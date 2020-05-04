РУС
Прокурор вымогал $5 тыс. за закрытие производства о похищении человека на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал от местного жителя 5000 долларов США за сокрытие преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что за эту сумму прокурор обещал закрыть уголовное производство и не привлекать мужчину к уголовной ответственности за похищение человека.

Правоохранители задержали прокурора в Раздельнянском районе во время получения первой части взятки в размере 4000 долларов США.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов получения взяток прокурором и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к вымогательству денег.

Прокурор вымогал $5 тыс. за закрытие производства о похищении человека на Одесчине, - СБУ
ставка в 5 тонн, подтверждает, что человек ни чего не стоит!!!
а треба так: попався прокурор з районної прокуратури - всю прокуратура района - звільнити. Області - всю обласну звільнити.
Вони дуже заздрять комерсантам, адвокатам - нехай ідуть бізнесують, або адвокатствують.
по поводу всех разогнать это очень правильное решение, потому как прокуроры всегда работают в связке!!! если не с областью такое согласовывают, то в районе они там давно эту сумму между собой поделили!!
каков поп таков и приход/Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским/ Любович своей карьерой обязан отцу, экс-заместителю губернатора Днепропетровской области. Дела они тоже «вели» вместе - оба подвергались критике(нежной? ласковой?) за разворовывание сельхозпредприятий
показать весь комментарий
04.05.2020 17:19 Ответить
Цікаво,а як на все це відраегує недодєланий доктор наук? Яка не пройшла по конкурсу в Верховний суд?Це я генпрокуроршу маю на увазі...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:29 Ответить
В такой работе самое сложное получить санкцию, что бы не "протекло"... Возможно в другой области брали.
А так норм, молодцы.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:35 Ответить
"Цензор", хто ще, як не Ви? Ми вже навчили кацяпів говорити і писати " В Україні". Красиве українське слово - ОДЕЩИНА. Мене нудить, коли, наприклад, на радіо НВ, замість українського "Тайна ВечЄря" - піплу втовкмачують кацяпску пропаганду ніби то вірно - "Тайная вЕчеря". Все робиться, що би люди не впізнали українське походження історичного слова. Слова ОДЕЩИНА, ПОЛТАВЩИНА, КИЄВЩИНА не повинні змінюватися при перекладі, як не змінюється російською на "Гетьманщина", або "Колиивщина"!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:54 Ответить
Причому, з'явилася ця безглузда мода писати "Одесчина" не так давно. Вже за часи Кучми.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:03 Ответить
Цука кто первый , кому тут можно верить всё прогнило в гавно!
показать весь комментарий
05.05.2020 09:34 Ответить
 
 