На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте". ФОТО
На земельном участке возле метро "Олимпийская" в Киеве, где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщется на странице в Facebook в группе "Центр альтернативного озеленення Києва".
"Помечтали о "Централ-Парке" на Олимпийской? Забудьте. Расслабьтесь. Деревья почти вырубили (фото до и после, автор Сергей Ристенко). И все эти наши петиции до одного места. Другие способы заигрывания с властью тоже. Поскольку у участка есть владелец. И это не киевляне. А проект решения, предусматривающий выкуп этого участка, завис в Киевсовете. После того, как петиция набрала 10 тыс. необходимых голосов, деревья начали поспешно вырубать. Озеленение", - говорится в сообщении.
Как пишет сайт "Хмарочос", до 2005 года на этом месте работало трамвайное депо. Но как раз годом ранее тогдашний мэр Александр Омельченко продолжил политику отказа от трамваев, которую начали еще в 1990-х - таким образом здания депо снесли, а участок отдали в частную собственность для застройки.
За это время у участка сменилось уже несколько владельцев - и еще больше проектов строительства. Так, в 2007 году здесь планировали возвести 123-метровый жилой дом и даже успели частично вырыть для него котлован. Собственно, на этом все работы остановились, а в следующем году котлован затопило из-за того, что рядом находится приток Лыбеди - река Клов. Так он превратился в искусственное озеро, где впоследствии поселятся утки.
С тех пор строительная площадка начала зарастать зеленью. В 2011 году тогдашний владелец участка, компания Alacor, перепродает ее французскому девелоперу SCC Real Estate. Журналисты писали, что последнему досталось непростое наследство: в то время проект строительства уже несколько лет пытались согласовать с Министерством регионального развития и строительства.
"... в министерстве рекомендовали уменьшить этажность и площади объекта, менялась его концепция (заказчики отказывались от жилой части комплекса), успешность проекта стояла под вопросом из-за ближайшего конкурента, уже возводился - ТРЦ Ocean Plaza".
Поэтому французы остановились на идее построить многофункциональный комплекс Gorky Park, который должен был объединить жилье, офисы и ТРЦ. Но в 2015 году девелопер выставляет на продажу земельный участок - вместе с проектом строительства. Потенциальных покупателей поощряли тем, что "большинство разрешений и согласований уже получены".
Один из предложенных вариантов комплекса Gorky Park.
Впрочем, на сегодня девелоперу не удалось продать ни то, ни другое. Олеся Пинзеник, депутат Киевсовета и автор проекта решения о выкупе этого участка под парк, объясняет, что эта локация не слишком привлекает застройщиков, несмотря на удобное расположение.
"Там (на участке. - Ред.) очень высокий уровень поверхностных вод. То есть, строиться можно, но это очень дорого. А в Киеве еще много земли, где можно это сделать намного дешевле", - говорит депутат.
Пинзеник уже зарегистрировала свой проект решения в Киевсовете, но из-за карантина он до сих пор не прошел большинство депутатских комиссий.
"Еще до карантина, на комиссии по вопросам экологической политики депутаты поддержали мое предложение обратиться к мэру, чтобы он начал прямые переговоры с владельцем участка. Я уже показывала господину Кличко видео, где я сняла будущий парк с квадрокоптера и рассказала, почему он так нужен горожанам - и это ему понравилось, - рассказывает она. - Поэтому город может выкупить этот участок, обменять его на другой - или обменять с доплатой. Но для голосования еще нужно провести проект через бюджетную и земельную комиссии, а когда они смогут собраться - еще неизвестно".
Также отмечается, что журналистам не удалось связаться с представителями девелопера, чтобы выяснить, почему с участка исчезли почти все деревья - и почему это произошло именно сейчас.
Даже прочитав эту статью уже почувствовал себя испачканым в этом дерьме!
Далась тебе эта аренда . К земле которая -что в частной собственности , что в аренде , ты всё равно доступа не имеешь и иметь никогда не будешь , тоесть - не сможешь ею распоряжаться на своё усмотрение . Пока она не станет твоей собственностью , или пока не возьмёшь её в ту же аренду .
А что рубят там что-то. Эмм. А что, там ценные исторические деревья эпохи позднего кучмизма, да?
Единственный вопрос, который стоит обсуждать: а не восстановить ли трамвайную сеть, нахер послав тысячи мудаков на джипо-сарайчиках, паркующихся на тротуарах и во вторых рядах улиц.