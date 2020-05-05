РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9482 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
5 193 13

Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту. ФОТОрепортаж

Сотрудник полиции города Покровска был разоблачен внутренней безопасностью Нацполиции на вымогательстве 20 000 гривен взятки за непривлечение лица к ответственности. Сейчас при содействии руководства ГУНП в Донецкой области полицейскому объявлено о подозрении в совершении преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники Донецкого управления ДВБ НПУ установили информацию о противоправных действиях одного из сотрудников Покровского ОП ГУНП в Донецкой области.

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции задержал жителя Покровска, у которого был обнаружен амфетамин. Однако полицейский должным образом факт не зарегистрировал, а потребовал "откупные" за избежание наказания - 20 000 гривен. Мужчина согласился и сразу передал капитану полиции имеющиеся у него 5000 гривен, а остальные пообещал отдать позже.

Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту 01

На следующей встрече с "должником" сотрудник полиции приехал вместе со своим знакомым, который и забрал вторую часть взятки - 15 000 гривен. Работники внутренней безопасности полиции, ГБР, под процессуальным руководством прокуратуры области и при участии бойцов спецподразделения патрульной полиции ТОР задержали посредника.

Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту 02

Сам подозреваемый скрылся с места преступления на собственном автомобиле, на ходу выбросив из салона 76 расфасованных пакетиков с наркотическими средствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава закарпатского подразделения Антимонопольного комитета задержан на взятке 1,1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В результате санкционированных обысков по месту несения службы подозреваемого, по месту жительства и в его автомобиле "Nisan Qashqai" обнаружено и изъято 1700 долларов США, мобильные терминалы, черновые записи по сбыту наркотических веществ, электронные весы, расфасованное вещество неизвестного происхождения.

Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту 03

38-летнему подозреваемому следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области объявили о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту 04

Решается вопрос внесения относительно полицейского дополнительной квалификации совершения преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Подозреваемый задержан, суд отправил его под стражу на 60 суток, с правом внесения залога в размере 126 000 гривен.

Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту 05
Фото: сайт Нацполиции

взятка (6232) Нацполиция (16782) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Донецкая область (10843) Покровск (793)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Оце так реформа від Порошенко-Авакова.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:41 Ответить
+5
это Донбасс, тут всегда это было завязано на ментах. В Луганске наркотой занимался "Беркут" - все знали адреса, пароли, явки где можно было без проблем купить дозу.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:51 Ответить
+3
Усыпить его и дело с концом!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце так реформа від Порошенко-Авакова.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:41 Ответить
это Донбасс, тут всегда это было завязано на ментах. В Луганске наркотой занимался "Беркут" - все знали адреса, пароли, явки где можно было без проблем купить дозу.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:51 Ответить
Один плюс во всем этом - если покупать у него наркоту, он тебя не арестует.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:20 Ответить
Багато Ти бачив до цієї реформи, щоб ментів на наркоті брали?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:29 Ответить
Як же так? Бубочка зе казав, що авакян то найкращий і найефективніший міністр.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:58 Ответить
Яка несподіванка...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:41 Ответить
нужно было ему помочь уничтожить улики путём их поедания … на одного бы аваковца было бы меньше.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:44 Ответить
надо бы с ним очень жестко поговорить, чтобы его предприятие не работало...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:47 Ответить
Усыпить его и дело с концом!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:50 Ответить
вот та мразота в которую так верит аваков, возглавляет, координирует, покрывает или участвует во всем криминале без исключения. без ментов не происходит НИЧЕГО. кроме обычного гопстоп и жлобских преступлений.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:51 Ответить
Нічого дивного не відбувається аваківська ОЗУ деградує шаленими темпами. Але обшуки потрібно проводити у міністра, його оточення, Шкуряків, Антох брехливих. А то все наслідки корупції і покривання злочинів керівництвом МВС. У нас не иіснує поліції. В наявності банда.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:18 Ответить
Вішати поліцаїв як у війну.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:40 Ответить
этот полицай напомнил Шуру Балаганова!!

Помутил разум ему Бог!!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:47 Ответить
 
 