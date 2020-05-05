Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный" в Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который участники украинской наркогруппировки пытались ввезти из одной из стран Южной Америки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сотрудники Службы обнаружили первую партию тяжелого наркотика при осмотре в порту грузового контейнера с бананами. 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "Миньон", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовое упаковки", - говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 млн гривен.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потом куда этот кокаин дели? Где видео с утилизацией?