РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6566 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
2 565 9

МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей. ФОТОрепортаж

Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и диагностики полицейских, спасателей, пограничников, гвардейцев и медперсонала системы МВД стало залогом своевременного выполнения задач личным составом Министерства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов.

По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 1,7 Национальная гвардия - 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел зафиксированы 59 случаев заболевания.

Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1000 термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток. Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общежитие в Киевской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Также, Центральной поликлиникой МВД в апреле этого года были закуплены респираторы высокого класса защиты модели 3М 6800М, производства транснациональной компании "3М".

Респираторы со сменными фильтрами "3М 6800М" предназначены для многоразового использования. Они удобны и комфортны в использовании для медиков и полицейских которые каждый день рискуют своей жизнью, подвергаясь угрозе быть инфицированными. Закупочная цена за единицу респиратора модели "3М 6800М" составляла - 4 тыс. гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.

Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

Также читайте: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей 01
МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей 02
МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей 03

Автор: 

карантин (16729) МВД (9345) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей - Цензор.НЕТ 5476
показать весь комментарий
04.05.2020 17:05 Ответить
Будучи чиновником мвд:
1) оформляешь ооо на тёщу,
2) покупаешь маски на алиэкспресс,
3) переклеиваешь бирку на "мейд ин Юкрейн",
4) делаешь так, что тёщино ооо "выигрывает" тендер на продажу масок
5) продаёшь государству с 300% наваром, из которых 100% откаты проверяющим органам и 100% отдаёшь наверх
6) остальное себе
показать весь комментарий
04.05.2020 17:07 Ответить
Рюкзакмен придбав фірму по виробництву деззасобів та масок?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:10 Ответить
Насяльника, я сделяль.
МВС ухвалило рішення про закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно в українських товаровиробників - Цензор.НЕТ 4191
показать весь комментарий
04.05.2020 17:11 Ответить
А производством займется сын Авакова. С рюкзаками ведь хорошо получалось.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:11 Ответить
В связи с опасностью нового коронавируса фразу «Да я чихать на тебя хотел!» следует признать экстремистской.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:12 Ответить
Блин, похоже бизнес-жены полицейских организовали артели срочненько и перестроились с рюкзаков на маски! Блин, вот только у них еще вертолеты не получаются - летают низехонько и недолго...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:14 Ответить
Досить народу України содержати ціх падлюк.Толку від них нуль.Можуть тільки цвинтери та пусті церкви охороняти.Можуть також ворогу кордон передати близько 450 км. Погляньте на їх рила,замість них можна 1000 свиноферм содержати та мати прибиль,а не убиток для держави.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:30 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:39 Ответить
 
 