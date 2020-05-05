Ливни на Виннитчине: поток воды и ила смыл с дороги велосипедиста, мужчина погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
5 мая подразделения ГСЧС в Винницкой области выезжали на ликвидацию последствий непогоды в трех районах области, а именно: в Гайсинском, Бершадском и Погребищенском.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В частности, в с. Круподеринцы, во время ливня, большим потоком воды и ила был смыт с дороги местный житель, который двигался на велосипеде по дороге.
Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС извлекли тело погибшего мужчины с заиленной обочины и передали работникам Нацполиции.
В результате ливня в данном населенном пункте заилено около 150 м дороги, въезд в село временно осуществляется по другой дороге.
Также, в пгт. Погребище, 4 мая в 18:14 спасатели оказали помощь населению по откачке воды с территории одного частного домовладения на ул. Чернечей в районном центре.
В результате ливня в городе Гайсин в 19:54 на ул. И. Богуна было подтоплено одно частное домохозяйство. Сотрудники ГСЧС, прибывшие на помощь населению, специальным оборудованием откачали 8 куб.м воды и прочистили сточные канавы от мусора и грязи.
На аналогичный вызов в этот же вечер выезжали спасатели г. Бершадь. Там, в с. Крушенивка из-за сильного дождя затопило двор и один приусадебный участок. Чтобы предотвратить подтопление жилого дома, с помощью подручных средств, спасатели сделали подкоп и отвели воду в долину.
К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекались 19 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.
міг створитися сель, який збив і втопив людину.
Це ж не гори.