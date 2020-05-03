29 198 126
Одесский рынок "Привоз" продолжает работать на карантине: "Намотанная пленка добавила немного колорита". ФОТОрепортаж
Знаменитый продуктовый рынок "Привоз" продолжает работать в Одессе. Продавцы не соблюдают необходимые карантинные меры предосторожности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook одесситка Мила Эрнандес.
"Чтоб вы понимали, вот так выглядят карантинные меры предосторожности у нас на Привозе.
Намотанная плёнка добавила немного колорита скучным прилавкам, ну а наличие у многих масок на подбородках придаёт уверенность, что никакая зараза однозначно не пройдёт", - написала она.
Я думаю, что очень многим городам тестов не достанется в связи с этим.
Ну, и показатели будут соответствующие.
