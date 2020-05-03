На участке возле "Олимпийской", где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья: "Помечтали о "Централ-Парке"? Забудьте". ФОТО

На земельном участке возле метро "Олимпийская" в Киеве, где хотели сделать парк, вырубили почти все деревья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщется на странице в Facebook в группе "Центр альтернативного озеленення Києва".

"Помечтали о "Централ-Парке" на Олимпийской? Забудьте. Расслабьтесь. Деревья почти вырубили (фото до и после, автор Сергей Ристенко). И все эти наши петиции до одного места. Другие способы заигрывания с властью тоже. Поскольку у участка есть владелец. И это не киевляне. А проект решения, предусматривающий выкуп этого участка, завис в Киевсовете. После того, как петиция набрала 10 тыс. необходимых голосов, деревья начали поспешно вырубать. Озеленение", - говорится в сообщении.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info". ВИДЕО

Как пишет сайт "Хмарочос", до 2005 года на этом месте работало трамвайное депо. Но как раз годом ранее тогдашний мэр Александр Омельченко продолжил политику отказа от трамваев, которую начали еще в 1990-х - таким образом здания депо снесли, а участок отдали в частную собственность для застройки.

За это время у участка сменилось уже несколько владельцев - и еще больше проектов строительства. Так, в 2007 году здесь планировали возвести 123-метровый жилой дом и даже успели частично вырыть для него котлован. Собственно, на этом все работы остановились, а в следующем году котлован затопило из-за того, что рядом находится приток Лыбеди - река Клов. Так он превратился в искусственное озеро, где впоследствии поселятся утки.

С тех пор строительная площадка начала зарастать зеленью. В 2011 году тогдашний владелец участка, компания Alacor, перепродает ее французскому девелоперу SCC Real Estate. Журналисты писали, что последнему досталось непростое наследство: в то время проект строительства уже несколько лет пытались согласовать с Министерством регионального развития и строительства.

"... в министерстве рекомендовали уменьшить этажность и площади объекта, менялась его концепция (заказчики отказывались от жилой части комплекса), успешность проекта стояла под вопросом из-за ближайшего конкурента, уже возводился - ТРЦ Ocean Plaza".

Поэтому французы остановились на идее построить многофункциональный комплекс Gorky Park, который должен был объединить жилье, офисы и ТРЦ. Но в 2015 году девелопер выставляет на продажу земельный участок - вместе с проектом строительства. Потенциальных покупателей поощряли тем, что "большинство разрешений и согласований уже получены".

Один из предложенных вариантов комплекса Gorky Park.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы всех переловим...Спрячь нах#й свой телефон. Дура, бл#дь", - противникам строительства на Никольской Слободке в Киеве угрожают представители застройщика. ВИДЕО

Впрочем, на сегодня девелоперу не удалось продать ни то, ни другое. Олеся Пинзеник, депутат Киевсовета и автор проекта решения о выкупе этого участка под парк, объясняет, что эта локация не слишком привлекает застройщиков, несмотря на удобное расположение.

"Там (на участке. - Ред.) очень высокий уровень поверхностных вод. То есть, строиться можно, но это очень дорого. А в Киеве еще много земли, где можно это сделать намного дешевле", - говорит депутат.

Пинзеник уже зарегистрировала свой проект решения в Киевсовете, но из-за карантина он до сих пор не прошел большинство депутатских комиссий.

"Еще до карантина, на комиссии по вопросам экологической политики депутаты поддержали мое предложение обратиться к мэру, чтобы он начал прямые переговоры с владельцем участка. Я уже показывала господину Кличко видео, где я сняла будущий парк с квадрокоптера и рассказала, почему он так нужен горожанам - и это ему понравилось, - рассказывает она. - Поэтому город может выкупить этот участок, обменять его на другой - или обменять с доплатой. Но для голосования еще нужно провести проект через бюджетную и земельную комиссии, а когда они смогут собраться - еще неизвестно".

Также отмечается, что журналистам не удалось связаться с представителями девелопера, чтобы выяснить, почему с участка исчезли почти все деревья - и почему это произошло именно сейчас.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Единство творит справедливость": Апелляционный суд избавил защитников озера Утиное от обязательства уплатить 200 тысяч штрафа в пользу застройщика водоема. ВИДЕО