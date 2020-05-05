РУС
3 491 4

34-й батальон ВСУ 4 мая отметил шестую годовщину со дня своего основания. ФОТОрепортаж

4 мая 34-й батальон Вооруженных сил Украины отметил свое основание.

Об этом сообщает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

С того момента уже прошло 6 лет, как подразделение находится на передовой и защищает нашу страну от российских оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Московские наемники обстреляли нас, поэтому после обеда мы уже держали в руках автоматы": как украинские воины праздновали Пасху на фронте. ФОТОрепортаж

"В этом году воины батальона, а именно 2-й роты ко дню рождения своего подразделения подготовили вот такое символическое место непосредственного на своих позициях. Теперь каждый желающий воин сможет помолиться наедине, вспомнить погибших побратимов или просто морально отдохнуть в свободное от боев время", - сообщил Ухман и показал фото обустроенного места для молитв.

34-й батальон ВСУ 4 мая отметил шестую годовщину со дня своего основания 01
34-й батальон ВСУ 4 мая отметил шестую годовщину со дня своего основания 02
34-й батальон ВСУ 4 мая отметил шестую годовщину со дня своего основания 03

Автор: 

армия (8518) военнослужащие (6308) Антитеррористическая операция (18285) ВСУ (6934) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)
Молодці!Військового вам щастя!
05.05.2020 12:12 Ответить
Спасибо, что вы есть!!!
Удачи и здоровья всем нашим защитникам!!!
05.05.2020 12:17 Ответить
И смерть ворогам!!!
05.05.2020 12:18 Ответить
Слава Украинским Героям! Украинские вояки, вы лучшие! Успехов в службе, здоровья вам и вашим семьям! Мочите кацапскую заразу!
05.05.2020 13:05 Ответить
 
 