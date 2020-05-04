МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей. ФОТОрепортаж

Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и диагностики полицейских, спасателей, пограничников, гвардейцев и медперсонала системы МВД стало залогом своевременного выполнения задач личным составом Министерства.

Ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов.

По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 1,7 Национальная гвардия - 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел зафиксированы 59 случаев заболевания.

Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1000 термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток. Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.

Также, Центральной поликлиникой МВД в апреле этого года были закуплены респираторы высокого класса защиты модели 3М 6800М, производства транснациональной компании "3М".

Респираторы со сменными фильтрами "3М 6800М" предназначены для многоразового использования. Они удобны и комфортны в использовании для медиков и полицейских которые каждый день рискуют своей жизнью, подвергаясь угрозе быть инфицированными. Закупочная цена за единицу респиратора модели "3М 6800М" составляла - 4 тыс. гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.

Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.

