Индия передала Украине 30 тыс. таблеток препарата для борьбы с COVID-19, - МИД. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Торжественная церемония состоялась во вторник, 5 мая, в Министерстве иностранных дел Украины.

Дальнейшее распределение партии в 30 000 таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

"Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии. Этот шаг в дальнейшем усиливает партнерство наших стран и демонстрирует, что Индия и Украина способны вместе противостоять глобальным вызовам", - подчеркнул Кулеба.

Стороны особо отметили, что взаимодействие Украины и Индии в фармацевтической отрасли демонстрирует высокую динамику роста.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента в Конго.

