В Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента от бизнеса было собрано 374 млн грн, - замглавы ОП Тимошенко. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента, из которого проводились закупки медицинских товаров для борьбы с коронавирусом в Украине, было аккумулировано от бизнеса 374 млн 620 тыс. 348,32 грн.

"Полтора месяца назад на встрече президента с бизнесом было решено, какой фонд будет этим заниматься. Фактически бизнес "скинулся" деньгами в этот фонд и из этого фонда начались закупки средств защиты. Эти средства тратились не только на закупки в Китае и Корее, а и в Украине. Мы платили и украинским компаниям (155,6 млн грн), и за границей (182,6 млн грн)", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером, представляя оперативный отчет о деятельности данного фонда, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тимошенко напомнил, что был запущен так называемый "воздушный мост", в рамках которого был осуществлен 21 авиарейс (10 рейсов – в китайский Сямень, 4 – в Гуанчжоу, 3 – в Пекин и еще 4 рейса – в Сеул), из которых 9 были оплачены фондом. Затраты на авиационную доставку грузов составили 33,6 млн грн, затраты на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги – 286 тыс. грн.

"Было три вида грузов. Первый вид грузов – это то, что закупал фонд в интересах наших врачей, полицейских и т.д., и привозил. За эти самолеты платил все средства фонда. Второй вид грузов – это те средства защиты, медицинское оборудование, которое закупал бизнес и также передавал в больницы, или централизованно в Минздрав. За эти поставки также платил фонд", - отметил он.

По его словам, на одном из этапов, неделю-две назад в Офис президента начали поступать так называемые коммерческие запросы: от аптечных сетей, ритейлеров, различных магазинов, поставщиков различного оборудования и средств защиты.

"90% этого были обычные маски трехслойные, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было, а если были, то стоили 20-25 грн. Так вот они к нам обратились и сказали, можем ли мы им предоставить возможность летать из Китая. Потому что фактически из Китая нельзя было делать никаких доставок или они были очень дорогие. Мы предоставили им такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями. И они за свои грузы, маски, которые они привозили, сами оплачивали самолеты. Они везут маски на 60 куб м – они платят за 60 куб м", - пояснил он.

Тимошенко указал, что это позволило за две-три недели снизить цену в украинских аптеках на одноразовые защитные маски с 20-25 грн до 8-10 грн. "Да, это не 1 грн или 80 копеек, как было раньше, но поймите, что цены повысились также и в Китае, потому что есть спрос. Поэтому, фактически, тем, что мы дали возможность коммерческим компаниям привозить маски, мы понизили цену и наполнили украинский рынок масками", - сказал он.

Замглавы ОП отчитался, что авиарейсами в Украину были доставлены закупленные фондом 1 млн 127 тыс. 740 специальных медицинских масок-респираторов N95-N99, 173 тыс. одноразовых костюма биологической защиты, 60 тыс. защитных очков, 100 тыс. 032 закупленных в Китае ПЦР-теста, 600 тыс. ПЦР-тестов украинского производства, 50 тыс. защитных экранов для лица, 12 тыс. костюмов биологической защиты, 21,5 тыс. электронных термометров, 22 тыс. многоразовых перчаток, 6 млн 355 тыс. 425 одноразовых рукавичек, 150 тыс. экспресс-тестов, а также осуществлены ремонт аппаратов ИВЛ, закупка других средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

"Таких цен, по которым мы закупали, нет на украинском рынке. И они очень дешевые для китайского и корейского рынка. Это действительно цены, по которым мы "выбивали" средства защиты в Китае. Все это передавалось в государственные предприятия Минздрава Украины, и они это распределяли через департаменты здравоохранения каждой области в каждый регион, а также для полиции, пограничников, сотрудникам СБУ и всем, кто в этом нуждался в рамках своей работы", - рассказал он.

Позже Тимошенко опубликовал в фейсбуке слайды с озвученными данными.











