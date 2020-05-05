СБУ разоблачила хищение 2,5 млн при реконструкции парковой зоны в Днепре. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила нанесение миллионных убытков бюджету Днепра во время реконструкции зоны отдыха.

По предварительной версии следствия, в течение 2017-2018 годов коммунальное предприятие объявило два тендера по выполнению капитального ремонта системы освещения одной из парковых зон города общей стоимостью почти 9 млн гривен. Победу в обоих случаях получила одна коммерческая структура.

Во время выполнения заказа руководитель фирмы решил "сэкономить" бюджетные деньги. Он установил осветительную технику низкого качества, не соблюдая технические стандарты, а после подключил ее, допустив нарушение норм и правил безопасности. В акты коммерсант внес заведомо ложную информацию об объемах работ и их стоимости. Прием работ осуществляло предприятие технического надзора, которое на постоянной основе привлекали коммунальщики для проверки качества и полноты выполненных работ, а также их соответствия техническим нормам. Руководитель этой структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем исполнении ремонтных работ. По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений местному бюджету нанесен ущерб на почти 2,5 миллиона гривен.







В рамках уголовного производства руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах; служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, а директору предприятия, осуществлявшего технический надзор, - по ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Сейчас руководителю подрядной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а руководителю предприятия технического надзора - домашний арест.