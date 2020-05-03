Руководство фермы "Меринос-Запад" во Львовской области захватило 850 элитных овец и морит их голодом. ДОКУМЕНТ

Овцы были куплены у "Меринос-Запад" по цене более 500 евро за каждую и, по договору, переданы на содержание.

"850 элитных овец стали заложниками в результате рейдерского захвата со стороны руководства фермы "Меринос-Запад" директором которой является Алексей Шувалов, а собственником Дмитрий Огнев", - сообщил он.

По данным Зубарева, в соответствии с договором, овцы должны были находится на ответственном содержании до момента, пока покупатель не построит свою ферму.

"Были оформлены все документы и подписаны акты передачи животных. У собственника животных не получилось реализовать планы по постройке фермы и животных решили продать. Когда собственник с покупателем приехали в государственное агентство по идентификации животных, то выяснилось, что овцы по-прежнему числятся на продавце и мало того, часть их уже была им перепродана в 2019 году. Далее история становится детективной. Под предлогом того, что у собственника овец есть задолженность перед "Меринос-Запад" овец закрывают в ангаре и не дают возможности оказать им медицинскую помощь и привезти еду и воду. На территорию фермы не допускают представителей собственника. Многочисленные требования провести сверку по кормам и установить количество оставшихся животных и судьбу пропавших оставались без ответа. Причины понятны, задолженность по кормам, скорее всего, и близко не покроет стоимость пропавших, погибших и перепроданных животных. Г-н Шувалов, который несет полную ответственность за принятых на содержание животных, решил пойти ва-банк, и он лично, вместе с помощниками срезает с овец бирки собственника и цепляет свои бирки. Фамилии всех, кто менял бирки и причастен к данному преступлению, установлены и переданы в следственные органы. Когда г-ну Огневу сообщили, что данные действия имеют признаки мошенничества и собственник намерен обратится в правоохранительные органы, то животным сократили рацион до соломы, что приводит к ежедневной гибели животных и мучениям оставшихся в живых. Директор "Меринос-Запад" г-н Шувалов не выходит на связь. Идут его поиски", - сообщает Зубарев.

