Полицейские Киевщины со штурмом квартиры задержали россиянина, который совершил ряд разбоев и угрожал взорвать многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевской области задержали иностранца, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажный дом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникаций Нацполиции Киевщины.

В сообщении отмечается: "Чтобы задержать злоумышленника и предотвратить вероятную трагедию, для штурма квартиры были задействованы бойцы батальона полиции особого назначения. Полиция сделала все необходимое и из людей никто не пострадал.

Так, вчера в с. Святопетривском неизвестный нагло отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.

После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения преступник забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако мужчина никак не соглашался идти на контакт и вести переговоры с правоохранителями.

Спецназовцы провели штурм квартиры и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

В ходе неотложного обыска в доме задержанного следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства.

На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

О задержании иностранца сообщено в посольство Российской Федерации и МИД Украины.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается".



