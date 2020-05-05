Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны. ФОТОрепортаж

Лесники высадили 5 тыс. саженцев сосны на уничтоженном пожаром участке в Богунском лесничестве на окраине Житомира.

Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

"В конце прошлой недели работники Богунского лесничества вместе с директором предприятия Русланом Карчевским и главным лесничим Сергеем Дубницким на трех участках общей площадью 1 гектар посадили 5 тысяч штук саженцев сосны обыкновенной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что саженцы выращены по особой технологии в специальных кассетах, что позволяет высаживать их в течение всего вегетационного периода.

Растения могут прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для их посадки прошли.

В облуправлении лесного хозяйства отметили, что две недели тогму назад сильный ветер оборвал электрические провода, от чего возник пожар в лесном массиве Богунского лесничества недалеко от Житомира. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры.

