Ливни на Виннитчине: поток воды и ила смыл с дороги велосипедиста, мужчина погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

5 мая подразделения ГСЧС в Винницкой области выезжали на ликвидацию последствий непогоды в трех районах области, а именно: в Гайсинском, Бершадском и Погребищенском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, в с. Круподеринцы, во время ливня, большим потоком воды и ила был смыт с дороги местный житель, который двигался на велосипеде по дороге.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС извлекли тело погибшего мужчины с заиленной обочины и передали работникам Нацполиции.

В результате ливня в данном населенном пункте заилено около 150 м дороги, въезд в село временно осуществляется по другой дороге.

Также, в пгт. Погребище, 4 мая в 18:14 спасатели оказали помощь населению по откачке воды с территории одного частного домовладения на ул. Чернечей в районном центре.

В результате ливня в городе Гайсин в 19:54 на ул. И. Богуна было подтоплено одно частное домохозяйство. Сотрудники ГСЧС, прибывшие на помощь населению, специальным оборудованием откачали 8 куб.м воды и прочистили сточные канавы от мусора и грязи.

Фото: пресс-служба ГСЧС

На аналогичный вызов в этот же вечер выезжали спасатели г. Бершадь. Там, в с. Крушенивка из-за сильного дождя затопило двор и один приусадебный участок. Чтобы предотвратить подтопление жилого дома, с помощью подручных средств, спасатели сделали подкоп и отвели воду в долину.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекались 19 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.

+10
Тебе він покарав відсутністю мозку.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:58 Ответить
+9
А почему ты эту новость комментируешь, если она не офигенная?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:40 Ответить
+1
и что важно велосипедист был абсолютно трезв!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:40 Ответить
Офигенно важная новость.. Ну прямо на общегосударственном уровне.. И как страна жила без этой новости?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:29 Ответить
А почему ты эту новость комментируешь, если она не офигенная?
показать весь комментарий
05.05.2020 10:40 Ответить
и что важно велосипедист был абсолютно трезв!
показать весь комментарий
05.05.2020 10:40 Ответить
Взагалі то незрозуміло, як на такому ландшафті
https://www.google.com.ua/maps/@49.5043177,29.335495,3a,75y,84.89h,72.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipON4mB43G5G0nx6aQDC-dX6PlVqsHicgLZ4EjWY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipON4mB43G5G0nx6aQDC-dX6PlVqsHicgLZ4EjWY%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya243.37624-ro-0-fo100!7i8192!8i4096?hl=ru

міг створитися сель, який збив і втопив людину.
Це ж не гори.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:47 Ответить
Вот Винницу бог карает по справедливости ..Сель кто б мог подумать ..А еще саранча метеориты язвы в запасе
показать весь комментарий
05.05.2020 10:45 Ответить
Тебе він покарав відсутністю мозку.
показать весь комментарий
05.05.2020 10:58 Ответить
Горе конечно ,но два дождя в маю агрономы покую .
показать весь комментарий
05.05.2020 10:59 Ответить
Дождь как дождь
показать весь комментарий
05.05.2020 11:23 Ответить
У підтоплених будинках живуть виборці Зе! Команди. Чекають щоб їм хтось все зробив, в тому числі і водовідведення. Раніше це ніяк не можна було зробити, бо думати ж треба.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:43 Ответить
Коронавирус не щадит никого.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:42 Ответить
 
 