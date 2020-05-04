Прокурор вымогал $5 тыс. за закрытие производства о похищении человека на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одесской области прокурор Раздельнянской местной прокуратуры требовал от местного жителя 5000 долларов США за сокрытие преступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники Службы безопасности Украины установили, что за эту сумму прокурор обещал закрыть уголовное производство и не привлекать мужчину к уголовной ответственности за похищение человека.
Правоохранители задержали прокурора в Раздельнянском районе во время получения первой части взятки в размере 4000 долларов США.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов получения взяток прокурором и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к вымогательству денег.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони дуже заздрять комерсантам, адвокатам - нехай ідуть бізнесують, або адвокатствують.
А так норм, молодцы.