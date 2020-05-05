Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС. ФОТОрепортаж
Вчера, в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации ракета была выпущена накануне российско-оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхнешироковское. К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал.
Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.
Вероятно, что запуск С-8 был осуществлен с самодельной наземной пусковой установки.
Поскольку ракета является неуправляемой, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности.
А є технічна можливість її запустити з землі..?
Среди кадровых солдат России тоже встречаются нормальные люди. Так же как и гавно среди ВСУ.
А можете даже не сомневаться. Обстреливая населенные пункты и убивая мирных они тем самым добиваются отвода ВСУ. И ихняя тактика действует. Они будут делать ето до тех пор пока последний украинский солдат не убежит с Украины. Потому что закон написан кровью, что с террористами нельзя никогда договариваться. Вы же сами способствуете и склоняете террористов к убийствам и обстрелам наших людей и городов. Так что в первую очередь в етом виновата сама украинская власть.
https://twitter.com/JuntaChronicles
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1257587146581594112 15 мин
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********
вот это вот - когда наконец то поймут.....?
все все поняли и знали почти с самого начала..... - за него сейчас остались стойкие адепты руського мира...
Вчера на рыбалке попался паренек, лет 20-ти.... - по Яныку скучает - намайданили на хреновую жизнь... - вот это все...
Родители его переехали когда то в Украину с Череповца..
Много таких - встречаю на каждом шагу.....