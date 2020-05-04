4 810 16
В последнее время в Киеве рекорды по количеству больных COVID-19 бьет Дарницкий район: там меньше соблюдают правила безопасности, - Кличко. КАРТА
Лидерами по количеству больных коронавирусом на сегодняшний день является Печерский и Дарницкий районы столицы.
"Также подчеркну тенденцию: в последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных. Дарницкий - район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности ", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Топ комментарии
+4 Володимир Мик
показать весь комментарий04.05.2020 13:01 Ответить Ссылка
+4 olele
показать весь комментарий04.05.2020 13:04 Ответить Ссылка
+4 Виктор Сухоруков
показать весь комментарий04.05.2020 13:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- он тупо один из наиболее населенных https://100realty.ua/news/nazvany-samye-naselennye-raiony-kieva-naselenie-stolicy-rastet-za-scet-migracii (см. население Киева по районам)
- ему все еще далеко до Печерского (наименее населенного) района.
И вообще, Виталик, кажется, забыл, зачем боксеру голова.
Сообщается, что агитаторы, управляемые из России, усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники среди населения Украины.
"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", - сообщили в СБУ.
Всего с начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Также были разоблачены 301 агитатор, который распространял фейки о коронавируса. Из них 14 работали по заданию российской стороны. В их отношении открыты уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины. Такие агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.
Информацию о 287 агитаторах СБУ передала в полицию, где в отношении 118 человек уже составлены административные протоколы.