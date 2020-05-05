Наемники РФ запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Вчера, в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации ракета была выпущена накануне российско-оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхнешироковское. К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал.

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

Вероятно, что запуск С-8 был осуществлен с самодельной наземной пусковой установки.

Поскольку ракета является неуправляемой, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности.

