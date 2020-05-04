Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой. ДОКУМЕНТ
Судьи Верховного Суда считают заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, члена наблюдательного совета "Приватбанка" Романа Сульжика и членов партии "Демократична сокира" давлением на свою деятельность.
Об этом говорится в сообщении, поданном Большой палатой ВС в Высший совет правосудия и обнародованном 4 мая, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Верховный Суд указывает, что соучредитель и представители партии "Демократична сокира" неоднократно распространяли информацию, которая дискредитировала работу суда. Например, Антон Швец сообщал, что судьи "находятся в сговоре" с одной из сторон дела - семьей Суркисов.
Также ВС пожаловался на члена наблюдательного совета "Приватбанка" Романа Сульжика, который в день рассмотрения судебного дела, 25 апреля 2020 года, в Facebook посоветовал им "прочитать шикарную статью" на "Зеркале недели" или "считать деньги Суркисов".
"23 апреля свою позицию как позицию Офиса Генпрокурора озвучила и генеральный прокурор, фактически противопоставив судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто нет", - говорится в сообщении судей.
Напомним, из-за подозрения в давлении Верховный Суд в конце апреля приостановил рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.
Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.
Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".
Маєте лпатню 250-300 тис грн, то тримайте той тиск та виносьте рішення.
реформований суд, нічо не скажеш.
https://twitter.com/Analytic_center
Влад Борода
@Analytic_center
От ми можемо скільки завгодно ржати, але їх дох&я. І вони голосують на виборах. Читайте коменти іліти насєлєнія.
Тому спочатку - постулати, а в кінці - "лірика для розуму" щоб "достукатися" врешті до нього.. -чому не слід терпіти, а частіше переобирати владу...
1. В України Бариги крадуть місячно стільки коштів, що вистачило б тричі за рік замінити всі гілки влади.
2. Приклад Японії, Італії, Ізраїлю, де в пошуках ліпших владу міняють частіше від власної краватки ... - результати хіба гірші ніж в Україні, гірше живуть?
3. Питання: а кого обирати ? Якщо кажуть "нема кого "- ознака абсолютної меншовартості і легковажності до глибокого вивчення політсил і особистостей навколо себе (ліньки).
4.Якщо ДІЙСНО нема кого, то ми (українці) - НЕ органічна сім'я.Уявіть собі сім'ю, в якій всі хочуть розкішно жити, але ніхто не хоче думати - як заробити грошей, всі.... бо, мов - хворі (хто на голову, хто на серце) і всі плачуть, що немає навіть що їсти...
5. Якщо дійсно нема кого обирати - то такий народ НЕ заслуговує на якусь власну самостійну державу, чи думку (позицію) в ній... не заслуговує й на міжнародну правосуб'єктність в очах міжнародної спільноти. Тоді Путін правий, розповсюджуючи злу позицію, що Україна - штучне утворення, недодержава, фейк? А українці - мов, здатні лиш на когось працювати і лише - під чиїмсь вмілим керівництвом, але не під власним. Бо самі не здатні самоорганізуватися.
6. Кажуть: в сім'ї не без виродка... Але ж не в кожної і не в більшості сімей. Перестаньте скиглити і обливати брудом самі себе - ліпше активізуйтеся... Потенціал є - в кожної працьовитої і думаючої сім'ї. Розширте його на общину, район, область, державу. Не лінуйтеся.
7. Українці не конгломерат за національною ознакою, бо 86% її національного складу (без Криму і ЛуГандонгії, які не приймають участі в виборах) - українці..... але керують державою НЕ українці, а "проходімці"... Україна складна за менталітетом... І в цьому є доля правди в силу впливу панівного менталітету держав, що загарбували її частини...Але виборці УСІХ держав світу діляться на два табори в фінальній частині виборів президента, на три-чотири - при виборах парламенту. Тому ми - не виключення!
8. Основна проблема менталітету демократизованої частини України - доведена до абсурду конкурентність думок і поглядів, а за ними - неприпустимо роздрібнені дії на виборах ліпшого патріота... Основна проблема НЕ демократизованої частини - бездумна стадність... і ментальна одностайність дій в виборі якнайбільшого антиукраїнця! Дві крайнощі. В результаті - програють ВСІ. Бо істина - завжди посередині. Потрібен оптимум. Має бути як цивілізована і професійна влада, так і опозиція. Але й опозиція - україноцентрична та констуктивна.
9. Народе, якщо лінуватиметеся думати, діяти та обирати, то не лише держава, але і сім'ї розпадатимуться - якщо одного обиратимете для праці на сім'ю , а інші - будуть лише їх споживати, жити на кошти думаючого та працюючого... і ще й "качати права". І це характерно всім таким сім'ям з гнилою психологією , незалежно від рівня доходів працюючого. І за прикладам далеко ходити не слід - сім'ї трудових мігрантів... І не лише - така ж ситуація спостерігається і в Бариг, якщо один тягне в хату і має неналежний контроль за членами-споживачами в сім'ї... І це стосується не лише дружин (чоловіків) , але й дітей -"крутеликів", наркоманів, *********, п'яниць. Одним словом тих, хто звик "палець об палець"..., хто не звик до зусиль, але звик до бездумності - "прожігать жізнь"... Коли відбувається цей перелом і настає такий момент ? Коли в кожного з утриманців появилося по мерседесу, окремому житлу і частка "заробленого кєшу ", яка дістанеться при розлученні буде достатньою для подальшого безбідного існування і без "заробітчанина"... не дивлячись на те, що він - ******** сім'янин...
10. Чому розлучення в минулому були рідкістю? Бо розлучень не було саме сім'ях де всі працювали. Працювали всі на сім'ю, на спільний інтерес зростання сімейного добробуту і таких була абсолютна більшість. Була спільність інтересів про забезпеченню сім'ї, так і спільність в користуванні надбаними благами.
11. В нинішній Україні сім'ї українців немає. Є ті, хто будує Україну, як і ті, хто незаслужено присвоює, розкрадає створене працюючими. Вони же є одночасно і тими хто її любить, а хто її ненавидить! По суті, Баригам не потрібні не лише патріоти, навіть - їхні однодумці, а взагалі, непотрібні працюючі - як люди з їх протребами, проблемами надіями... з їх життям. Потрібні працюючі до знеможіння - лише як і послушні РАБИ та безмовні виконавці їх волі!
12. Як прискорити "дозрівання" менталітету влади і суспільства? Треба не лінуватися планові вибори проводити частіше всіх гілок влади - 1 раз в чотири роки, Позапланові, або перевибори -ще раніше - в любий час коли влада "не кує, не меле" І проводити так часто доки не оберемо ліпших і продуктивних - щоб потім "розлучення" з нею стало хоча би рідшим - через дві планові каденції...
13. Якшо більшістю опанує позиція "нема з кого вибирати,, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"... Якщо опустити руки і змиритися з уготованою роллю рабів "господ" - як зовнішніх так і внутрішніх, тоді дійсно, нічого робити не треба... - "чекати від моря погоди"... Бо процес повного перетворення в рабів набирає обертів. Процес пішов... Але, якщо не зникло вікове бажання стати дійсно державним народом, вільним та заможним, , а не колоніальним - не полінуймося.,. - негайно добиваймося зміни владних "еліт". Просніться від літаргії, бо то передсмертя... для прагнучих заможного і щасливого життя людей. Виборюйте цивілізоване життя... хоча б для своїх дітей!
ну ничего..скоро погоним зеЛи и его банду упырей на ростов.дело времени