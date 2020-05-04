РУС
На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго. ФОТОрепортаж

На Тилигульском лимане, расположенном на территории Николаевской и Одесской областей, впервые появились розовые фламинго.

Об этом сообщил в Facebook региональный ландшафтный парк "Тилигульский", передает Цензор.НЕТ.

На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго 01

"Это первая встреча с этой редкой птицей на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее", - говорится в сообщении. На лимане насчитали 5 фламинго.

На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго 02
На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго 03
На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго 04

В то же время, как пишет издание "Думская", очевидцы насчитали 15 птиц. Отмечается, что это не первое появление розовых фламинго на юге Украины. Впервые эту птицу обнаружили в декабре 2011 года на Будакском лимане. Также летом 2017 года стая из шести фламинго устроила гнезда в Херсонской области, на Сиваше, и вернулась туда в 2018-м.

На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго 05
На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго 06

Ландшафтный парк "Тилигульский" сообщает, что розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси - на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

Автор: 

Николаевская область (2211) Одесская область (3828) парк (172) птицы (55)
+32
Вот,приятная же новость.Давайте больше таких,а то "карантин,карантин,Шмыгаль,зебил, карантин"
04.05.2020 14:01 Ответить
+25
Хоч якась приємна новина
04.05.2020 14:04 Ответить
+21
Никому в Украине дела нет ни до этих фламинго,ни до природы в целом,все заняты политикой, важным делом, вышиванием дерьма опоненту на голову,а между тем Причерноморье это уникальное место Украины,где есть остров Тендера с табуном диких лошадей,Егорлыцкмй залив с рыбами скатами, в лимане ещё есть осетровые,на берегу орлы,дикие пляжи
04.05.2020 14:04 Ответить
фотограф и то больше насчитал чем ученые
04.05.2020 13:56 Ответить
був у мене товариш, в ато воював під красногоровкою в 15-16му
сидів він якось в лісосмузі і був дуже голодний
тай побачив фазана.
але на той момент у нього не було пістолета чи якоїсь легкої зброї, а їсти хотілося.
то ж був змушений дати кулеметну чергу із свого пкм
нащастя він зміг знайти більшу частину рештків пташки і віддав її поварам аби наготовити бульончику
04.05.2020 17:14 Ответить
Фламинго Знают где лучше и заробитчане , то же.
04.05.2020 13:57 Ответить
Вот,приятная же новость.Давайте больше таких,а то "карантин,карантин,Шмыгаль,зебил, карантин"
04.05.2020 14:01 Ответить
З'їдять...😥
04.05.2020 14:02 Ответить
кто видит редкую птицу , а кто то ...
На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго - Цензор.НЕТ 3428
04.05.2020 14:06 Ответить
А мне они двойки в дневнике напоминают...
04.05.2020 21:13 Ответить
или на чучела пустят....
как же им объяснить что тут живут славяне - совки... - что облетать нужно как можно дальше?
жалко птиц...
04.05.2020 14:06 Ответить
на польта пайдут, по рабочєму крєдіту
04.05.2020 14:12 Ответить
ну да...
https://youtu.be/vRAHmPVzad4
04.05.2020 14:14 Ответить
постреляют всякие Шуфричи и ко скорее всего, есть не будут.
04.05.2020 15:13 Ответить
Хоч якась приємна новина
04.05.2020 14:04 Ответить
на дозаправку сели?
04.05.2020 14:04 Ответить
Никому в Украине дела нет ни до этих фламинго,ни до природы в целом,все заняты политикой, важным делом, вышиванием дерьма опоненту на голову,а между тем Причерноморье это уникальное место Украины,где есть остров Тендера с табуном диких лошадей,Егорлыцкмй залив с рыбами скатами, в лимане ещё есть осетровые,на берегу орлы,дикие пляжи
04.05.2020 14:04 Ответить
Тендра...
04.05.2020 14:31 Ответить
Конечно о.Тендра или как его называли древние греки Ахиловдром
04.05.2020 16:13 Ответить
Читав що в березні спіймали рибалок що витягли з Дунаю 150-кг белугу з ікрою, змусили відпустити.
04.05.2020 14:51 Ответить
Раньше белуги были по тонне
04.05.2020 15:38 Ответить
Вот , пожалуйста , в этих местах " их прописки " и займитесь строгим выпонением карантина - больше пользы будет .
04.05.2020 14:08 Ответить
Хороший знак-Экономика страны попрёт.
04.05.2020 14:09 Ответить
ананаси там ще не родять?
04.05.2020 14:11 Ответить
Ещё нет
но хурма и киви уже плодоносят
04.05.2020 14:13 Ответить
инжир
04.05.2020 14:32 Ответить
И чем вы хвастаетесь? Наверное лиман стал по екологии подходящим для етих птиц, которые живут в среде не пригодной для обитания остальных животных.
04.05.2020 14:12 Ответить
Меньше людей, больше животных
04.05.2020 14:13 Ответить
Эх, хорошо что там мой друг Бурма не живет, а то он уже поймай бы пару фламинго на донку, как когда то диких уточек на нашей речке
04.05.2020 14:14 Ответить
Щас дебилов из карантина выпустят и они тех фламингов отоварят по самые помидоры.
04.05.2020 14:18 Ответить
Розовый фламинго - дитя заката
04.05.2020 14:27 Ответить
Це що за утворення таке «бівшій савєтскій саюз» ?
04.05.2020 14:29 Ответить
Ще трохи і в нас папуги заведуться.
04.05.2020 14:32 Ответить
Та вони ж не мігрують.
Бо дійсно вже можна і папуг розводити, і ананаси вирощувати...
04.05.2020 14:33 Ответить
Та знаю, але їх в нас багато. У малої позавчора втік і залетів на черешню, півдня знімали.
04.05.2020 14:36 Ответить
Скільки у вас ? Як горобців у полі ? )
04.05.2020 14:42 Ответить
Добре, що десь не полетів.
Я коли то у Львові їхала повз Стрийський парк, помітила білого попугая - какаду, сидів собі на землі чи на горбику. Певно, загубився.
04.05.2020 14:44 Ответить
Одна, дуже ручна, хоча лише три місяці як взяли, без людей не хоче бути, по хаті без клітки.На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго - Цензор.НЕТ 1228
04.05.2020 14:49 Ответить
"Дуже ручним" потрібно багато уваги і дружба.

https://www.youtube.com/watch?v=hXuF0BMtVVw
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnYDu8N8HQ
https://www.youtube.com/watch?v=0stQG_3STlc
Інакше депресняк гарантований https://www.youtube.com/watch?v=xwC3VZlLrzQ
аж до такої клініки https://www.youtube.com/watch?v=CBJdHOLVoFY
04.05.2020 17:46 Ответить
хорошая новость )
04.05.2020 14:33 Ответить
Яка краса!

Ой, згадала, що на Цензорі є пан, який свого котика назвав Фламінго. Йому ця новина точно сподобається.

Згадалось:
- Як звуть твою собаку?

- Кицька.
- А кицьку як звуть?

- Собака. Це шоб не плутатись,
04.05.2020 14:45 Ответить
Фламинго питаются ракообразными, в основном креветками.
С учетом того что местное быдло вылавливает и продает каждый год всех креветок даже размером с ноготь, не думаю что фламинго там приживутся. Чтоб они жили, надо местное скотобыдло прижать к ногтю и заставить выполнять законы.
Но власти в стране нет...
04.05.2020 14:46 Ответить
Извините...но в отношении фламинго я ватник...какого хера они тут делают их место в Америке...да и что с уровнем воды в лимане????
04.05.2020 14:53 Ответить
Рід поширений на півдні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної Америки , в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Центральній Америці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південній Європі та тропічній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії .
04.05.2020 14:55 Ответить
глобальное потепление на глобусе...
раньше хер стоял в кровати, а теперь - в автобусе...

))))
04.05.2020 15:47 Ответить
Класс!! Надо бы съездить посмотреть
04.05.2020 16:03 Ответить
На острове тендера есть табун диких лошадей,их в войну от немцев спрятали на острове и они там одичали и размножились,приходят на водопой к маяку ,ещё километры диких песчаных пляжей
04.05.2020 16:11 Ответить
Перебралися з Криму. Їм западло жити на окупованій території!
04.05.2020 16:06 Ответить
Теж мені дивина... В Закарпатті природа настільки очистилась, що там з'явилися крокодили!
На Тилігульському лимані в Миколаївській області вперше з'явилися рожеві фламінго - Цензор.НЕТ 4463
04.05.2020 16:16 Ответить
шо то они серенькие, а не розовые
04.05.2020 16:45 Ответить
чтобы стать розовенькими, они должны поесть креветок и рачков.
04.05.2020 22:34 Ответить
треба заборонити проїзд туди туристів - зараз як всі туди ломануться фоткатись так ті фламінго і втечуть. по факту карантин для природи як свято
04.05.2020 16:46 Ответить
И о птицах.Армен Джигарханян: мы недобрая страна https://youtu.be/t6ppj3o2cE0
04.05.2020 17:58 Ответить
Щас ыпздарасы охотники начнут охотиться.
05.05.2020 10:05 Ответить
 
 