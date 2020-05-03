РУС
Из-за вспышки коронавируса на въезде в село Познань на Ривненщине установили КПП. ФОТОрепортаж

В селе Познань в Рокитновском районе Ривненской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте облгосадминистрации

"В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блок-пост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В Ровенской ОГА отметили, что на въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда. Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантский час и блокпосты на въезде: из-за вспышки коронавируса в селе Заря на Ривненщине усилили карантин. ФОТОрепортаж

В настоящее время, в селе COVID-19 заболело 6 человек.

Стоит заметить, что по состоянию на утро 3 мая на Ровенщине зафиксировано 733 случая заболевания коронавирус. За сутки выявлено 39 новых больных.

Показной идиотизм за бюджетные ,то есть мои из вашими налогами,средства.
03.05.2020 15:23 Ответить
На правах рекламы. Окрылся ресторан "Зеленый клоун" на Банковой. Чайок точно дешевле чем в "Велюре"

Из-за вспышки коронавируса на въезде в село Познань на Ривненщине установили КПП - Цензор.НЕТ 3850
03.05.2020 15:27 Ответить
Бунт на корабле!

Швейцария, Турция, Чехия, Украина - выходят из проекта «коронавирус»

Турция решила сворачивать удочки - убытки с упущенного туристического сезона не могут быть компенсированы доходом из-за участия в проекте «коронавирус». Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса. Это означает, что за продолжение карантина мировые игроки устраивающую сумму не предложили.

Турция планирует пойти по пути Швеции и Белоруссии, которым тоже не предложили, сколько они хотели. Участие Турции было продиктовано тем, что страна зависимая, и даже если она откроет курорты, то потенциальных туристов могут не выпустить из других стран.

83 миллионная Турция достигла пика, легализовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 из 800 человек. Дальше-больше в 9-ти миллионной Швейцарии тоже неожиданно закончился вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.

Россия пока держит ровную ежедневную статистику. Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что делать после 11 мая - сворачиваться или продолжать проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. В Московской области, где проживает 7,7 млн человек, количество зарегистрированных случаев составило - 10 тыс. зараженных. Что же власти раньше не говорили, какие плановые показатели мы должны достигнуть. Мы бы поднатужились и быстрее достигли 10 тысяч больных (для Подмосковья) и стали бы возвращаться к нормальной жизни. Ждем разнарядки по выходу на плато по другим регионам страны.

Да, что тут говорить и Украина пару часов назад вышла на плато эпидемии коронавируса.

Одна за другой страны участницы проекта коронавирус отказываются от дальнейшего участия в проекте в связи с тем, что, несмотря на обильную пропаганду, не удалось убедить жителей в верности выбора в пользу охлаждения экономики. В этих странах накаляется ситуация в связи с тем, что люди начали понимать - дело не в вирусе. Продолжение карантина может привести к массовым протестам и сменам режимов.
03.05.2020 16:12 Ответить
и так , столица плавно перемещается в гадюшник под ровно.
03.05.2020 15:26 Ответить
Столица,рассадник корупции и идиотических законов?Так пускай она провалится пропадом.Киев должен стать для Украины Садомом и Гамоой и должен исчезнуть с лица земли.Украина большая страна и на Киеве не должен сходится ПУП Украины.
03.05.2020 15:35 Ответить
Зе за видосиками в Познань ещё не прилетал? Скоро будет ,значиться, там филиал "Епицентра" открывать
03.05.2020 15:23 Ответить
Этим людям включили тумблер терпения.
03.05.2020 15:25 Ответить
Оставьте кафешку на Банковой. Включите в меню шаурму..Кретин Карантин время от времени будет обедать.
03.05.2020 16:29 Ответить
дезинфекция колес Коронапсихозники слетят с катушек на каких людей это шоу расчитано?
03.05.2020 15:37 Ответить
каждый свидетель Ковид-19 обьязан дезенфицировать колеса своего автомобиля! минимум 2 раза в сутки
03.05.2020 15:39 Ответить
На ментів тієї ж рівненщини звалилося величезне щастя під назвою "коронавірус". Їздять по віддалених селах, затримують біля магазинів місцевих мешканців без масок, що прийшли випити пива і "штрафують" собі в кишеню.
03.05.2020 16:00 Ответить
Колеса наше все: хочеш відремонтувати авто - постукай ногою по колесах, а побризкавши якоюсь хернею на них - знищиш епідемію.
03.05.2020 16:03 Ответить
Цирк розформували, клоуни окремими локаціями влаштовують шоу.
03.05.2020 16:18 Ответить
Їх, що, бояться випустити в Черкаси?
03.05.2020 16:24 Ответить
Таких бордюров раскидали во всем городам Украины, с палатками зелеными. Остановитесь и за гляньте в палатку. Там сторож алкаш, бухает. Может хватит зеленых понтов?
03.05.2020 16:36 Ответить
Ну, не по всем)... Только по избранным)
03.05.2020 16:48 Ответить
Понти ці вилізуть нам боком...маладая дєгєнєрація трєнєруєтса і відпрацьовує схєми. Вовка в 1917 учіл...каждая власть должна умєть сєбя защіщать..Жремо разом. Ще мабуть 4 рочки в пєрєді ой в пєрдє...
03.05.2020 19:07 Ответить
Случай это что бессимптомные или госпитализированые. Клоуны это уже не смешно. Сколько в больницах говорите и сколько грипом заболело и общая забалеваемость по годам ОРВИ
03.05.2020 19:54 Ответить
 
 