Руководство фермы "Меринос-Запад" во Львовской области захватило 850 элитных овец и морит их голодом. ДОКУМЕНТ
Овцы были куплены у "Меринос-Запад" по цене более 500 евро за каждую и, по договору, переданы на содержание.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Сергея Зубарева.
"850 элитных овец стали заложниками в результате рейдерского захвата со стороны руководства фермы "Меринос-Запад" директором которой является Алексей Шувалов, а собственником Дмитрий Огнев", - сообщил он.
По данным Зубарева, в соответствии с договором, овцы должны были находится на ответственном содержании до момента, пока покупатель не построит свою ферму.
"Были оформлены все документы и подписаны акты передачи животных. У собственника животных не получилось реализовать планы по постройке фермы и животных решили продать. Когда собственник с покупателем приехали в государственное агентство по идентификации животных, то выяснилось, что овцы по-прежнему числятся на продавце и мало того, часть их уже была им перепродана в 2019 году. Далее история становится детективной. Под предлогом того, что у собственника овец есть задолженность перед "Меринос-Запад" овец закрывают в ангаре и не дают возможности оказать им медицинскую помощь и привезти еду и воду. На территорию фермы не допускают представителей собственника. Многочисленные требования провести сверку по кормам и установить количество оставшихся животных и судьбу пропавших оставались без ответа. Причины понятны, задолженность по кормам, скорее всего, и близко не покроет стоимость пропавших, погибших и перепроданных животных. Г-н Шувалов, который несет полную ответственность за принятых на содержание животных, решил пойти ва-банк, и он лично, вместе с помощниками срезает с овец бирки собственника и цепляет свои бирки. Фамилии всех, кто менял бирки и причастен к данному преступлению, установлены и переданы в следственные органы. Когда г-ну Огневу сообщили, что данные действия имеют признаки мошенничества и собственник намерен обратится в правоохранительные органы, то животным сократили рацион до соломы, что приводит к ежедневной гибели животных и мучениям оставшихся в живых. Директор "Меринос-Запад" г-н Шувалов не выходит на связь. Идут его поиски", - сообщает Зубарев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
..Ассоциации?
І всьо, - елітні вівці мовчатимуть.
Баранам, щоб відволікти їх увагу, будуть щоразу демонструвати якісь нові ворота.
А навколо, погавкуючи, бігатимуть сабаки Сабакова, заганяючи до отари окремих непослухів.
Сделал совок из нас быдло пожратьпосрачное, не сочувствующее чужой боли, могущее избить и убить животное, как будто это грязь под ногами!
Нечисть - не удивительно что мы так живем.......
75 лет культивирования быдла за несколько лет не изменить.
...повальный дефицит ВСЕГО, жизнь на грани нищеты, ГУЛАГ, наушничество, коррупция, взяточничиство, железный занавес....
Может сможете дополнить?....
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
(по некотором мнениям - Марк Твен)
Ни содержать ни кормить очень долго никто не собирался.
Сделка не удалась, нового покупателя найти не могут, пошли долги, за них начали забирать овец, посрались компаньоны теперь у овец один путь - сдохнуть.