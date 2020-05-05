Полицейские Киевщины со штурмом квартиры задержали россиянина, который совершил ряд разбоев и угрожал взорвать многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские Киевской области задержали иностранца, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажный дом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникаций Нацполиции Киевщины.
В сообщении отмечается: "Чтобы задержать злоумышленника и предотвратить вероятную трагедию, для штурма квартиры были задействованы бойцы батальона полиции особого назначения. Полиция сделала все необходимое и из людей никто не пострадал.
Так, вчера в с. Святопетривском неизвестный нагло отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.
После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения преступник забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако мужчина никак не соглашался идти на контакт и вести переговоры с правоохранителями.
Спецназовцы провели штурм квартиры и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.
В ходе неотложного обыска в доме задержанного следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства.
На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
О задержании иностранца сообщено в посольство Российской Федерации и МИД Украины.
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается".
едут. квартиры скупают. в Украине при осле Оманском и беглым рыгоАналам и самим ********* полное раздолье...вконец обнаглевшая кацапсина-*********. тьфу.
понаехали, панимашь...
Разве есть такой закон? Вот и приобретают...
У вас є на нього кошти?
Ото ж так захопили даунбас - в 2001-2005 та з 2010.
І вже перебираються в Київ.
А Порох в свій час не спромігся візовий режим встановити.
Про клоунську гніду взагалі мовчу
а у нас че он делает , чехи не работают
пускай валит в мусульманскую страну , че у нас то он забыл , вангую если черный то отпустят завтра-послезавтра , у нас отстойник для бандитов и воров , суды их не судят
_____________
Але інша справа, коли за 10 років і дня не проходить без зашквару корумпованих, непрофесійних, непідготовлених і здебільшого дебільних поліціянтів. Хто їх таких бере в поліцію?
Тим не меньш хлопці - молодці. Зробили все чітко, бездоганно, професійно.
или еще сомневаетесь - он ли??
или боитесь осуждения на родине?
или исправится может?
что за хрень?!!
шестой год войны с нарасией....
