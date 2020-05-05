Индия передала Украине 30 тыс. таблеток препарата для борьбы с COVID-19, - МИД. ФОТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Торжественная церемония состоялась во вторник, 5 мая, в Министерстве иностранных дел Украины.
Дальнейшее распределение партии в 30 000 таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.
"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - подчеркнул Кулеба.
Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста.
Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Покупаешь лекарство от коронавируса на заправке вместо сдачи и смотришь чек:
- НДС 27%
- ОП 30%
- МВС 25%
Кстати, неделю назад Степанов рекламировал очередную панацею, так уже установлено, что для вируса это как щекотка для собаки.
- доктор, а это поможет?
- не знаю. но к земле привыкать прийдется.
приличный и воспитанный человек не назовет лекарство - Имудон, Ибупрофен и Долобене
дя быков - смешно, подыхая
https://nv.ua/ukr/health/medicine/koronavirus-i-gidroksihlorohin-liki-vid-malyariji-viyavilisya-neefektivnimi-ostanni-novini-50082474.html
Лекарств для COVID-19 еще существует.
Вы придурки таблетки от паразитов с тяжелыми побочными и неподтвержденной полезностью "торжественно" принимаете!!!
Сколько пафоса из за говна....