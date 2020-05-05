РУС
СБУ разоблачила хищение 2,5 млн при реконструкции парковой зоны в Днепре. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила нанесение миллионных убытков бюджету Днепра во время реконструкции зоны отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

По предварительной версии следствия, в течение 2017-2018 годов коммунальное предприятие объявило два тендера по выполнению капитального ремонта системы освещения одной из парковых зон города общей стоимостью почти 9 млн гривен. Победу в обоих случаях получила одна коммерческая структура.

Во время выполнения заказа руководитель фирмы решил "сэкономить" бюджетные деньги. Он установил осветительную технику низкого качества, не соблюдая технические стандарты, а после подключил ее, допустив нарушение норм и правил безопасности. В акты коммерсант внес заведомо ложную информацию об объемах работ и их стоимости. Прием работ осуществляло предприятие технического надзора, которое на постоянной основе привлекали коммунальщики для проверки качества и полноты выполненных работ, а также их соответствия техническим нормам. Руководитель этой структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем исполнении ремонтных работ. По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений местному бюджету нанесен ущерб на почти 2,5 миллиона гривен.

СБУ разоблачила хищение 2,5 млн при реконструкции парковой зоны в Днепре 01
СБУ разоблачила хищение 2,5 млн при реконструкции парковой зоны в Днепре 02
СБУ разоблачила хищение 2,5 млн при реконструкции парковой зоны в Днепре 03

Смотрите также: Прокурор вымогал $5 тыс. за закрытие производства о похищении человека на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах; служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, а директору предприятия, осуществлявшего технический надзор, - по ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Сейчас руководителю подрядной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а руководителю предприятия технического надзора - домашний арест.

Днепр (4504) парк (172) реконструкция (201) СБУ (20440) махинации (598)
+10
СБУ стороной обходит Харьков.А там Гепа для себя Клондайк открыл и не только на сортирах за 20 млн.
05.05.2020 11:46 Ответить
+8
Гепа и Труханов теперь свои. Своих трогать нельзя. Не по понятиям.
05.05.2020 11:49 Ответить
+8
1. С какого хера СБУ расследует экономические дела, притом копеешные?
2. Дана команда "валить" мэра Днепра, для этого СБУ роет носом чтобы нарыть хоть что-то?
2. Какого хера СБУ не роет, как выше правильно заметили, в том же Харькове? Там в метро лавочки не стеснялись ставить по 16 тыс.долл. при цене максимум в 1000 грн., если копнуть там масштаб будет на 2-3 порядка выше. И?
05.05.2020 11:55 Ответить
СБУ стороной обходит Харьков.А там Гепа для себя Клондайк открыл и не только на сортирах за 20 млн.
05.05.2020 11:46 Ответить
Гепа и Труханов теперь свои. Своих трогать нельзя. Не по понятиям.
05.05.2020 11:49 Ответить
Теперь? Напомните мне, когда это они вышли из тюрьмы, где просидели пооследние 5 лет?
05.05.2020 11:50 Ответить
Так это Петя в 2019 с трибуны или Зеля грозно обещал их посадить?
05.05.2020 13:06 Ответить
Как можно посадить того, кто так красиво с первой леди вышивает?
05.05.2020 13:17 Ответить
Гепа и Труханов ето Петины друзья. Их низзя трогать. Лучше Саакашвили гонять, он самый страшный агент кремля, по словам Пети.
05.05.2020 11:50 Ответить
А чому найвеличніший їх не чіпає? Не тому що злигався з ЄС?
05.05.2020 11:53 Ответить
то есть Зеленый осознанно не чипае Петиных друзей ?
а як же - приде весна - будемо саджати
05.05.2020 12:08 Ответить
Они не друзья,они -вороны.А ворон ворону глаз не выклюет.В поддавки играют.
05.05.2020 13:06 Ответить
Они "своими" были ещё в 2019-м когда за гаранта агитировали перед выборами.
05.05.2020 15:23 Ответить
подайте заяву на Гепу
05.05.2020 11:49 Ответить
Где ты видел нищебродский гальюн за 20 лямов в г.Геповске? В саду Ш., тот, что с рыбками - 50млн. Тут даже домик дедамароза, и тот стоит 6.2 лимона - фанера и профили... гепуций сын адольфа какой-то недоторканный... кто б мог подумать, что это мелкое трехколесное говнецо будет таким вонючим...
05.05.2020 11:54 Ответить
И вот как к нам должна Меркель относиться, если у нее "дача"(или дом) - такой шо у нас самый тупой пограничник, увидев жилье, скажет: Эээээ, в этой халабуде че, бомжи живут?
05.05.2020 11:48 Ответить
Не понятно что эти фоты илюстрируют!
05.05.2020 11:51 Ответить
1. С какого хера СБУ расследует экономические дела, притом копеешные?
2. Дана команда "валить" мэра Днепра, для этого СБУ роет носом чтобы нарыть хоть что-то?
2. Какого хера СБУ не роет, как выше правильно заметили, в том же Харькове? Там в метро лавочки не стеснялись ставить по 16 тыс.долл. при цене максимум в 1000 грн., если копнуть там масштаб будет на 2-3 порядка выше. И?
05.05.2020 11:55 Ответить
Похоже, под Филатова ой как коппют... ждет Филатова жесткий разговор с бубочкой...
05.05.2020 11:55 Ответить
Когда же, наконец, СБУ будет заниматься безопасностью страны и бороться с сепаратистами и врагамиУкраины, а не с местным самоуправлением? Вон Труханов тихо не высовывается и его не трогают, пусть и дальше морские склоны дерибанит.
05.05.2020 11:56 Ответить
Надо было куму Ермака придумать должность в мерии и все было бы в порядке.
Веталя умнее Филатова оказался, хоть и совсем без мозгов.
05.05.2020 12:01 Ответить
Это уголовное преступление наверно нанесло непоправимый урон обороноспособности нашей Страны, раз этим занимается целое СБУ, а не райотдел полиции... или аваковские уже совсем "мышей не ловят"?... и если таки не ловят, то это прокуроры должны следить...Служба Безопасности Украины должна заниматься безопасностью Страны, а не ловить "мелких жуликов"!
05.05.2020 12:20 Ответить
Каким боком СБУ к коммерсантам? Есть КРУ, есть налоговая полиция, СБУ больше нечем заняться?!
05.05.2020 12:23 Ответить
Мабуть це Служба Бабла України, а безпека до цього не причетна..
05.05.2020 12:29 Ответить
СБУ не перестає дівувати! Скоро підійде черга продавців на вагових товарах, 150 гр. недовага - кримінальна справа. Жебраки на паперті готуйтеся, ви наступні.
05.05.2020 12:25 Ответить
Действительно, может СБУ займется безопасностью, а не парками?
05.05.2020 12:27 Ответить
Стоимость и тип светильников наверняка оговорены в тендерных документах и договоре.Что эти гады сделали? Поставили не тот светильник? Поставили тот, но не того качества(как это?). Не туда поставили? Не тому поставили?
05.05.2020 12:31 Ответить
зелена шмаркля роє під філатова
05.05.2020 12:47 Ответить
Если бы Зе копал под Филатова,он бы его уже давно за лукавый ремонт моста через Днепр закрыл.А Тот обнаглел и тянет всё ,на что глаз положит.Осенью выборы и не только мэров,но иРады.
05.05.2020 13:10 Ответить
 
 