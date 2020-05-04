РУС
6 628 42

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой. ДОКУМЕНТ

Судьи Верховного Суда считают заявления генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, члена наблюдательного совета "Приватбанка" Романа Сульжика и членов партии "Демократична сокира" давлением на свою деятельность.

Об этом говорится в сообщении, поданном Большой палатой ВС в Высший совет правосудия и обнародованном 4 мая, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Верховный Суд указывает, что соучредитель и представители партии "Демократична сокира" неоднократно распространяли информацию, которая дискредитировала работу суда. Например, Антон Швец сообщал, что судьи "находятся в сговоре" с одной из сторон дела - семьей Суркисов.

Также ВС пожаловался на члена наблюдательного совета "Приватбанка" Романа Сульжика, который в день рассмотрения судебного дела, 25 апреля 2020 года, в Facebook посоветовал им "прочитать шикарную статью" на "Зеркале недели" или "считать деньги Суркисов".

Сытник о деле Коломойского: "Движемся к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения"

"23 апреля свою позицию как позицию Офиса Генпрокурора озвучила и генеральный прокурор, фактически противопоставив судебную власть обществу и вообще государству. Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в деле прав, а кто нет", - говорится в сообщении судей.

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 01
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 02
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 03Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 04
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 05
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 06
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 07
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой 08

Напомним, из-за подозрения в давлении Верховный Суд в конце апреля приостановил рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" (Киев) на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.

Венедиктова признала законность национализации "Приватбанка", позиция государства в деле не изменится, - Бутусов

Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".

Автор: 

Боголюбов Геннадий (115) Верховный Суд (1105) Коломойский Игорь (1801) национализация (238) НБУ (4847) Порошенко Петр (19656) Швец (41) Гонтарева Валерия (816) Дубилет Александр (60) Приватбанк (837) Сульжик Роман (26) Венедиктова Ирина (726)
+17
Пропоную в Лондонський суд. Той, у якому Суркіси стверджують, що саме вони стоять за офшорами.
04.05.2020 17:29
+14
Тиск на суд є неприпустимим! У нормальній країні по таких заявах Верховного суду вже би проводили службове розслідування і результати передали би незалежному суду!
04.05.2020 17:20
+12
венедиктова еще и на суд успевает надавить... дааа... портнов должен ею гордиться!
04.05.2020 17:20
венедиктова еще и на суд успевает надавить... дааа... портнов должен ею гордиться!
04.05.2020 17:20
ну если это так, то тут она молодец - браво, венедиктова! не даешь у нас деньги с3,14здить!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:46
Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади Суркісів у "Приватбанку" через тиск з боку деяких осіб, зокрема Венедіктової - Цензор.НЕТ 7425
04.05.2020 18:14
Бедные "честные" судьи?? ублюдки им уже давно бабошки наверное на офшоры запуляли аванс так сказать жаба давит но гласность и вопрос торговать или нет укураиной вот в чем вопрос прямо как у бедного Йорика с Гамлетом...
04.05.2020 18:16
Ты не понял смысла действий Венедиктовой.Скорее всего, игра на публику. Потому что, она человек Коломойши и Зе, и не будет против них ничего делать.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:53
если такая игра на публику служит правосудию, то хрен с ней - пусть дальше играет хорошо бы, чтобы она таким же образом сыграла на публику в деле Шеремета, Федины-Зверобий, Чорновол и Стерненко. но надежды никакой... ну разве что чудо...
показать весь комментарий
04.05.2020 18:14
А де ти побачив, що її гра служить правосуддю?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:43
а ти вважаєш, що завадити суду ухвалити неправомірне рішення, яке шкодить державі й народу це не сприяння здійсненню правосуддя?
показать весь комментарий
04.05.2020 20:01
Тиск на суд є неприпустимим! У нормальній країні по таких заявах Верховного суду вже би проводили службове розслідування і результати передали би незалежному суду!
04.05.2020 17:20
Пропоную в Лондонський суд. Той, у якому Суркіси стверджують, що саме вони стоять за офшорами.
04.05.2020 17:29
Непоганий варіант.
04.05.2020 17:36
тиск на суд неприпустимий, а хабарі давати їм можна
показать весь комментарий
04.05.2020 18:39
такі вони всі почавлені-пригнічені.
Маєте лпатню 250-300 тис грн, то тримайте той тиск та виносьте рішення.
реформований суд, нічо не скажеш.
04.05.2020 17:21
судят и расследуют одни и те же .
04.05.2020 17:23
https://twitter.com/Analytic_center
https://twitter.com/Analytic_center

Влад Борода

@Analytic_center


От ми можемо скільки завгодно ржати, але їх дох&я. І вони голосують на виборах. Читайте коменти іліти насєлєнія.
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 3055

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 8203

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 8791

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 8856

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 817

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 1246

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 1782

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 3181

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 882

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 9423

Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 5507
04.05.2020 17:23
Да он просто гомойотермный гетеротроф.
04.05.2020 17:30
Дико ржав з цих коментів зебілів! І ці люди обирають нам владу...
04.05.2020 17:30
04.05.2020 17:30 Ответить
Вот именно. И мне уже не смешно...
04.05.2020 17:55
нашому стаду можно разрешать голосовать только за деньги..... хочешь голосовать - заплати 5 тысяч гривен..... может быть только так мозги иногда включались бы.......
04.05.2020 18:03
ну зеля ведь называл Украину "шлюхой"...., вот теперь время платить за эти шуточки и пришло..... не стоит шутить с Кармой.....
показать весь комментарий
04.05.2020 17:59
А что там обидного написано?)))
04.05.2020 20:45
для меня - ничего..... напротив - я только радуюсь! ))
04.05.2020 21:02
Так там и о нем ничего плохого не написано)) Но зебилы это восприняли как оскорбление)) там написано " Человек разумный, сексуально нормально ориентированный")))
04.05.2020 21:12
на заборе тоже написано..., но зелю ипут все, кому не попадя.....
04.05.2020 22:39
Незалежний рехформований суд, аггга..
04.05.2020 17:29
Верховный Суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за давления со стороны ряда лиц, в том числе Венедиктовой - Цензор.НЕТ 2091
04.05.2020 17:30
Скільки живу, чую одне і те ж... "нема з кого вибирати, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"
Тому спочатку - постулати, а в кінці - "лірика для розуму" щоб "достукатися" врешті до нього.. -чому не слід терпіти, а частіше переобирати владу...
1. В України Бариги крадуть місячно стільки коштів, що вистачило б тричі за рік замінити всі гілки влади.
2. Приклад Японії, Італії, Ізраїлю, де в пошуках ліпших владу міняють частіше від власної краватки ... - результати хіба гірші ніж в Україні, гірше живуть?
3. Питання: а кого обирати ? Якщо кажуть "нема кого "- ознака абсолютної меншовартості і легковажності до глибокого вивчення політсил і особистостей навколо себе (ліньки).
4.Якщо ДІЙСНО нема кого, то ми (українці) - НЕ органічна сім'я.Уявіть собі сім'ю, в якій всі хочуть розкішно жити, але ніхто не хоче думати - як заробити грошей, всі.... бо, мов - хворі (хто на голову, хто на серце) і всі плачуть, що немає навіть що їсти...
5. Якщо дійсно нема кого обирати - то такий народ НЕ заслуговує на якусь власну самостійну державу, чи думку (позицію) в ній... не заслуговує й на міжнародну правосуб'єктність в очах міжнародної спільноти. Тоді Путін правий, розповсюджуючи злу позицію, що Україна - штучне утворення, недодержава, фейк? А українці - мов, здатні лиш на когось працювати і лише - під чиїмсь вмілим керівництвом, але не під власним. Бо самі не здатні самоорганізуватися.
6. Кажуть: в сім'ї не без виродка... Але ж не в кожної і не в більшості сімей. Перестаньте скиглити і обливати брудом самі себе - ліпше активізуйтеся... Потенціал є - в кожної працьовитої і думаючої сім'ї. Розширте його на общину, район, область, державу. Не лінуйтеся.
7. Українці не конгломерат за національною ознакою, бо 86% її національного складу (без Криму і ЛуГандонгії, які не приймають участі в виборах) - українці..... але керують державою НЕ українці, а "проходімці"... Україна складна за менталітетом... І в цьому є доля правди в силу впливу панівного менталітету держав, що загарбували її частини...Але виборці УСІХ держав світу діляться на два табори в фінальній частині виборів президента, на три-чотири - при виборах парламенту. Тому ми - не виключення!
8. Основна проблема менталітету демократизованої частини України - доведена до абсурду конкурентність думок і поглядів, а за ними - неприпустимо роздрібнені дії на виборах ліпшого патріота... Основна проблема НЕ демократизованої частини - бездумна стадність... і ментальна одностайність дій в виборі якнайбільшого антиукраїнця! Дві крайнощі. В результаті - програють ВСІ. Бо істина - завжди посередині. Потрібен оптимум. Має бути як цивілізована і професійна влада, так і опозиція. Але й опозиція - україноцентрична та констуктивна.
9. Народе, якщо лінуватиметеся думати, діяти та обирати, то не лише держава, але і сім'ї розпадатимуться - якщо одного обиратимете для праці на сім'ю , а інші - будуть лише їх споживати, жити на кошти думаючого та працюючого... і ще й "качати права". І це характерно всім таким сім'ям з гнилою психологією , незалежно від рівня доходів працюючого. І за прикладам далеко ходити не слід - сім'ї трудових мігрантів... І не лише - така ж ситуація спостерігається і в Бариг, якщо один тягне в хату і має неналежний контроль за членами-споживачами в сім'ї... І це стосується не лише дружин (чоловіків) , але й дітей -"крутеликів", наркоманів, *********, п'яниць. Одним словом тих, хто звик "палець об палець"..., хто не звик до зусиль, але звик до бездумності - "прожігать жізнь"... Коли відбувається цей перелом і настає такий момент ? Коли в кожного з утриманців появилося по мерседесу, окремому житлу і частка "заробленого кєшу ", яка дістанеться при розлученні буде достатньою для подальшого безбідного існування і без "заробітчанина"... не дивлячись на те, що він - ******** сім'янин...
10. Чому розлучення в минулому були рідкістю? Бо розлучень не було саме сім'ях де всі працювали. Працювали всі на сім'ю, на спільний інтерес зростання сімейного добробуту і таких була абсолютна більшість. Була спільність інтересів про забезпеченню сім'ї, так і спільність в користуванні надбаними благами.
11. В нинішній Україні сім'ї українців немає. Є ті, хто будує Україну, як і ті, хто незаслужено присвоює, розкрадає створене працюючими. Вони же є одночасно і тими хто її любить, а хто її ненавидить! По суті, Баригам не потрібні не лише патріоти, навіть - їхні однодумці, а взагалі, непотрібні працюючі - як люди з їх протребами, проблемами надіями... з їх життям. Потрібні працюючі до знеможіння - лише як і послушні РАБИ та безмовні виконавці їх волі!
12. Як прискорити "дозрівання" менталітету влади і суспільства? Треба не лінуватися планові вибори проводити частіше всіх гілок влади - 1 раз в чотири роки, Позапланові, або перевибори -ще раніше - в любий час коли влада "не кує, не меле" І проводити так часто доки не оберемо ліпших і продуктивних - щоб потім "розлучення" з нею стало хоча би рідшим - через дві планові каденції...
13. Якшо більшістю опанує позиція "нема з кого вибирати,, "інші - будуть ще гірші"... "толку не буде"... Якщо опустити руки і змиритися з уготованою роллю рабів "господ" - як зовнішніх так і внутрішніх, тоді дійсно, нічого робити не треба... - "чекати від моря погоди"... Бо процес повного перетворення в рабів набирає обертів. Процес пішов... Але, якщо не зникло вікове бажання стати дійсно державним народом, вільним та заможним, , а не колоніальним - не полінуймося.,. - негайно добиваймося зміни владних "еліт". Просніться від літаргії, бо то передсмертя... для прагнучих заможного і щасливого життя людей. Виборюйте цивілізоване життя... хоча б для своїх дітей!
04.05.2020 18:39 Ответить
Суд Лондона признал Суркисню соучасниками, а эти питары включая манту и беню и портнова должны пойти по этапу. Спасибо мудрому народу что кражи таких размеров возможны. Сидим дальше на диване, подумаешь 6 лярдов гривен из нашего кармана крадут.
04.05.2020 17:34 Ответить
Они оченно просят не мешать получать к зарплате в 10 тыс. баксов еще и премию сурков.
04.05.2020 17:41 Ответить
всех этих пидоров по списку надо люстрировать через мусорный бак. "вчинення тиску на суд з метою ухвалення рішення на користь однієї зі сторін" - вот же ж *****!!! эта "сторона" - государство Украина, т.е. мы все, кто мы им зарплату платит из своих карманов, а они норовят поглубже туда свои поганые ручки засунуть.
04.05.2020 17:43 Ответить
Венедиктовой/ доктор юридичесих наук Венедиктова пыталась попасть в Верховный суд Украины, но по итогам экзамена не смогла набрать даже минимальный балл.Даже будучи дочерью милицейского генерала.
04.05.2020 17:35 Ответить
после такой инфы все эти мрази зеЛеные вместе с венедиктовой должны валить в отставку!
ну ничего..скоро погоним зеЛи и его банду упырей на ростов.дело времени
04.05.2020 17:40 Ответить
А ничего, что Венедиктова против возврата Суркисам 250 млн баксов народных денег?
04.05.2020 17:54 Ответить
Это не народные деньги, а деньги полученные незаконным путем. Они ставленники запада и их задача уничтожить банковскую систему Украины, чтобы она (банковская система) полностью перешла под контроль запада. Кстати, как в Польше, где нет польских банков.
04.05.2020 17:58 Ответить
Похоже суд в Украине постепенно становится независимым от власти.
04.05.2020 17:56 Ответить
Еще бы от олигархов не зависеть - вообще бы шикарно было. А так - столбы их заждались...
04.05.2020 18:11 Ответить
Не заважайте суддям пакувати чамайдани та набивати кишені? Так?! Скільки вони вже нерухомості по Іспаніях та Лондоні скупили? Суддів на мило, справу передати до Лондонського суду!!!
04.05.2020 18:10 Ответить
Я вже все плрахував. Всього потрібно 17 шнурків, 17 гіляк і натхнення🤪
04.05.2020 18:13 Ответить
И на фига вы тогда такие хорошие нужны. Заявить на весь свет, что вы боитесь принимать решение из-за давления, тогда как ВС является априори независимым. Или по каждому громкому делу теперь будете бегать по инстанциям и жаловаться на все публикации в СМИ
04.05.2020 18:20 Ответить
Бояться вони бідні бо на них тиснуть. Та хер це правда, наші суді коли пахне нормальним баблом нічого і нікого не бояться а тим більше якоїсь сокири. Скоріше вони очікують, щоб підняти ставки і зрозуміти з якого боку попутній вітер дме щоб їхнє рішення було з найменшим ризиком . Наш СУД самий найбільший КРИВОСУД в світі УРА
04.05.2020 18:39 Ответить
Это назвается "Одесские мансы". Ну все уже"заряжно", все на мази.... .Эх, если бы не проклятый МВФ! Давно бы уже Суркисы, по решению "самого справедливого суда", чемоданами вывозили из Привата "кровно заработанное"!
04.05.2020 20:12 Ответить
 
 