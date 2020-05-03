РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9079 посетителей онлайн
Новости Фото
42 971 215

На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте". ФОТО

На земельном участке возле метро "Олимпийская" в Киеве, где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщется на странице в Facebook в группе "Центр альтернативного озеленення Києва".

"Помечтали о "Централ-Парке" на Олимпийской? Забудьте. Расслабьтесь. Деревья почти вырубили (фото до и после, автор Сергей Ристенко). И все эти наши петиции до одного места. Другие способы заигрывания с властью тоже. Поскольку у участка есть владелец. И это не киевляне. А проект решения, предусматривающий выкуп этого участка, завис в Киевсовете. После того, как петиция набрала 10 тыс. необходимых голосов, деревья начали поспешно вырубать. Озеленение", - говорится в сообщении.

На участке возле Олимпийской, где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: Помечтали о Централ-Парке? Забудьте 01
На участке возле Олимпийской, где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: Помечтали о Централ-Парке? Забудьте 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info". ВИДЕО

Как пишет сайт "Хмарочос", до 2005 года на этом месте работало трамвайное депо. Но как раз годом ранее тогдашний мэр Александр Омельченко продолжил политику отказа от трамваев, которую начали еще в 1990-х - таким образом здания депо снесли, а участок отдали в частную собственность для застройки.

За это время у участка сменилось уже несколько владельцев - и еще больше проектов строительства. Так, в 2007 году здесь планировали возвести 123-метровый жилой дом и даже успели частично вырыть для него котлован. Собственно, на этом все работы остановились, а в следующем году котлован затопило из-за того, что рядом находится приток Лыбеди - река Клов. Так он превратился в искусственное озеро, где впоследствии поселятся утки.

С тех пор строительная площадка начала зарастать зеленью. В 2011 году тогдашний владелец участка, компания Alacor, перепродает ее французскому девелоперу SCC Real Estate. Журналисты писали, что последнему досталось непростое наследство: в то время проект строительства уже несколько лет пытались согласовать с Министерством регионального развития и строительства.

"... в министерстве рекомендовали уменьшить этажность и площади объекта, менялась его концепция (заказчики отказывались от жилой части комплекса), успешность проекта стояла под вопросом из-за ближайшего конкурента, уже возводился - ТРЦ Ocean Plaza".

Поэтому французы остановились на идее построить многофункциональный комплекс Gorky Park, который должен был объединить жилье, офисы и ТРЦ. Но в 2015 году девелопер выставляет на продажу земельный участок - вместе с проектом строительства. Потенциальных покупателей поощряли тем, что "большинство разрешений и согласований уже получены".

На участке возле Олимпийской, где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: Помечтали о Централ-Парке? Забудьте 03

Один из предложенных вариантов комплекса Gorky Park.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы всех переловим...Спрячь нах#й свой телефон. Дура, бл#дь", - противникам строительства на Никольской Слободке в Киеве угрожают представители застройщика. ВИДЕО

Впрочем, на сегодня девелоперу не удалось продать ни то, ни другое. Олеся Пинзеник, депутат Киевсовета и автор проекта решения о выкупе этого участка под парк, объясняет, что эта локация не слишком привлекает застройщиков, несмотря на удобное расположение.

"Там (на участке. - Ред.) очень высокий уровень поверхностных вод. То есть, строиться можно, но это очень дорого. А в Киеве еще много земли, где можно это сделать намного дешевле", - говорит депутат.

Пинзеник уже зарегистрировала свой проект решения в Киевсовете, но из-за карантина он до сих пор не прошел большинство депутатских комиссий.

"Еще до карантина, на комиссии по вопросам экологической политики депутаты поддержали мое предложение обратиться к мэру, чтобы он начал прямые переговоры с владельцем участка. Я уже показывала господину Кличко видео, где я сняла будущий парк с квадрокоптера и рассказала, почему он так нужен горожанам - и это ему понравилось, - рассказывает она. - Поэтому город может выкупить этот участок, обменять его на другой - или обменять с доплатой. Но для голосования еще нужно провести проект через бюджетную и земельную комиссии, а когда они смогут собраться - еще неизвестно".

Также отмечается, что журналистам не удалось связаться с представителями девелопера, чтобы выяснить, почему с участка исчезли почти все деревья - и почему это произошло именно сейчас.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Единство творит справедливость": Апелляционный суд избавил защитников озера Утиное от обязательства уплатить 200 тысяч штрафа в пользу застройщика водоема. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26142) парк (172) застройка (712)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте" - Цензор.НЕТ 4988
показать весь комментарий
03.05.2020 14:05 Ответить
+24
проект сам по себе - говнище.
это уже не говоря, что парк разбить было бы замечательно.

На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте" - Цензор.НЕТ 1445
показать весь комментарий
03.05.2020 14:07 Ответить
+19
Обличчя зелупоголового за рік після виборів

На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте" - Цензор.НЕТ 8535
показать весь комментарий
03.05.2020 14:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
В людей нема смаку і розуму. Замість того щоб зробити парк для душі, краси і здоров'я, побудують бетонний склеп. Ніколи не зрозумію навіщо купувати в тридорого квартиру з видом на бетонні стіни, але добре розумію що ті хто будує і дає дозволи плювали на людей які живуть поруч.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:03 Ответить
Люди сначала купили квартиру, а только потом вырубили лес и туда втюхают бетонные стены, вот что не ясно?
показать весь комментарий
03.05.2020 18:21 Ответить
Жаль деревья. Просто так вырубить даже одно дерево нельзя в Киеве. Необходим дозвіл! Даже, если ты собственник земли, что тоже довольно сомнительно в правовом поле и уплаченных налогах.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:20 Ответить
Мутное БАБЛО, скольские типы - всегда грязная история!

Даже прочитав эту статью уже почувствовал себя испачканым в этом дерьме!
показать весь комментарий
03.05.2020 18:44 Ответить
Деревья жаль, но нужно сосредоточиться на поиске и наказании преступников, которые рубят деревья в лесу, заповедниках, на общественной территории. Тут речь идет о частной территории, и владелец дал понять, что продавать землю не намерен. Заставить его продать ее?
показать весь комментарий
03.05.2020 19:52 Ответить
французька девелоперська компанія "Парк Горького" мала будувати, чи не кацапські вуха торчать у тої хранцузької компанії?
показать весь комментарий
03.05.2020 21:42 Ответить
Там с одной стороны прилегает бывшая ул.Горького(Антоновича), и когда французы собирались все было в тему, только это было в 2003, а ща это просто фейк
показать весь комментарий
03.05.2020 23:09 Ответить
иожливо й так, не сперечатимусь, але всеодно маю підозри
показать весь комментарий
04.05.2020 07:31 Ответить
Спиливая дерево и воздвигая камень, человек убивает себя.
показать весь комментарий
04.05.2020 01:06 Ответить
Так это всего маленький кусочек проданной в частную собственность Украины! Не много осталось , скоро в частную собственность распродадут всю Украину! НЕ В аренду, а именно продать территорию Украины. Армию можно распустить тогда. Что им защищать? Частную собственность чию то?
показать весь комментарий
04.05.2020 01:41 Ответить
Армия и сейчас защищает частную собственность , мою , твою , свою , миллионов других граждан , которые -платя налоги , содержат её , и сами же идут в неё служить , чтоб защищать свою собственность . Даже государственная земля это по сути - коллективная частная собственность , так как ты не можешь с той землёй, делать что тебе вздумается . У тебя нет на это прав ,, ибо она всё равно - НЕ ТВОЯ личная . .

Далась тебе эта аренда . К земле которая -что в частной собственности , что в аренде , ты всё равно доступа не имеешь и иметь никогда не будешь , тоесть - не сможешь ею распоряжаться на своё усмотрение . Пока она не станет твоей собственностью , или пока не возьмёшь её в ту же аренду .
показать весь комментарий
04.05.2020 06:42 Ответить
Ещё бы снести все эти фокстрото-баттерфляи, возведённые на "скоммунизденной" земле у бывшего трамвайного депо - тогда и парк было бы удобно обустраивать...

А что рубят там что-то. Эмм. А что, там ценные исторические деревья эпохи позднего кучмизма, да?

Единственный вопрос, который стоит обсуждать: а не восстановить ли трамвайную сеть, нахер послав тысячи мудаков на джипо-сарайчиках, паркующихся на тротуарах и во вторых рядах улиц.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:15 Ответить
Тепер потрібно той котлован розкопати у формі українького малого герба і облаштувати там парк.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:37 Ответить
Як що порівняти фотки то вся ця діяльність будівників нагадує те що вони робили із громадського безкоштовного парку як мінімум платний аквапатк.Чому ніхто не шукає тих хто дав дозвіл на це будівництво і кому.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:11 Ответить
Твари
показать весь комментарий
04.05.2020 15:12 Ответить
Страница 3 из 3
 
 