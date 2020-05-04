В Одессе вооруженный мужчина пытался пробраться на аварийный танкер "Делфи". ФОТО
Правоохранители задержали 4 мая мужчину, который пытался пробраться на аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал пресс-секретарь одного из заместителей мэра города Николай Покровский, передает Цензор.НЕТ.
"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения. Было принято решение задержать нарушителя и вызвать на место полицию", - написал он.
При этом отмечается, что прибывшие на место полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.
