РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4730 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
4 810 16

В последнее время в Киеве рекорды по количеству больных COVID-19 бьет Дарницкий район: там меньше соблюдают правила безопасности, - Кличко. КАРТА

Лидерами по количеству больных коронавирусом на сегодняшний день является Печерский и Дарницкий районы столицы.

"Также подчеркну тенденцию: в последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных. Дарницкий - район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности ", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев надеется с 12 мая начать поэтапный выход из карантина с учетом эпидситуации, - Кличко

В последнее время в Киеве рекорды по количеству больных COVID-19 бьет Дарницкий район: там меньше соблюдают правила безопасности, - Кличко 01
В последнее время в Киеве рекорды по количеству больных COVID-19 бьет Дарницкий район: там меньше соблюдают правила безопасности, - Кличко 02

Автор: 

карантин (16729) Киев (26143) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Он реальный дибил, свою голову и мозги, он отбил боксом напрочь
показать весь комментарий
04.05.2020 13:01 Ответить
+4
ну, у Дарницькому не те що всім пофігу на карантин - просто там найвища в Києві концентрація людей на кв.км та найбільший коефіцієнт транзитності
показать весь комментарий
04.05.2020 13:04 Ответить
+4
Ну не захотели сидеть на жестком карантине месяц - посидят на обычном до конца года.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до чего ж ты, конь педальный, туп!
показать весь комментарий
04.05.2020 12:59 Ответить
Он реальный дибил, свою голову и мозги, он отбил боксом напрочь
показать весь комментарий
04.05.2020 13:01 Ответить
Согласен,этот кремлёвский карлик ещё и ботокс.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:01 Ответить
Зачем его с дремучим педаликом сравниваешь?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:13 Ответить
ну, у Дарницькому не те що всім пофігу на карантин - просто там найвища в Києві концентрація людей на кв.км та найбільший коефіцієнт транзитності
показать весь комментарий
04.05.2020 13:04 Ответить
Кроме того
- он тупо один из наиболее населенных https://100realty.ua/news/nazvany-samye-naselennye-raiony-kieva-naselenie-stolicy-rastet-za-scet-migracii (см. население Киева по районам)
- ему все еще далеко до Печерского (наименее населенного) района.
И вообще, Виталик, кажется, забыл, зачем боксеру голова.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:16 Ответить
Ну не захотели сидеть на жестком карантине месяц - посидят на обычном до конца года.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:06 Ответить
А что, по Вашему, "обычный"?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:16 Ответить
Служба безопасности Украины (СБУ) в период майских праздников зафиксировала увеличение активности со стороны российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-vyyavila-240-agitatorov-rasprostranyayushchih-1588061914.html карантина в стран е. Об этом сообщили в пресс-службе https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7546?fbclid=IwAR0V67s8NsnaHgicAYnBBMtyD0XIj6rof9IvbrB5QMYC9GcwnxrDbyjUaJg#.VJUXXsvk.dpbs СБУ .
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:12 Ответить
Та на травневі грози були, тому прокололися кацапські агітатори...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:15 Ответить
Дидовика вже замели? бо щось не видно.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:15 Ответить
А Павлик Дудра отгул на своей ботоферме получил за старание? Уже несколько дней не показывается.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:26 Ответить
в дарницком людей больше живёт.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:47 Ответить
Есть какая то статистика причин или это просто личное умозаключение?
показать весь комментарий
04.05.2020 13:48 Ответить
Може там "общаг" дофіга
показать весь комментарий
04.05.2020 13:56 Ответить
В Дарницком районе огромное количество дач вдоль Днепра. Естественно народ от безделья туда ломанулся и шашлыки там черта с два остановишь, это сплошь частная собственность.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:28 Ответить
 
 