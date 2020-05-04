Легковушка и грузовик столкнулись на Днепропетровщине: два человека погибли, еще двое пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера поздно вечером на автодороге Днепр - Николаев произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщается, что 3 мая в 23:18 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Софийском районе на автодороге Н-11 Днепр - Николаев за пределами села Каменка.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в результате столкновения двух автомобилей, а именно: легкового автомобиля "Mazda 3" и грузового автомобиля МАN погибли 2 человека и 2 человека травмированы.

Двух пострадавших из легкового автомобиля (женщину 2001 г.р.. и мужчину 1996 г.р.) до прибытия пожарно-спасательного подразделения госпитализированы с различными травмами работники скорой медицинской помощи в КП "Криворожская городская клиническая больница № 2".

Спасатели с помощью специнструмента разогнули деформированные элементы легкового автомобиля "Mazda 3" и изъяли тела двух погибших: водителя 1990 г.р. и пассажирку 2002 г.р.. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Днепропетровщине. ФОТО+ВИДЕО

С проезжей части дороги смыто топливо.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.





Фото и видео: пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области