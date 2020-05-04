В последнее время в Киеве рекорды по количеству больных COVID-19 бьет Дарницкий район: там меньше соблюдают правила безопасности, - Кличко. КАРТА

Лидерами по количеству больных коронавирусом на сегодняшний день является Печерский и Дарницкий районы столицы.

"Также подчеркну тенденцию: в последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Там уже 256 больных. И он вышел на второе место после Печерского, где зарегистрировано 333 больных. Дарницкий - район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности ", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

