Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный" в Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который участники украинской наркогруппировки пытались ввезти из одной из стран Южной Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники Службы обнаружили первую партию тяжелого наркотика при осмотре в порту грузового контейнера с бананами. 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "Миньон", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовое упаковки", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 млн гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.

Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ 01
Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ 02
Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ 03
Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ 04
Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ 05
Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ 06
Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ 07

Топ комментарии
+20
да, лучше с мордой Бубочки. Так сказать адрессата
05.05.2020 14:57 Ответить
+14
теперь за работу главы государства можно не волноваться
05.05.2020 14:51 Ответить
+12
А ещё говорят, что при карантине крупный бизнес не душат.. Лицемеры, ****.
05.05.2020 14:47 Ответить
идиотическая упаковка!!!
05.05.2020 14:43 Ответить
А какую надо было?С лохотипом СБУ ?
05.05.2020 14:52 Ответить
да, лучше с мордой Бубочки. Так сказать адрессата
05.05.2020 14:57 Ответить
Бідні міньони, нашо з ними так
05.05.2020 15:09 Ответить
Может это очередная "гуммонитарка"?
05.05.2020 16:21 Ответить
Бизнес как бизнес
05.05.2020 14:45 Ответить
Зеленского без кокса оставили 😁
05.05.2020 14:45 Ответить
наоборот. это подгон
05.05.2020 14:52 Ответить
Та ви шо. Зараз друган баканов підгоне все шефу, і тоді всьо турборежим, навіть при карантині.
05.05.2020 17:13 Ответить
А ещё говорят, что при карантине крупный бизнес не душат.. Лицемеры, ****.
05.05.2020 14:47 Ответить
Это дискриминация потребителей кокаина и давление на бизнес
05.05.2020 14:49 Ответить
теперь за работу главы государства можно не волноваться
05.05.2020 14:51 Ответить
Даже дети знают, что наркотики в бананах перевозят. Могли б уже как-то видоизмениться.
Потом куда этот кокаин дели? Где видео с утилизацией?
05.05.2020 14:55 Ответить
вам же написали. высоко качественный. какая утилизация?
05.05.2020 14:58 Ответить
Щас там ЗЕля объявится, запилит видосик и заберет кокс в ОП на экспертизу .))
05.05.2020 15:08 Ответить
Петькам не досталось.
05.05.2020 15:09 Ответить
Но это не точно
05.05.2020 15:13 Ответить
Доверенные источники, но не совсем
05.05.2020 15:17 Ответить
Зеленые сопли станут темнее
05.05.2020 15:09 Ответить
Ваву без дозы оставили. Вава будет плакать...
05.05.2020 15:15 Ответить
Тепер Бубочка викличе Баканова на жорстку розмову.
05.05.2020 15:16 Ответить
4000 за грамм, в Украине барыги совсем ахренели)
05.05.2020 15:21 Ответить
можно прям рыло в пакет или кушать ложкой за обе щеки ..ай как вкусно
05.05.2020 15:25 Ответить
Кто-то застучал и партию ждали. Продайте на лекарства, хоть деньги будут.
05.05.2020 15:52 Ответить
Опять ЗЕльцману повезло!
05.05.2020 16:00 Ответить
я думал что кокаин нужно проверять на себе )))
05.05.2020 16:31 Ответить
странно,что никого не удивило)) Сотрудники Службы обнаружили ПЕРВУЮ партию тяжелого наркотика...то есть сами понимаете)))
05.05.2020 16:57 Ответить
НЕ дурно так, по 150 бакинских за гэшку,
05.05.2020 17:32 Ответить
Я уверен, что эту партию никто не уничтожит, и она будет распространена среди депутатов,мажоров и бизнесменов. Если кокаин высокого качества. это фактически как золотые слитки, лучше такой нюхать, чем самопалом потравиться. Могут уничтожить только дешевые наркотики, да и то часть себе возьмут на дачу : анашу, герыч, соли и т.д. А иностранный кокс - это как биткоин, ценность его будет высокой всегда и при любой власти. П.С. Я нюхал кокс только один раз в жизни - ощущение просто фантастические, это даже словами не передать.
05.05.2020 19:13 Ответить
великий приплив ейфорії?
05.05.2020 21:00 Ответить
это сложно обьяснить. Я нюхал один раз, поэтому ощущения были особенно яркими. Похоже на прекрасный розовый детский сон, когда ты просыпаешься солнечным майским утром подходишь к окошку, а там за ним голубое море, тут дверь открывется и входит твоя мама - молодая, красивая ..... Все тебе улыбаются, ты вообще не помнишь ниодной своей проблемы или страха, мозг тупо ставит на негативные воспоминания блокировку....Представь себе настроение полной беззаботности, молодости, здоровья и спокойствия... Кока была чистая и очень дорогая, я нюхнул баксов на 250.... причем на тощак....
05.05.2020 23:01 Ответить
ну все, джерело натхнення клоунам перекрили - чекайте на кроки у відповідь
05.05.2020 20:59 Ответить
через нос все уничтожат
06.05.2020 13:41 Ответить
 
 