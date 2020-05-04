Рейтинг партий: "Слуга народа" - 32,6%, ОПЗЖ - 15,8%, ЕС - 15,2%, "Батькивщина" - 12%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то преодолели бы 5-процентный барьер четыре политические партии, при этом четверть избирателей еще не определились со своим выбором.

Об этом говорится в результатах опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце апреля, то за те или иные партии проголовував бы такой процент населения:

18,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

9% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",

8,7% - за партию "Европейская Солидарность",

6,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

2,1% - за "Партию Шария",

2% - за партию "Голос",

1,9% - за партию "Сила и Честь",

1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,4% - за партию "Гражданская позиция",

1,2% - за партию "Свобода",

1% - за партию "Оппозиционный блок",

за другие партии - всего 2,8%,

4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

24,5% - не определились, за кого голосовать,

3% - отказались отвечать на вопрос,

10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 42,6% украинцев - за Зеленского, 14,9% - Порошенко, 12,2% - Бойко, 9,7% - Тимошенко, - опрос КМИС

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты:

32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",

15,2% - за партию "Европейская Солидарность",

12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,6% - за "Партию Шария",

3,5% - за партию "Голос",

3,4% - за партию "Сила и Честь",

2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,5% - за партию "Гражданская позиция",

2% - за партию "Свобода",

1,7% - за партию "Оппозиционный блок",

за другие партии - всего 5%", - говорится в исследовании.









17 по 25 апреля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer - assisted telephone interviews ) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 4 024 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7 % для показателей близких к 50%, 1,5 % - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.