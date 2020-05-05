РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
7 454 17

Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Вчера, в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации ракета была выпущена накануне российско-оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхнешироковское. К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал.

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

Вероятно, что запуск С-8 был осуществлен с самодельной наземной пусковой установки.

Поскольку ракета является неуправляемой, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности.

Также читайте: В консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по Донбассу смогут войти только те люди, которые не участвовали в войне против Украины, - Ермак

Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС 01
Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС 02
Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС 03

Автор: 

обстрел (29682) ракеты (3722) Донбасс (26966) наемники рф (2105) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
а зе все шукає мир в очах *****
показать весь комментарий
05.05.2020 11:30 Ответить
+6
И что? На то они и наемники и террористы. А вы хотели чтобы боевики пошли на завод работать и давать стране угля? А вы вместо того чтобы их уничтожать с ними о чем то договариваетесь. Кстати возможно ето сделали даже те кого вы недавно отпустили под предлогом обмена. Так что кушайте...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:34 Ответить
+6
Коли ж до лохів дійде що він ворог, а не придурок?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обсе слепое даже не смотрит на ракету
показать весь комментарий
05.05.2020 11:28 Ответить
ниче шо на рукаве флажок ни разу не Европы? ну, то есть Европы, но территориально.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:34 Ответить
а зе все шукає мир в очах *****
показать весь комментарий
05.05.2020 11:30 Ответить
в шоколадном глазе *****)))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:07 Ответить
И что? На то они и наемники и террористы. А вы хотели чтобы боевики пошли на завод работать и давать стране угля? А вы вместо того чтобы их уничтожать с ними о чем то договариваетесь. Кстати возможно ето сделали даже те кого вы недавно отпустили под предлогом обмена. Так что кушайте...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:34 Ответить
Вероятно, что запуск С-8 был осуществлен с самодельной наземной пусковой установкиИсточник: https://censor.net.ua/p3193415

А є технічна можливість її запустити з землі..?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:35 Ответить
если не управляемая то возможно, там только запал двигателя и взрыв на прикосновение, впопучленцы забыли выкрутить предохранитель, так было с градами и не раз, торчали карандаши де не попадя.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:10 Ответить
Зрозуміло..дяки..
показать весь комментарий
05.05.2020 12:18 Ответить
Просто они специально не вкручивали взрыватель(что бы не спутали со 120 или другой..которых прилетает десятки )..что бы узнать куда и как она долетит..какие отклонения были от курса!....А вот после этого уже полетят со взрывателями.....
показать весь комментарий
05.05.2020 12:33 Ответить
Общался с парнями, служившими в 14-16х годах на передке. Они рассказывали, что иногда с той стороны СПЕЦИАЛЬНО не ставили ракеты на боевой взвод и когда саперы обезвреживали эти "подарки", то находили записки со словами: "помогаем чем можем".
Среди кадровых солдат России тоже встречаются нормальные люди. Так же как и гавно среди ВСУ.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:44 Ответить
Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности.

А можете даже не сомневаться. Обстреливая населенные пункты и убивая мирных они тем самым добиваются отвода ВСУ. И ихняя тактика действует. Они будут делать ето до тех пор пока последний украинский солдат не убежит с Украины. Потому что закон написан кровью, что с террористами нельзя никогда договариваться. Вы же сами способствуете и склоняете террористов к убийствам и обстрелам наших людей и городов. Так что в первую очередь в етом виновата сама украинская власть.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:39 Ответить
Дамбасня розважається.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:39 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles

Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1257587146581594112 15 мин

Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********

Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5767
показать весь комментарий
05.05.2020 11:41 Ответить
Коли ж до лохів дійде що він ворог, а не придурок?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:44 Ответить
да ладно вам...
вот это вот - когда наконец то поймут.....?
все все поняли и знали почти с самого начала..... - за него сейчас остались стойкие адепты руського мира...
Вчера на рыбалке попался паренек, лет 20-ти.... - по Яныку скучает - намайданили на хреновую жизнь... - вот это все...
Родители его переехали когда то в Украину с Череповца..
Много таких - встречаю на каждом шагу.....
показать весь комментарий
05.05.2020 11:51 Ответить
НУРСы?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:34 Ответить
КОГДА Ж ИХ ТАМ ВЗОРВУТ ВСЕХ !!!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:23 Ответить
 
 