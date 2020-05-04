Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой. ДОКУМЕНТ

Судьи Верховного Суда считают заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, члена наблюдательного совета "Приватбанка" Романа Сульжика и членов партии "Демократична сокира" давлением на свою деятельность.

Об этом говорится в сообщении, поданном Большой палатой ВС в Высший совет правосудия и обнародованном 4 мая.

В частности, Верховный Суд указывает, что соучредитель и представители партии "Демократична сокира" неоднократно распространяли информацию, которая дискредитировала работу суда. Например, Антон Швец сообщал, что судьи "находятся в сговоре" с одной из сторон дела - семьей Суркисов.

Также ВС пожаловался на члена наблюдательного совета "Приватбанка" Романа Сульжика, который в день рассмотрения судебного дела, 25 апреля 2020 года, в Facebook посоветовал им "прочитать шикарную статью" на "Зеркале недели" или "считать деньги Суркисов".

"23 апреля свою позицию как позицию Офиса Генпрокурора озвучила и генеральный прокурор, фактически противопоставив судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто нет", - говорится в сообщении судей.















Напомним, из-за подозрения в давлении Верховный Суд в конце апреля приостановил рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.

Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".