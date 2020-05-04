РУС
Два подпольных цеха по изготовлению некачественного алкоголя разоблачили в Запорожье, стоимость изъятого фальсификата - более 3 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье масштабное производство некачественного спирта. Из него производился опасный для жизни и здоровья граждан фальсифицированный алкоголь, поставляемый к сетям розничной торговли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительным данным следствия, группа жителей Мелитополя и Запорожья, наладила незаконное изготовление спирта. В подпольных цехах, расположенных на территории собственных домохозяйств и арендованных складах, злоумышленники установили оборудование, которое обеспечивало полный цикл изготовления суррогата.

Часть готовой продукции они сбывали подпольным производителям алкогольной продукции по всей Украине. Из оставшихся сами изготавливали фальсифицированные алкогольные напитки и реализовывали.

По оперативной информации, ежемесячно цеха производили до 30 тонн алкосуррогата. Во время обысков на подпольных производствах правоохранители обнаружили более 28 тыс. литров спирта, ароматические добавки и оборудование для изготовления некачественного алкоголя.

Стоимость изъятого фальсификата составляет более 3 миллионов гривен. Сейчас продолжаются мероприятия по изъятию контрафактной продукции из сетей розничной торговли. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

алкоголь (1668) Запорожье (2774) СБУ (20437) фальсификат (375)
