РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9105 посетителей онлайн
Новости Фото
4 762 37

Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны. ФОТОрепортаж

Лесники высадили 5 тыс. саженцев сосны на уничтоженном пожаром участке в Богунском лесничестве на окраине Житомира.

Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

"В конце прошлой недели работники Богунского лесничества вместе с директором предприятия Русланом Карчевским и главным лесничим Сергеем Дубницким на трех участках общей площадью 1 гектар посадили 5 тысяч штук саженцев сосны обыкновенной", - говорится в сообщении.

Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны 01

Отмечается, что саженцы выращены по особой технологии в специальных кассетах, что позволяет высаживать их в течение всего вегетационного периода.

Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны 02

Растения могут прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для их посадки прошли.

Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны 03

В облуправлении лесного хозяйства отметили, что две недели тогму назад сильный ветер оборвал электрические провода, от чего возник пожар в лесном массиве Богунского лесничества недалеко от Житомира. Огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры.

Под Житомиром на уничтоженном пожаром участке леса высадили 5 тыс. саженцев сосны 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ на Закарпатье разоблачила масштабное хищение леса на 14 млн. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

лес (636) пожар (6039) Житомирская область (1440)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
1 гектар это, прямо сказать, как-то несерьёзно.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:38 Ответить
+4
так дожди ж идут.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:42 Ответить
+3
Чомусь мені здається, що Ваш досвід не можна порівнювати з досвідом лісників...
показать весь комментарий
05.05.2020 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та пишите уже 5 миллионов. чего уж мелочиться.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:32 Ответить
1 гектар это, прямо сказать, как-то несерьёзно.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:38 Ответить
такие маленькие саженцьі - вьіброс денег на ветер. просто показуха, они все засохнут.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:13 Ответить
В такую жару ?
показать весь комментарий
05.05.2020 09:39 Ответить
Они просто до лета могут не укорениться и засохнуть
Может не стоит садить хвойники- они сильно горят из-за смолы
Вот в Венгрии сажают сразу промышленные леса ( акацаия, тополь, бук)
показать весь комментарий
05.05.2020 09:41 Ответить
такое маленкое может вообще где-то вьіжить?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:14 Ответить
так дожди ж идут.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:42 Ответить
Где? Пока только молнии
Вопрос не в этих дождях - вопрос в Впереди лето и в жару укорениться и выжить хвойным трудно
Как они сеются в природе? С шишек семенами и обычно до зимы
показать весь комментарий
05.05.2020 09:45 Ответить
давно уже саженцами размножают
показать весь комментарий
05.05.2020 09:46 Ответить
ВОПРОС В СОРТАХ ДРЕВЕСИНЫ
показать весь комментарий
05.05.2020 09:50 Ответить
Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни - Цензор.НЕТ 8243
показать весь комментарий
05.05.2020 09:51 Ответить
і що це ти доказуєш цим фото? аж нічого.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:16 Ответить
Під Житомиром на знищеній пожежею ділянці лісу висадили 5 тис. саджанців сосни - Цензор.НЕТ 4054
показать весь комментарий
05.05.2020 09:58 Ответить
сосна пісок любить,а пісок воду не затримує
показать весь комментарий
05.05.2020 09:42 Ответить
В Житомирському районі ще садити і садити , бо пожежі це лише частина шкоди , а от скільки шкоди нанесено з видобутку Бурштину ? там просто все вимито = місячний пейзаж . І всі ці пилові бурі в Київський області , то є результат знищення лісів при добуту бурштину .
показать весь комментарий
05.05.2020 13:38 Ответить
Из моего личного опыта- хвойники хорошо укрепляются если садить в ноябре , октябре - дожди и снег им в пользу
показать весь комментарий
05.05.2020 09:43 Ответить
Чомусь мені здається, що Ваш досвід не можна порівнювати з досвідом лісників...
показать весь комментарий
05.05.2020 09:44 Ответить
Когда кажеться - креститься надо 😀😀😀
показать весь комментарий
05.05.2020 09:46 Ответить
Дебілко, ти хоч якусь мову вивчи Українську тобі щелепа не дозволяє, москальську - і ту не знаєш.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:06 Ответить
у цивілізації не садять такі маленькі садженці, так що який там у лісників досвід. економія на розмілі садженця, бо чим меньше тим дешевше.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rc5ZJHx4OlQ

всі дурні, крім тебе? чи ти теж трускавецьку гімнозію разом із зеленими дурнями закінчив?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:58 Ответить
да прям круть - в землюборосили и даже не придавили, после днии минутьі видно качество палки-стрьікалки: половина прикорневой части наверху осталось.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:25 Ответить
ну я ж кажу, жюпі - ще одне "експерт"
показать весь комментарий
05.05.2020 16:25 Ответить
«Всякий, кто вместо одного колоса или одного ****** травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине бо́льшую услугу, чем все политики, взятые вместе» (Джонатан Свифт)
показать весь комментарий
05.05.2020 09:44 Ответить
А де відео від бубочки, як воно ліси висаджувало? Лукашенко своє зняв, не треба відставати від тренду...
показать весь комментарий
05.05.2020 09:45 Ответить
УЧИТЬСЯ НАДО У ВЕНГРОВ И АВСТРИЯК как выращивать лес для промышленности

Хвойные мало на что годятся , кроме вагонки и поддодонов
Надо выращивать более дорогие породы - земля ведь ещё не у олигархов
показать весь комментарий
05.05.2020 09:49 Ответить
+ засаживание сосной - это отрыжка совка. Если засадить сосну, то через лет 40-50 она одновременно состарится и будут завалы из сухих сосновых деревьев и хвои, которые горят как спички, и там опять повторится пожар. Нельзя сосной засаживать.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:52 Ответить
Просто никто серьезно этими темами не занимается- ПОСТОЯННО У ВЛАСТИ ВРЕМЕНЩИКИ
показать весь комментарий
05.05.2020 09:59 Ответить
Использование древесины постоянно растёт. Для этого вырубают леса. А восстановиться леса быстро не могут, поэтому быстро происходит эрозия почвы, и процесс восстановления замедляется ещё больше. Если леса вырубают, и они не восстанавливаются, значит, это может привести к тому, что у нас лесов скоро вообще не останется.
Чтобы такого не произошло, применяют искусственные методы восстановления леса. Вначале выращивают саженцы в питомниках, затем их высаживают, одновременно на большой территории. Это значительно ускоряет восстановление лесов. Правда, такой лес отличается от естественного леса, деревья в нём растут ровными рядами. Кроме этого в искусственном лесу можно выращивать деревья с перевесом в сторону ценных пород.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:00 Ответить
бьістоо не получается восстановить, потому что срубить проще уже готовое. посадка и вьіращивние стоит бабла, а єто не в ходит в прадигму обогащения.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:20 Ответить
можливо на поліссі вже час починати акацію саджати..
показать весь комментарий
05.05.2020 10:00 Ответить
Чому акацію, а не скажімо берізки?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:55 Ответить
Може вже і пальми час висаджувати..клімат міняється..полісся скоро стане лісостепом..
показать весь комментарий
05.05.2020 12:03 Ответить
Добре горітимуть. Іде процес опустеніння Полісся, пожежі будуть і надалі. Треба висаджувати породи листових дерев, які погано горять.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:38 Ответить
В зв'язку з глобальними кліматичними змінами для України зараз більш актуально висаджувати широколистні сорти дерев. А в містах добре було б засаджувати в'юнкими рослинами типу плюща та винограду. Хоча висотні багатоповрхівки ніщо не врятує від перегріву стін.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:49 Ответить
На карачках долго 400 000 гектаров высаживать.
У Лукашенка классная штука была в руках для посадки сосен.

Видно сразу, ... разовая акция.
Смешно и горько.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:27 Ответить
срубили-подожгли-посадили.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:54 Ответить
 
 