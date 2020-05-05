РУС
Индия передала Украине 30 тыс. таблеток препарата для борьбы с COVID-19, - МИД. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Торжественная церемония состоялась во вторник, 5 мая, в Министерстве иностранных дел Украины.

Дальнейшее распределение партии в 30 000 таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - подчеркнул Кулеба.

Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 300 украинцев планируют вернуться из Индии, - посольство

+12
Ждем в Эпицентре,или как?
05.05.2020 14:51
+8
Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС
05.05.2020 15:09
05.05.2020 15:09
+7
Пусть себе Кулеба их и оставит и все выпьет - может заробитчан станут выпускать после этого! Врачи уже сообщали что никакой пользы от этих малярийных таблеток, а часто и убийственные осложнения.
05.05.2020 14:54
05.05.2020 14:54
Дореформировались. Уже цыгане нас спасают.
05.05.2020 14:50
05.05.2020 14:50
Кто уже цигане это вопрос
05.05.2020 15:15
Зелёное быдло само всё выжрет!
05.05.2020 15:58
Ждем в Эпицентре,или как?
05.05.2020 14:51
Или на автозаправках. От этих дебилов можно шо угодно ожидать...
Покупаешь лекарство от коронавируса на заправке вместо сдачи и смотришь чек:
- НДС 27%
- ОП 30%
- МВС 25%
05.05.2020 14:59
Скорее всего будет продавать министр Степанов,черето фирму жёнушки. Эпицентр тоже будет в доле.
05.05.2020 15:31
05.05.2020 15:31
Синие или красные?
05.05.2020 14:52
Так, этой химией травить только слуг народа.
Кстати, неделю назад Степанов рекламировал очередную панацею, так уже установлено, что для вируса это как щекотка для собаки.
05.05.2020 14:53
Против слуг народа хорошо помогает трубочка из 100- долларовой купюры и порошок дуста белого цвета! После третьего стакана виски пойдет без лишних вопросов... Жалко, шо его почти нельзя достать - запретили ***** видать после потерь в рядах борцунов за народное щастье...
05.05.2020 15:09
05.05.2020 15:09
Netu poka lekarstv ot koroni,babaji icet na kogo isprobyvat svoji tabletki i kazetsia nasli
05.05.2020 14:53
05.05.2020 14:53
изъяла в порту "Южный" в Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который участники украинской наркогруппировки пытались ввезти из одной из стран Южной Америки.Источник: https://censor.net/p3193485, а это не от вируса передали, может тоже лекарство и можно тоже вручить но без особой помпезности.
05.05.2020 14:54
05.05.2020 14:54
Кокаин и героин от кашля помогают, когда уже никакие медицинские болтушки не спасают!
05.05.2020 14:55
05.05.2020 14:55
еще пурген от кашля самое то.
05.05.2020 15:02
В тяжелых случаях можно пурген запивать касторкой...
05.05.2020 15:04
05.05.2020 15:04
05.05.2020 15:06
От кашля кодеин самое то.
05.05.2020 15:22
Пусть себе Кулеба их и оставит и все выпьет - может заробитчан станут выпускать после этого! Врачи уже сообщали что никакой пользы от этих малярийных таблеток, а часто и убийственные осложнения.
05.05.2020 14:54
05.05.2020 14:54
- вот, бабуля, пищевая глина. 3 раза в день.
- доктор, а это поможет?
- не знаю. но к земле привыкать прийдется.
05.05.2020 14:54
испытывать же нужно таблетки на ком-то
05.05.2020 14:55
05.05.2020 14:55
В каком супермаркете искать?
05.05.2020 14:58
30 тыс. не смешите. их уже нет.
05.05.2020 15:01
Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС
05.05.2020 15:09
05.05.2020 15:09
Лучшие препараты от Ковид это витамин С, и Zn
05.05.2020 15:10
05.05.2020 15:10
вони в гангі гімно їдять а тут раптом таблєткі із гімна тож яка **** це організувала щоб бабло на лохах вкрасти...
05.05.2020 15:12
05.05.2020 15:12
Вони часом не важать 53 кг? Це не ті, що новиною нижче в Одесі вилучили?
05.05.2020 15:14
05.05.2020 15:14
30 тысяч таблеток,это по 10 таблеток на 3 тысяч пациентов🤔
05.05.2020 15:17
05.05.2020 15:17
В яких мережах аптек шукати ліки? А то якось добудовувати аптечні ларчики в епіцентрі то вже буде смішно!
05.05.2020 15:20
05.05.2020 15:20
Скорее всего придется искать в аптеках Италии или в клиниках пальчевского и радуцкого по заоблачным ценам.
05.05.2020 15:39
05.05.2020 15:39
****
приличный и воспитанный человек не назовет лекарство - Имудон, Ибупрофен и Долобене
05.05.2020 15:22
05.05.2020 15:22
Лизак, Трахисан 😀
05.05.2020 15:42
для людей - хоть как назвать.
дя быков - смешно, подыхая
05.05.2020 18:36
порохоботы на говно исходят - покритиковать, а как заболел - то готовы то говно есть, лишь бы не сдохнуть...
05.05.2020 15:23
05.05.2020 15:23
Сказало зедебилльное чмо, которое готово говно есть и без болезни.
05.05.2020 15:46
05.05.2020 15:46
Зебіли зібралися лікувати українців черговим фуфломіцином? Жодних ліків від коронарвірусу не існує, а гідроксихлорохін - це взагалі небезпечна отрута.

https://nv.ua/ukr/health/medicine/koronavirus-i-gidroksihlorohin-liki-vid-malyariji-viyavilisya-neefektivnimi-ostanni-novini-50082474.html
05.05.2020 15:26
ось цим гідроксихлорохіном і добиватимуть хворих.
05.05.2020 15:34
05.05.2020 15:34
https://www.youtube.com/watch?v=tuvACDShyD0 Устроил КИПИШЬ за маски в СУПЕРМАРКЕТЕ РОСТ!НАЧАЛЬНИК ХАРЬКОВА ПОПУСТИЛ ЗЕленского
05.05.2020 15:31
05.05.2020 15:31
Идиоты конченые.
Лекарств для COVID-19 еще существует.
Вы придурки таблетки от паразитов с тяжелыми побочными и неподтвержденной полезностью "торжественно" принимаете!!!
Сколько пафоса из за говна....
05.05.2020 15:36
Все верно. Только уже не с неподтвержденной полезностью, а с доказонной неэффективностью. В медицинских изданиях уже месяц назад эти исследования были опубликованы.
05.05.2020 15:45
05.05
а шо уже есть волшебная таблетка от коронавируса???
05.05.2020 15:58 Ответить
Марьиванна Індія передала Україні 30 тис. таблеток препарату для боротьби з COVID-19, - МЗС - Цензор.НЕТ 7855 прекрасно помогает от всякой респираторной нечисти. Ни грипп ни ему подобные не цепляются.
05.05.2020 17:28 Ответить
Правильно писать: "для вызова жёстких побочек у бедных больных COVID-19"
05.05.2020 18:25 Ответить
 
 