12 453 19

В Одессе вооруженный мужчина пытался пробраться на аварийный танкер "Делфи". ФОТО

Правоохранители задержали 4 мая мужчину, который пытался пробраться на аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал пресс-секретарь одного из заместителей мэра города Николай Покровский, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели остановили нарушителя, но он вел себя неадекватно и угрожал сотрудникам. Предварительно - он имел признаки опьянения. Было принято решение задержать нарушителя и вызвать на место полицию", - написал он.

В Одессе вооруженный мужчина пытался пробраться на аварийный танкер Делфи 01

При этом отмечается, что прибывшие на место полицейские изъяли у задержанного травматическое оружие и нож.

Автор: 

Одесса (8026) Нацполиция (16779)
Топ комментарии
+18
https://www.youtube.com/watch?v=6G7Af_wULdc


https://www.youtube.com/watch?v=6G7Af_wULdc Там деньги под половицей лежат
показать весь комментарий
04.05.2020 15:20 Ответить
+12
"пиастры! пиастры!", кричал задержанный, кого-то имея ввиду..
показать весь комментарий
04.05.2020 15:26 Ответить
+6
Котик морской, пьяненький
показать весь комментарий
04.05.2020 15:25 Ответить
типичний избиратель зеленского
показать весь комментарий
05.05.2020 11:02 Ответить
Не пионерское это дело - цветной металлолом собирать.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:30 Ответить
Непорядочек, пан лейтенант не соблюдает дистанцию 1,5 метра, и масочку непраэльно носит.
показать весь комментарий
04.05.2020 15:32 Ответить
Капец как много ********* ,ну есть у тебя травмат, ещё и нож в придачу!
показать весь комментарий
04.05.2020 15:33 Ответить
Ну так то ж моряк - рыбу ему чем чистить?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:40 Ответить
Что-то его "травмат" очень на 92-ою Беретту смахивает..
показать весь комментарий
04.05.2020 17:09 Ответить
Говорят covid-19 даже на мозг дает осложнения, люди ведут себя непредсказуемо!
показать весь комментарий
04.05.2020 15:40 Ответить
Меня просто рвёт от любопытства - нахера он туда лез Хотел угнать его на Кубу?
показать весь комментарий
04.05.2020 15:43 Ответить
Сталкер, фигли, в Припять сейчас не пройти, вот и развлекался как мог. Эээ-эээй, моряк, ты слишком долго плавал))))
показать весь комментарий
04.05.2020 16:06 Ответить
"Эээ-эээй, моряк, ты слишком" (с) ... много выпил
показать весь комментарий
04.05.2020 16:13 Ответить
баксы там
показать весь комментарий
04.05.2020 16:18 Ответить
беретта та ладно разве стартовая ахахх киллер дивесант 88 уровня
показать весь комментарий
04.05.2020 17:18 Ответить
диверсант
показать весь комментарий
04.05.2020 17:34 Ответить
сруский мир, он такой....
показать весь комментарий
04.05.2020 17:45 Ответить
на линемет надеялся или ракеты парашютные
показать весь комментарий
04.05.2020 18:53 Ответить
Когда хотел захватить ржавый танкер, но тут "Спасатели Малибу", помешали. (
показать весь комментарий
05.05.2020 13:30 Ответить
 
 