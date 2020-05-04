МВД приняло решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей. ФОТОрепортаж
Своевременное обеспечение средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и диагностики полицейских, спасателей, пограничников, гвардейцев и медперсонала системы МВД стало залогом своевременного выполнения задач личным составом Министерства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Ежедневно на охрану общественного порядка заступает более 22 тыс. полицейских и гвардейцев и около 2 тыс. пограничных нарядов.
По состоянию на сейчас в Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 1,7 Национальная гвардия - 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел зафиксированы 59 случаев заболевания.
Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле - 1,5 млн шт. респираторов, более 260 тыс. шт. костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1000 термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток. Часть этого груза - 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине.
Также, Центральной поликлиникой МВД в апреле этого года были закуплены респираторы высокого класса защиты модели 3М 6800М, производства транснациональной компании "3М".
Респираторы со сменными фильтрами "3М 6800М" предназначены для многоразового использования. Они удобны и комфортны в использовании для медиков и полицейских которые каждый день рискуют своей жизнью, подвергаясь угрозе быть инфицированными. Закупочная цена за единицу респиратора модели "3М 6800М" составляла - 4 тыс. гривен, что ниже, чем среднее предложение на рынке.
Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно у украинских товаропроизводителей.
1) оформляешь ооо на тёщу,
2) покупаешь маски на алиэкспресс,
3) переклеиваешь бирку на "мейд ин Юкрейн",
4) делаешь так, что тёщино ооо "выигрывает" тендер на продажу масок
5) продаёшь государству с 300% наваром, из которых 100% откаты проверяющим органам и 100% отдаёшь наверх
6) остальное себе