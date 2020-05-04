Суд отправил под стражу участников преступной группы, похитившей из храмов в разных областях более 600 старинных предметов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Цеха, в которых реставрировали памятники искусств, а также около 600 предметов сакрального искусства, обнаружили во время санкционированных обысков оперативники управления стратегических расследований Тернопольской области.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В настоящее время мы провели одновременно 14 обысков на территории Одессы, а также Хмельницкого и Киева. Во время спецоперации мы изъяли более 450 икон. Трех фигурантов задержали согласно статье 208 УПК Украины", - сообщил Андрей Рубель, начальник Департамента стратегических расследований НПУ.

По предварительной информации, в группу входило семь человек. Среди подозреваемых - двое уроженцев Молдовы. Именно они организовали "бизнес на антиквариате". По словам Василия Джиджора, начальника управления стратегических расследований в Тернопольской области, в сообщники они взяли знатоков сакрального искусства, специалистов по юриспруденции и людей, которые помогали в поисках и сбыте краденого.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана банда, занимавшаяся кражей икон из церквей в разных областях Украины, – Офис генпрокурора. ФОТО

"Подозреваемые в течение 2018-2020 годов похищали ценные иконы из церквей и монастырей. Они искали в соцсетях и справочных изданиях информацию об иконах, написанных в XVII-XIX веках, ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали на предмет наличия камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна. После этого брали необходимые инструменты и шли на преступление", - сообщил он.

Как уточняют в пресс-службе Департамента стратегических расследований НПУ, участники группировки тщательно готовились к преступлению. Прежде всего выясняли, какие иконы могут пользоваться спросом на рынке и они могут находиться. После сбора необходимой информации тщательно продумывали план их похищения и подыскивали потенциальных покупателей.

Чтобы не привлекать внимание прихожан, выходили "работать" ночью. Как правило, перед этим тщательно обследовали церкви и монастыри, чтобы выяснить местонахождение изображений святых. Убедившись в отсутствии людей, как на территории, так и в здании, путем взлома замков входной двери или через окна попадали в помещение.

Жертвами преступной группы стали храмы Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

Также читайте: СБУ в зоне ООС предупредила контрабанду двух икон за границу

Похищенное фактически сразу переправляли по почте в Одессу. Уже после этого специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди клиентов злоумышленников - бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Сбывали иконы через аукционы. Стоимость предметов искусств колебалась от 150 до 300 тысяч гривен.

"Следственное управление ГУНП в Тернопольской области проводит досудебное расследование по факту похищения икон и крестов из храмов на территории Тернопольской области. В ходе расследования стало известно, что к преступлениям причастны два жителя Одесской области, - рассказал начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол. - Шесть краж из церквей зарегистрировали правоохранители на территории Тернопольской области. Среди похищенного - 15 дорогостоящих икон".

Свою последнюю кражу подозреваемые совершили в ночь с 29 на 30 апреля. Из храма Архангела Михаила в селе Михайловка на Винничине они вынесли три иконы 1860 года - "Николая Чудотворца", "Матери Божьей" и "Серафим Саровский молится на камне". Их сразу по почте прислали в Одесскую область для реализации.

Во время получения последней партии краденого, через 30 секунд после выхода из почтового отделения, троих подозреваемых задержали.

Спецоперация по задержанию проводилась совместно со следователями ГУНП в Тернопольской области, работниками отдела расследования особо тяжких преступлений и бойцами спецподразделения КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры. В полицейском спецоперации было задействовано более 100 правоохранителей.

Также смотрите: Мужчина пытался вывезти в ОРДО четыре иконы общей стоимостью около 20 тысяч гривен, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Следователи пока доказали причастность группы к 20 фактам краж. В ходе спецоперации оперативники провели одновременно 14 обысков на территории Одесской, Хмельницкой и Киевской областей. Среди изъятого около 700 предметов церковной атрибутики - иконы, старинные книги, ценные вещи, а также 4 автомобиля, компьютерная техника, мобильные терминалы, радиостанции, записные книжки, спецодежда и средства для проникновения в помещение. Кроме этого, изъяли оружие, боеприпасы, "черновые" записи и квитанции из почтовых отделений.

Часть изъятого уже была отреставрирована и готова к отправке, среди обнаруженного - и иконы, похищенные из храма Архангела Михаила Винницкой области.

В доме антиквара в Хмельницком работники полиции обнаружили и изъяли краденых икон на сумму почти 2 миллиона долларов. Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемых проверяют на причастность к подобным преступлениям, совершенным на территории пяти областей.

Прокурор Тернопольской области Петр Бойко сообщил, что трое участников группировки задержали согласно статье 208 УПК. Всем трем объявили подозрение по статье 185 часть 4 УК и выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1,26 млн, 1,2 млн и 1,1 млн гривен.

Продолжается следствие.

Смотрите также: В Одессе вооруженный мужчина пытался пробраться на аварийный танкер "Делфи". ФОТО











Также читайте: Украденная из Лавры икона Георгия Победоносца найдена, ее пытались продать иностранцам









Смотрите: СБУ на Харьковщине блокировала контрабанду икон в Россию. ФОТО

Напомним, по данным офиса Генпрокурора, задержан организатор и двое исполнителей преступлений.