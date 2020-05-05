34-й батальон ВСУ 4 мая отметил шестую годовщину со дня своего основания. ФОТОрепортаж

4 мая 34-й батальон Вооруженных сил Украины отметил свое основание.

Об этом сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

С того момента уже прошло 6 лет, как подразделение находится на передовой и защищает нашу страну от российских оккупантов.

"В этом году воины батальона, а именно 2-й роты ко дню рождения своего подразделения подготовили вот такое символическое место непосредственного на своих позициях. Теперь каждый желающий воин сможет помолиться наедине, вспомнить погибших побратимов или просто морально отдохнуть в свободное от боев время", - сообщил Ухман и показал фото обустроенного места для молитв.





