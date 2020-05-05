Полицейского в Покровске задержали за получение взятки в 20 тыс. грн. При обыске у него обнаружили валюту, наркотические вещества и записи по их сбыту. ФОТОрепортаж

Сотрудник полиции города Покровска был разоблачен внутренней безопасностью Нацполиции на вымогательстве 20 000 гривен взятки за непривлечение лица к ответственности. Сейчас при содействии руководства ГУНП в Донецкой области полицейскому объявлено о подозрении в совершении преступления.

Оперативники Донецкого управления ДВБ НПУ установили информацию о противоправных действиях одного из сотрудников Покровского ОП ГУНП в Донецкой области.

Оперуполномоченный отдела криминальной полиции задержал жителя Покровска, у которого был обнаружен амфетамин. Однако полицейский должным образом факт не зарегистрировал, а потребовал "откупные" за избежание наказания - 20 000 гривен. Мужчина согласился и сразу передал капитану полиции имеющиеся у него 5000 гривен, а остальные пообещал отдать позже.

На следующей встрече с "должником" сотрудник полиции приехал вместе со своим знакомым, который и забрал вторую часть взятки - 15 000 гривен. Работники внутренней безопасности полиции, ГБР, под процессуальным руководством прокуратуры области и при участии бойцов спецподразделения патрульной полиции ТОР задержали посредника.

Сам подозреваемый скрылся с места преступления на собственном автомобиле, на ходу выбросив из салона 76 расфасованных пакетиков с наркотическими средствами.

В результате санкционированных обысков по месту несения службы подозреваемого, по месту жительства и в его автомобиле "Nisan Qashqai" обнаружено и изъято 1700 долларов США, мобильные терминалы, черновые записи по сбыту наркотических веществ, электронные весы, расфасованное вещество неизвестного происхождения.

38-летнему подозреваемому следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области объявили о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос внесения относительно полицейского дополнительной квалификации совершения преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Подозреваемый задержан, суд отправил его под стражу на 60 суток, с правом внесения залога в размере 126 000 гривен.



