Одесский рынок "Привоз" продолжает работать на карантине: "Намотанная пленка добавила немного колорита". ФОТОрепортаж

Знаменитый продуктовый рынок "Привоз" продолжает работать в Одессе. Продавцы не соблюдают необходимые карантинные меры предосторожности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook одесситка Мила Эрнандес.

"Чтоб вы понимали, вот так выглядят карантинные меры предосторожности у нас на Привозе.

Намотанная плёнка добавила немного колорита скучным прилавкам, ну а наличие у многих масок на подбородках придаёт уверенность, что никакая зараза однозначно не пройдёт", - написала она.









