны акты передачи животных. У собственника животных не получилось реализовать планы по постройке фермы и животных решили продать. Когда собственник с покупателем приехали в государственное агентство по идентификации животных, то выяснилось, что овцы по-прежнему числятся на продавце и мало того, часть их уже была им перепродана в 2019 году. Далее история становится детективной. Под предлогом того, что у собственника овец есть задолженность перед "Меринос-Запад" овец закрывают в ангаре и не дают возможности оказать им медицинскую помощь и привезти еду и воду. На территорию фермы не допускают представителей собственника. Многочисленные требования провести сверку по кормам и установить количество оставшихся животных и судьбу пропавших оставались без ответа. Причины понятны, задолженность по кормам, скорее всего, и близко не покроет стоимость пропавших, погибших и перепроданных животных. Г-н Шувалов, который несет полную ответственность за принятых на содержание животных, решил пойти ва-банк, и он лично, вместе с помощниками срезает с овец бирки собственника и цепляет свои бирки. Фамилии всех, кто менял бирки и причастен к данному преступлению, установлены и переданы в следственные органы. Когда г-ну Огневу сообщили, что данные действия имеют признаки мошенничества и собственник намерен обратится в правоохранительные органы, то животным сократили рацион до соломы, что приводит к ежедневной гибели животных и мучениям оставшихся в живых. Директор "Меринос-Запад" г-н Шувалов не выходит на связь. Идут его поиски", - сообщает Зубарев.

Руководство фермы Меринос-Запад во Львовской области захватило 850 элитных овец и морит их голодом 01

Руководство фермы Меринос-Запад во Львовской области захватило 850 элитных овец и морит их голодом 02
Руководство фермы Меринос-Запад во Львовской области захватило 850 элитных овец и морит их голодом 03
Руководство фермы Меринос-Запад во Львовской области захватило 850 элитных овец и морит их голодом 04

Топ комментарии
+21
Мрази. Живодеры!
03.05.2020 00:59 Ответить
03.05.2020 00:59 Ответить
+16
А что уголовная ответственность за издевательство над животными уже отменена?
03.05.2020 01:01 Ответить
03.05.2020 01:01 Ответить
+11
То же будет и с селянами после продажи земли.
03.05.2020 01:06 Ответить
03.05.2020 01:06 Ответить
Мрази. Живодеры!
03.05.2020 00:59 Ответить
03.05.2020 00:59 Ответить
Вообще-то, у них вздутые животы. А животные действительно сильно истощенные.
03.05.2020 07:54 Ответить
03.05.2020 07:54 Ответить
Реальные упыри и выродки...
03.05.2020 04:35 Ответить
03.05.2020 04:35 Ответить
А что уголовная ответственность за издевательство над животными уже отменена?
03.05.2020 01:01 Ответить
03.05.2020 01:01 Ответить
У нас не уголовная ответственность, а условная.
03.05.2020 01:08 Ответить
03.05.2020 01:08 Ответить
Овцы этого не хотели в отличии от 73%
03.05.2020 01:02 Ответить
03.05.2020 01:02 Ответить
Те саме буде з зебобіками.
03.05.2020 01:02 Ответить
03.05.2020 01:02 Ответить
а также с ПЕСтузиками )))
03.05.2020 05:48 Ответить
03.05.2020 05:48 Ответить
Точно ні.
03.05.2020 11:42 Ответить
03.05.2020 11:42 Ответить
От, скотиняки такі.
03.05.2020 01:03 Ответить
03.05.2020 01:03 Ответить
То же будет и с селянами после продажи земли.
03.05.2020 01:06 Ответить
03.05.2020 01:06 Ответить
Неправильно названа фирма. Рога-капыта запад, точнее будет.
03.05.2020 01:12 Ответить
03.05.2020 01:12 Ответить
И вот такие клопы-"предприниматели" уже держат власть почти 30 лет.
03.05.2020 01:16 Ответить
03.05.2020 01:16 Ответить
Мы бедные овечки, ни кто нас не пасет, мы таем словно свечки....
..Ассоциации?
03.05.2020 01:29 Ответить
03.05.2020 01:29 Ответить
На коронавірус спишуть. Скажуть, - "Бачте, шо з вами буде, коли не соблюдатимете карантін!".
І всьо, - елітні вівці мовчатимуть.
Баранам, щоб відволікти їх увагу, будуть щоразу демонструвати якісь нові ворота.
А навколо, погавкуючи, бігатимуть сабаки Сабакова, заганяючи до отари окремих непослухів.
03.05.2020 02:27 Ответить
03.05.2020 02:27 Ответить
Каждый президент грозит извести рейдеров,но рейдеры об этом так и не знают..
03.05.2020 07:21 Ответить
03.05.2020 07:21 Ответить
В этом сообщении фиг, что поймешь. Кто владелец и при чем здесь Мерино-Захид, если они этих овец продали. Кто-то купил и оставил на передержку? Тогда претензии к покупателю.
03.05.2020 07:56 Ответить
03.05.2020 07:56 Ответить
Закатувати живе ... Мразота
03.05.2020 08:13 Ответить
03.05.2020 08:13 Ответить
Сколько же даже на ветке моральных уродов.
Сделал совок из нас быдло пожратьпосрачное, не сочувствующее чужой боли, могущее избить и убить животное, как будто это грязь под ногами!

Нечисть - не удивительно что мы так живем.......
03.05.2020 08:26 Ответить
03.05.2020 08:26 Ответить
Убивец Сепаратизма,именно совок и хотел попытаться сделать из быдла людей.Сначала ликбез,потом бесплатное обучение в ВУЗах,в спортивных секциях.Пионерские лагеря,бесплатные путевки на курорты.Но быдло оно всегда останется быдлом,как не старайся его изменить.У власти как раз все время быдло до мозга костей.
03.05.2020 09:44 Ответить
03.05.2020 09:44 Ответить
Рабы людьми быть не могут... Для этого нужно вытравить из себя раба, но к этому пока в основной массе предпосылок нет!
75 лет культивирования быдла за несколько лет не изменить.
03.05.2020 09:47 Ответить
03.05.2020 09:47 Ответить
"Пионерские лагеря,бесплатные путевки на курорты...", почему же вы скромно не продолжили ряд?

...повальный дефицит ВСЕГО, жизнь на грани нищеты, ГУЛАГ, наушничество, коррупция, взяточничиство, железный занавес....


Может сможете дополнить?....
03.05.2020 09:50 Ответить
03.05.2020 09:50 Ответить
Бідні тварини.
03.05.2020 08:46 Ответить
03.05.2020 08:46 Ответить
Керівництво ферми "Меринос-Захід" у Львівській області захопило 850 елітних овець і морить їх голодом - Цензор.НЕТ 2105
03.05.2020 09:36 Ответить
03.05.2020 09:36 Ответить
Не уверен,что обычная "спекулянтская" схема тянет на рейдерство.Один хитрожопый,покупая овец по 500 евро,думал,что быстренько скинет их по 700,но покупателей не было.А то,что это живой товар,который хочет есть,это "предприимчевое" говно, по своей тупости, забыло.Вот таких уродов,которые мнят себя фермерами и малым бизнесом в Украине пруд пруди.Но очень жаль животных.
03.05.2020 09:51 Ответить
03.05.2020 09:51 Ответить
скорее всего не так все однозначно, кто это покупает ЭЛИТНЫХ овец, не имея возможности их содержать?!
03.05.2020 10:33 Ответить
03.05.2020 10:33 Ответить
Овец жалко, людей - нет.
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки

(по некотором мнениям - Марк Твен)
03.05.2020 10:46 Ответить
03.05.2020 10:46 Ответить
Шувалови,огнєви,зубарєви...Як то всьо москальство потрапило сюди?..З вівцями прослизнуло?..
03.05.2020 11:02 Ответить
03.05.2020 11:02 Ответить
... скоріш за все - це бідні бєжєнци з лугандона, подібний стиль ведення бізнесу.
03.05.2020 18:05 Ответить
03.05.2020 18:05 Ответить
Зубарев,Шувалов, Огнев- єто чиво? Корєнньіе львовяне? С какого года?
03.05.2020 13:08 Ответить
03.05.2020 13:08 Ответить
Сто пудов была схема перепродажи которая не удалась.
Ни содержать ни кормить очень долго никто не собирался.
Сделка не удалась, нового покупателя найти не могут, пошли долги, за них начали забирать овец, посрались компаньоны теперь у овец один путь - сдохнуть.
03.05.2020 15:59 Ответить
03.05.2020 15:59 Ответить
 
 