29 198 126

Одесский рынок "Привоз" продолжает работать на карантине: "Намотанная пленка добавила немного колорита". ФОТОрепортаж

Знаменитый продуктовый рынок "Привоз" продолжает работать в Одессе. Продавцы не соблюдают необходимые карантинные меры предосторожности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook одесситка Мила Эрнандес.

"Чтоб вы понимали, вот так выглядят карантинные меры предосторожности у нас на Привозе.
Намотанная плёнка добавила немного колорита скучным прилавкам, ну а наличие у многих масок на подбородках придаёт уверенность, что никакая зараза однозначно не пройдёт", - написала она.

Одесский рынок Привоз продолжает работать на карантине: Намотанная пленка добавила немного колорита 01
Одесский рынок Привоз продолжает работать на карантине: Намотанная пленка добавила немного колорита 02
Одесский рынок Привоз продолжает работать на карантине: Намотанная пленка добавила немного колорита 03
Одесский рынок Привоз продолжает работать на карантине: Намотанная пленка добавила немного колорита 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал постановление об открытии продуктовых рынков

карантин (16729) Одесса (8025) рынок (535) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+54
ждем видосик с приветом Труханову от зеленого Опарыша и его патрона Авакяна....
Будет видосик...?
03.05.2020 14:50 Ответить
+51
Не будет никогда. За 2 месяца карантина "не заметили" открытый Привоз. Выборочная слепота и у Зели, и у Авакова, и у Степанова с Ляшко.
03.05.2020 14:53 Ответить
+45
понятно что не будет...
Труханов с рюським паспортом идеологически в доску свой...
03.05.2020 14:55 Ответить
Не знаю как в Одессе, но в Черкассах грядет тотальное тестирование.
Я думаю, что очень многим городам тестов не достанется в связи с этим.
Ну, и показатели будут соответствующие.
03.05.2020 15:13 Ответить
Щось сьогодні повилазило багато тролів.Просувають таку думку,щоб українці менше їли.
03.05.2020 15:14 Ответить
А хде бычки?
03.05.2020 15:26 Ответить
Это разве бички ??? Это же не бички, это воши !!! (с)
03.05.2020 15:41 Ответить
В рыбных рядах, фото почему-то только овощных прилавков.
03.05.2020 15:45 Ответить
Так будет на всех рынках, если/когда их откроют.
03.05.2020 15:30 Ответить
так уже есть. В Киевской области тоже самое.
показать весь комментарий
Треба вове допомогти зробити правильний вибір 😀.
"Чекалкин считает, что Зеленский попал в ловушку"

Популярный израильский комик Дуду Топаз, который с свое время пошел в политику, закончил самоубийством. Сначала он потерял рейтинг и реноме, а в итоге повесился на шланге в душевой кабине тюрьмы. Эту историю напомнил бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.

В интервью «Обозревателю» Чекалкин рассказал, что историю карьеры и жизни комика напомнил Владимиру Зеленскому, как только узнал о его решении баллотироваться на должность президента, пытался предупредить об опасности.

«Я попросил общих знакомых прислать ему SMS из двух слов: Дуду Топаз. Это известнейший израильский комик, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность - 51%. Невиданно в телевизионной сфере. Но он связался с одним контраверсионным политиком и потерял не только свои рейтинги. Последние годы своей жизни он провел между тюрьмой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы», - уточнил Чекалкин.

Он уверен, что Зеленский до принятия решения идти в политику, не понимал, к чему это приведет. Чекалкин добавил, что и ему в 2005-м предлагали сыграть роль подобного «слуги народа».

«Разные политические силы предлагали миллионы за мое согласие возглавить несколько политических проектов в качестве фронтмена. В случае с Зеленским совпали интересы и украинских олигархов, и даже Путина. Для него это была ловушка», - подытожил Чекалкин.
03.05.2020 15:43 Ответить
В чем прикол этой статьи? Показать, что наши журнашлюшки стукачи? Рынкам разрешили работать с 30 апреля, так что в чем проблема?
показать весь комментарий
Привоз это нечто. Все знают, что там обман на весе, но все равно идут.

Да, и колорит классный)))
03.05.2020 16:12 Ответить
Ради колорита и идут. Приехать в Одессу и не зайти на Привоз это как то не камильфо.
показать весь комментарий
трибуну в ВРУ также замотать чтоб не было слышно 3.14...болов
показать весь комментарий
Что такое украинский базар сейчас. Это когда идешь уже по более менее приличному каменному тротуару вдоль ресторанчиков и магазинчиков ничуть не хуже европейских, подстриженых газонов и ярких цветников и вдруг повернув в арку попадаешь как будто внутрь цыганского табора. Разноцветные трусы и лифчики висят прямо перед лицом. Ручки продающихся зонтиков цепляют за карманы, пока ты перепрыгиваешь лужи между рядами прилавков сколоченных как будто с остатков строительства бразильских фавел. Какая то бабка тыкает тебе под нос чай из термоса торчащего с кравчучки. Наконец ты добираешься до помидорно-яблочного рая где товар "украинского фермера "с наклейками эквадор и мароко аккуратно сложен среди поломаных ящиков и гнилых ********. Там купив по цене Сильпо , а то и выше,эти дары "прямо со своего огорода" дома обнаруживаешь, что килограмм с украинского базара совсем не равен килограмму с парижской палаты мер и весов.
03.05.2020 16:52 Ответить
Уважаемый, вы дико извините. Но гуляя по именитому Монте-Карло, зайдете в расщелину между домами и в,аккурат, увидите там то, что описали здесь. С тем отличием, что рядом еще столики, за которыми, как ненасытные тараканы, сидят жрут и жрут седоволосые старики и бабки)). Естественно, не с украинским пенсионом)). Однако, радуйтесь. Какой у вас будет пенсион, когда деньги за проданные земли, разворуются)) Вот тогда и начнется кирдык.
04.05.2020 08:13 Ответить
ну дебилье...ахахаххах
показать весь комментарий
Эта статья прямая ложь!Привоз начал работать со вчерашнего дня.Автор статьи брехун!
показать весь комментарий
Якщо вже в Одесі "скучні прилавки" то де ж вони веселі?..
показать весь комментарий
Я завжди розумів німців!
показать весь комментарий
все хорошо в Германии...
но просыпаешься, а вокруг - немцы))
показать весь комментарий
Скот тупой - это его основное свойство
показать весь комментарий
Кому не нравится - не ходите туда и не покупайте!
Зачем претесь и голосуете гривной за то, что плохо?
Или это национальная игра такая?
показать весь комментарий
вы чо - не трожь Привоз -ОПЛАЧЕНО
показать весь комментарий
" А дешевле...?"
показать весь комментарий
а мне знакомая из мэрии чешет языком - давно закрыли))
показать весь комментарий
