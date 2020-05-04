На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго. ФОТОрепортаж

На Тилигульском лимане, расположенном на территории Николаевской и Одесской областей, впервые появились розовые фламинго.

Об этом сообщил в Facebook региональный ландшафтный парк "Тилигульский", передает Цензор.НЕТ.

"Это первая встреча с этой редкой птицей на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее", - говорится в сообщении. На лимане насчитали 5 фламинго.







В то же время, как пишет издание "Думская", очевидцы насчитали 15 птиц. Отмечается, что это не первое появление розовых фламинго на юге Украины. Впервые эту птицу обнаружили в декабре 2011 года на Будакском лимане. Также летом 2017 года стая из шести фламинго устроила гнезда в Херсонской области, на Сиваше, и вернулась туда в 2018-м.





Ландшафтный парк "Тилигульский" сообщает, что розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси - на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

