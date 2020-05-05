Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны. ФОТОрепортаж
Лесники высадили 5 тыс. саженцев сосны на уничтоженном пожаром участке в Богунском лесничестве на окраине Житомира.
Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает Цензор.НЕТ.
"В конце прошлой недели работники Богунского лесничества вместе с директором предприятия Русланом Карчевским и главным лесничим Сергеем Дубницким на трех участках общей площадью 1 гектар посадили 5 тысяч штук саженцев сосны обыкновенной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что саженцы выращены по особой технологии в специальных кассетах, что позволяет высаживать их в течение всего вегетационного периода.
Растения могут прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для их посадки прошли.
В облуправлении лесного хозяйства отметили, что две недели тогму назад сильный ветер оборвал электрические провода, от чего возник пожар в лесном массиве Богунского лесничества недалеко от Житомира. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры.
Может не стоит садить хвойники- они сильно горят из-за смолы
Вот в Венгрии сажают сразу промышленные леса ( акацаия, тополь, бук)
Вопрос не в этих дождях - вопрос в Впереди лето и в жару укорениться и выжить хвойным трудно
Как они сеются в природе? С шишек семенами и обычно до зимы
всі дурні, крім тебе? чи ти теж трускавецьку гімнозію разом із зеленими дурнями закінчив?
Хвойные мало на что годятся , кроме вагонки и поддодонов
Надо выращивать более дорогие породы - земля ведь ещё не у олигархов
Чтобы такого не произошло, применяют искусственные методы восстановления леса. Вначале выращивают саженцы в питомниках, затем их высаживают, одновременно на большой территории. Это значительно ускоряет восстановление лесов. Правда, такой лес отличается от естественного леса, деревья в нём растут ровными рядами. Кроме этого в искусственном лесу можно выращивать деревья с перевесом в сторону ценных пород.
У Лукашенка классная штука была в руках для посадки сосен.
Видно сразу, ... разовая акция.
Смешно и горько.