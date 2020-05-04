Рейтинг партий: "Слуга народа" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЕС - 15,2%, "Батькивщина" - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то преодолели бы 5-процентный барьер четыре политические партии, при этом четверть избирателей еще не определились со своим выбором.
Об этом говорится в результатах опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце апреля, то за те или иные партии проголовував бы такой процент населения:
18,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
9% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
8,7% - за партию "Европейская Солидарность",
6,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
2,1% - за "Партию Шария",
2% - за партию "Голос",
1,9% - за партию "Сила и Честь",
1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,4% - за партию "Гражданская позиция",
1,2% - за партию "Свобода",
1% - за партию "Оппозиционный блок",
за другие партии - всего 2,8%,
4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
24,5% - не определились, за кого голосовать,
3% - отказались отвечать на вопрос,
10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты:
32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
15,2% - за партию "Европейская Солидарность",
12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,6% - за "Партию Шария",
3,5% - за партию "Голос",
3,4% - за партию "Сила и Честь",
2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
2,5% - за партию "Гражданская позиция",
2% - за партию "Свобода",
1,7% - за партию "Оппозиционный блок",
за другие партии - всего 5%", - говорится в исследовании.
17 по 25 апреля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 4 024 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7 % для показателей близких к 50%, 1,5 % - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.
Наш народ безнадежен...
Я раньше думала,что дело только во власти
Теперь понимаю,в ком дело...
