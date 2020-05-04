РУС
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЕС - 15,2%, "Батькивщина" - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то преодолели бы 5-процентный барьер четыре политические партии, при этом четверть избирателей еще не определились со своим выбором.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце апреля, то за те или иные партии проголовував бы такой процент населения:

18,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
9% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
8,7% - за партию "Европейская Солидарность",
6,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
2,1% - за "Партию Шария",
2% - за партию "Голос",
1,9% - за партию "Сила и Честь",
1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,4% - за партию "Гражданская позиция",
1,2% - за партию "Свобода",
1% - за партию "Оппозиционный блок",
за другие партии - всего 2,8%,
4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
24,5% - не определились, за кого голосовать,
3% - отказались отвечать на вопрос,
10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты:

32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
15,2% - за партию "Европейская Солидарность",
12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,6% - за "Партию Шария",
3,5% - за партию "Голос",
3,4% - за партию "Сила и Честь",
2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
2,5% - за партию "Гражданская позиция",
2% - за партию "Свобода",
1,7% - за партию "Оппозиционный блок",
за другие партии - всего 5%", - говорится в исследовании.

17 по 25 апреля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 4 024 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7 % для показателей близких к 50%, 1,5 % - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Автор: 

выборы (24790) опрос (2926) партия (567) рейтинг (1648) социология (530) КМИС (352) Батькивщина (2014) Киевский международный институт социологии (13) Слуга народа (2669) Голос партия (504) Европейская Солидарность (1077) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
Топ комментарии
+30
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3290
04.05.2020 13:37 Ответить
+27
Рейтинг Пороха уже вырос в 2 раза, реальный рейтинг зебилов уже где-то на уровне Пороха или даже ниже
04.05.2020 13:21 Ответить
+27
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЕС - 15,2%, "Батькивщина" - 12%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7656
04.05.2020 13:22 Ответить
Слуги народа это полное днище я не понимаю почему у них до сих пор такой большой рейтинг ? Не было такого еще в современной истории Украины чтобы правительство торговало своими людьми как скотом на базаре пользуясь его нищетой в пользу других стран.. видимо людям просто стыдно признаться что они совершили глупость проголосовав за Слуг.
04.05.2020 14:23 Ответить
А как они *рынок земли* открыли по требованию МВФ вопреки тому что согласно всем соц.опросам что народ Украины против этого.. на фоне реплики Голобородько пославшего МВФ в кино Зеленский опозорился еще раз.
04.05.2020 14:26 Ответить
Все справедливо, быдло должно страдать, петуШария на царство!
04.05.2020 14:25 Ответить
ага, відбирає голоси у Рабіновча.
04.05.2020 14:52 Ответить
А у націоналістів падає. То, може то від націоналістів голоси перетікають до Рабіновича?
показать весь комментарий
Партия Шария это недоразумение, обязанное своим существованием стремительному развитию информационных технологий в 21 веке. И более ничему! Главная догма на которой зиждется "идеология партии" сводится лишь к критике Майдана и постмайданной власти. Это тупиковое направление. Майдан знаковое историческое событие, ревизия оценки которого, грозит самой Украинской государственности. В случае прохождения в Раду, столкнувшись с реалиями, Шарий либо очень быстро сдуется, поменяв риторику, либо убежит обратно за границу.
04.05.2020 15:08 Ответить
Глупый тролль.) Как к исторической личности Мазепы относишься? Пан Шарий тебе не объяснил, что это негативный персонаж, предавший братство двух народов?))
показать весь комментарий
АААААААА)) ЕС Опустили до П, а потом Задвинули в Ж
показать весь комментарий
Кількість тупого коритного бидла незмінна. Доведено 30-ма роками голосування.
показать весь комментарий
КМИС-прокацапская контора.Уже начали петуШарика раскручивать.
показать весь комментарий
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЄС - 15,2%, "Батьківщина" - 12%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4499
04.05.2020 14:49 Ответить
Це ж наскільки потрібно бути долбо№обом щоб голосувати за першу п"ятірку партій!
04.05.2020 14:50 Ответить
І ця територія зветься Україною? Хворе суспільство без клепки в голові.
04.05.2020 14:51 Ответить
15,8% за ОПЗЖ...на 6м году войны.
Наш народ безнадежен...
Я раньше думала,что дело только во власти
Теперь понимаю,в ком дело...
04.05.2020 14:51 Ответить
Влада завжди така, якою їй дозволяє бути народ.
04.05.2020 14:54 Ответить
не дозволяє, а заслуговує
04.05.2020 16:18 Ответить
Брехня... Цей "опросік" такий правдивий, як і ті обіцянки зеленського перед виборами...
04.05.2020 15:02 Ответить
Цей "рейтинг" показує кількість дебілів-халявщиків, ворогів України, адекватних українців
04.05.2020 15:11 Ответить
Напевно зебілам подобається те як їх стрижуть)
Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 4 травня збільшився на 32,3%, або на 360 гривень/Мвт-год до 1 474 гривні/Мвт-год в порівнянні з 27 квітня.
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.
У свою чергу середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 0,2%, або на 3 гривні/Мвт-год до 1 596 гривень/Мвт-год.
Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС перевищує ціни в Норвегії (6,65 євро/ МВт-год) в 7,6 рази, в Швеції (7,97 євро/ МВт-год) - у 6,3 рази, у Данії (19,71 євро/ МВт-год.) - у 2,6 рази, у Франції (16,46 євро/ МВт-год) - в 3 рази, у Німеччині (26,38 євро/ МВт-год) - на 90,7% та Австрії (26,08 євро/ МВт-год) - на 92,9%.
Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 3,2%, або на 1,03 євро/МВт-год до 31,61 євро/МВт-год (925,98 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 4 травня).https://ukranews.com/ua/news/700151-***************-v-ukryane-dorozhe-evropejskoj Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах
04.05.2020 15:22 Ответить
ты всё "переживаешь" бедолага … "больно" смотреть как украинцы переплачивают …?
04.05.2020 16:02 Ответить
Там же мати і вона виходить переплачує.
04.05.2020 16:26 Ответить
З нього такий пан, як з куфайки жупан.
04.05.2020 16:51 Ответить
Схоже що народ такий недолугий ,що не збираєтся висновки робити ,за які заслуги такий рейтинг у віртуальних "слуг народу",може за турборежим чи за 16 тисяч поправок до антиколомойського закону ,чи за ресторани "велюр",я вже не кажу про проросійську опзж і вже зовсім не знаю як можна голосувати за якусь партію шарія,немає такої партії є українофоб агент кремля, який десь ховаєтся,що ж який народ така держава.
04.05.2020 15:31 Ответить
Проходите вместе с жопоблоком, уроды зелёные!
04.05.2020 15:48 Ответить
Мдя... виртуальность Цензора столкнулась с реальностью страны) Только без суицида, граждане!)
04.05.2020 15:48 Ответить
Про рейтинг клоуна - смешно. Его рисуют так же, как и подъём экономики в 2019 году. Или как рейтинг *****.
04.05.2020 15:56 Ответить
Дивишся на ці рейтинги і згадуєш 2013 рік, коли януковощу ставили високий рівень підтримки, коли рівень людей які вийшли б на протести був десь біля 10 %. Чим це все закінчилось всі пам'ятають , ну а хто ні, то історія має властивість повторюватись...
04.05.2020 15:59 Ответить
За рейтинг "слуги бені" не вірю. Їх не те, що не підтримують всі, то ще і готові дати парочку копняків. Кому вішаємо на вуха?
04.05.2020 16:08 Ответить
КМИС всегда была карманной конторой рыгов . Удивительно что по её ,так громко называемым - "соцьопытуванням " , мудачуковский ЗАЖОП ,ещё до сих пор не на первом месте . .
04.05.2020 16:26 Ответить
второй год все опросы показывают, что украинцы даже в опзж видят меньшее зло, чем в ПЕСе
04.05.2020 17:44 Ответить
Згадай скільки разів квартал висміяв Бойка і Медведчука, а скільки Порошенка в Парубій і отримаєш відповідь
04.05.2020 18:42 Ответить
Это не украинцы---это уставший нарид так видит, через призму г+г, шмария, дубинско-бужанско-медведчуковсих помоек)))
04.05.2020 23:05 Ответить
Рейтинг правильний ! Бо які ще можуть бути результати опитування в психіатричній божевільні ? Тільки такі !
04.05.2020 18:56 Ответить
Я з вами згоден. Принаймні, щодо психіатричної божевільні.
Маємо завдячувати цьому великою мірою Петру Олексійовичу і пані Супрун. Адже, саме з їхньої подачі (другий етап медичної рехворми імені Уляни Супрун) в Україні повинні бути ліквідовані психлікарні і тубдиспансери. Психічно хворі і туб-позитивні завдяки їм тепер ходять поруч з нами, пишуть в інтОрнетах скажені коментарі, підвищують загальний рівень агресії в суспільстві... І шо ти їм скажеш? Рехворма, білять...
05.05.2020 00:46 Ответить
Звісно, зелено-чмирі аж ніяк не кращі. Те саме гівно, тільки в профіль. Ну, да, - профіль більш усрєдньонно-кацапєйський в ідеологічному форматі. Але по суті, - одно гомно, намазане більш нєравномєрним слоєм, і по краям воняє дуже сильно. Як казали німці під кінець війни про Сталіна і Гітлєра, - байде гут (оба хороши).
05.05.2020 01:00 Ответить
Відверта брехня. У Слуги народу лише 15 %.
04.05.2020 22:48 Ответить
Це антирейтинг українського народу.
05.05.2020 00:06 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010578281118&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=*******************************************************************************-&hc_ref=ARSq1MNb-RL28fJC4L0itWnHIuBM76pZadzHZRrTUUd-44DTbqyiqkwfRa8QtsXxsTs&fref=nf Alex Noinets
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1119943968368202&id=100010578281118 16 квітня о 17:50

Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.

Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
05.05.2020 09:01 Ответить
