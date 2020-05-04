На Тилигульском лимане в Николаевской области впервые появились розовые фламинго. ФОТОрепортаж
На Тилигульском лимане, расположенном на территории Николаевской и Одесской областей, впервые появились розовые фламинго.
Об этом сообщил в Facebook региональный ландшафтный парк "Тилигульский", передает Цензор.НЕТ.
"Это первая встреча с этой редкой птицей на Тилигульском лимане. Информацию об этом мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. И тут же научные сотрудники парка выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать ее", - говорится в сообщении. На лимане насчитали 5 фламинго.
В то же время, как пишет издание "Думская", очевидцы насчитали 15 птиц. Отмечается, что это не первое появление розовых фламинго на юге Украины. Впервые эту птицу обнаружили в декабре 2011 года на Будакском лимане. Также летом 2017 года стая из шести фламинго устроила гнезда в Херсонской области, на Сиваше, и вернулась туда в 2018-м.
Ландшафтный парк "Тилигульский" сообщает, что розовый фламинго - единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор.
В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны на юге Франции, в Лас-Марисмаси - на юге Испании, а также в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.
сидів він якось в лісосмузі і був дуже голодний
тай побачив фазана.
але на той момент у нього не було пістолета чи якоїсь легкої зброї, а їсти хотілося.
то ж був змушений дати кулеметну чергу із свого пкм
нащастя він зміг знайти більшу частину рештків пташки і віддав її поварам аби наготовити бульончику
как же им объяснить что тут живут славяне - совки... - что облетать нужно как можно дальше?
жалко птиц...
Бо дійсно вже можна і папуг розводити, і ананаси вирощувати...
Я коли то у Львові їхала повз Стрийський парк, помітила білого попугая - какаду, сидів собі на землі чи на горбику. Певно, загубився.
Ой, згадала, що на Цензорі є пан, який свого котика назвав Фламінго. Йому ця новина точно сподобається.
Згадалось:
- Як звуть твою собаку?
- Кицька.
- А кицьку як звуть?
- Собака. Це шоб не плутатись,
С учетом того что местное быдло вылавливает и продает каждый год всех креветок даже размером с ноготь, не думаю что фламинго там приживутся. Чтоб они жили, надо местное скотобыдло прижать к ногтю и заставить выполнять законы.
Но власти в стране нет...
раньше хер стоял в кровати, а теперь - в автобусе...
))))