14 258 54

Полицейские Киевщины со штурмом квартиры задержали россиянина, который совершил ряд разбоев и угрожал взорвать многоэтажку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киевской области задержали иностранца, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажный дом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникаций Нацполиции Киевщины.

В сообщении отмечается: "Чтобы задержать злоумышленника и предотвратить вероятную трагедию, для штурма квартиры были задействованы бойцы батальона полиции особого назначения. Полиция сделала все необходимое и из людей никто не пострадал.

Так, вчера в с. Святопетривском неизвестный нагло отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом.

После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения преступник забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Однако мужчина никак не соглашался идти на контакт и вести переговоры с правоохранителями.

Спецназовцы провели штурм квартиры и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

В ходе неотложного обыска в доме задержанного следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства.

На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

О задержании иностранца сообщено в посольство Российской Федерации и МИД Украины.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается".

Полицейские Киевщины со штурмом квартиры задержали россиянина, который совершил ряд разбоев и угрожал взорвать многоэтажку 01
Полицейские Киевщины со штурмом квартиры задержали россиянина, который совершил ряд разбоев и угрожал взорвать многоэтажку 02

+42
Верните россиянина в его зоопарк
показать весь комментарий
05.05.2020 15:19 Ответить
+34
судя по фейсу, то он из южных регионов мордора
показать весь комментарий
05.05.2020 15:21 Ответить
+31
дэты гор? таких тоже в зоопарк
показать весь комментарий
05.05.2020 15:27 Ответить
по частям?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:12 Ответить
от пьянь кацапская
показать весь комментарий
05.05.2020 15:21 Ответить
А почєму би і нє повзривать мудрий нарід!? Он вєть знаєт, што єму за ето нічєво нє будєт. Максімум просідіт в курортних условіях до слєдующєго "обмєна".
показать весь комментарий
05.05.2020 15:21 Ответить
Поймут и простят. Это "братушка".
показать весь комментарий
05.05.2020 15:22 Ответить
надо написать жалобу в общество защиты животных.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:22 Ответить
Панаехавший.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:23 Ответить
Панаехавший.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:24 Ответить
в собственной квартире...

едут. квартиры скупают. в Украине при осле Оманском и беглым рыгоАналам и самим ********* полное раздолье...вконец обнаглевшая кацапсина-*********. тьфу.
понаехали, панимашь...
показать весь комментарий
05.05.2020 15:27 Ответить
А вообще очень интересно, каким образом этот кацпский ушлёпок приобрёл в Украине в собственность квартиру и куда смотрят соответствующие органы? Вопрос риторический!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:55 Ответить
так для кацапсин нет никаких запретов на приобретение недвижимости в Украине.
Разве есть такой закон? Вот и приобретают...
показать весь комментарий
05.05.2020 17:30 Ответить
а ви думаєте для кого тут будують мільйони кв м житла?
У вас є на нього кошти?
Ото ж так захопили даунбас - в 2001-2005 та з 2010.
І вже перебираються в Київ.
А Порох в свій час не спромігся візовий режим встановити.
Про клоунську гніду взагалі мовчу
показать весь комментарий
05.05.2020 17:04 Ответить
Очень жаль, что герой войны за свободу Чечни у нас свихнулся окончательно.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:31 Ответить
даже если реально герой войны чеченского народа, в Киеве он в гостях...хозяев нужно уважать. и уж точно не грабить их.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:33 Ответить
Наши недостатки проистекают из наших достоинств, кабы не было героизма, то и грабить боялся бы. Вот кошка всю жизнь живет у хозяев, а все равно цапается, героическая природа неискоренима.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:39 Ответить
а откуда такие предположения? или Вы знаете чуть больше, чем в тексте статьи?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:34 Ответить
и че он геройского сделал ? проясни если знаешь
а у нас че он делает , чехи не работают
пускай валит в мусульманскую страну , че у нас то он забыл , вангую если черный то отпустят завтра-послезавтра , у нас отстойник для бандитов и воров , суды их не судят
показать весь комментарий
05.05.2020 15:41 Ответить
Надо было пристрелить на месте .
показать весь комментарий
05.05.2020 15:37 Ответить
Ну от чому його не грохнули?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:37 Ответить
Его заберет к себе на работу министр юстиции
Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку - Цензор.НЕТ 5275
показать весь комментарий
05.05.2020 15:38 Ответить
Коли вже ви, сволочі, запровадите візовий режим з кацапами?!! Поліцейські Київщини зі штурмом квартири затримали росіянина, який вчинив низку злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку - Цензор.НЕТ 929
показать весь комментарий
05.05.2020 15:45 Ответить
дякувати зедрисні, що рашистську погань пускають в Україну пачками
показать весь комментарий
05.05.2020 15:47 Ответить
Да, да, да, а до этого при ******** 5 лет прям таки железный занавес был и визовый режим
показать весь комментарий
05.05.2020 16:33 Ответить
хоча б 3 18 до 60 не пускали
показать весь комментарий
05.05.2020 17:06 Ответить
...это то будущее когда донбасня пройдет выборы и мы все заживем в мире и согласии.....
показать весь комментарий
05.05.2020 15:49 Ответить
в смысле задержали ? а пристрелить ******* не пробовали ?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:49 Ответить
Вопрос на вскидку к СБУ и пану Баканову , как ОНО здесь оказалося ? Функция СБУ работать "без шума и пыли", в этом ваша эффективность существования . И что теперь , перед каждой знаменательной датой такие шапито устраиваются для картинки и там и тут ?
показать весь комментарий
05.05.2020 15:50 Ответить
ЗЄнєлоху покажіть цього кацапа, він точно мир в його очах знайде.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:53 Ответить
Група захоплення - гуманісти. Голосний вигук: "Відкривай! Поліція!", - крєндєль проігнорував. За це мінімум - половина ребер поломаних. А тут тільки кайданки за спиною. Гуманісти. Це може бути небезпечним для самих спецназівців. Підкорюватись вимогам поліції треба негайно і без супротиву. Оскаржувати їхні дії - вже потім, в судах. А будьякий супротив має сприйматись, як загроза життю поліціянта.
_____________
Але інша справа, коли за 10 років і дня не проходить без зашквару корумпованих, непрофесійних, непідготовлених і здебільшого дебільних поліціянтів. Хто їх таких бере в поліцію?
Тим не меньш хлопці - молодці. Зробили все чітко, бездоганно, професійно.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:59 Ответить
аха ха...как наливайки щемить и бордели громить это сбу...а как штурмовать отстреливающегося диверсанта так это полиция
показать весь комментарий
05.05.2020 16:13 Ответить
ну до того як пов'язали не знали шо то диверсант
показать весь комментарий
05.05.2020 17:07 Ответить
а не легче было просто чурку за@бошить?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:19 Ответить
Зеленский мир
показать весь комментарий
05.05.2020 16:28 Ответить
Обкурился наверное... Отсюда неадекват
показать весь комментарий
05.05.2020 16:31 Ответить
кацапы обычно и без трави в неадеквате
показать весь комментарий
06.05.2020 07:47 Ответить
1943 год. Милиция со стрельбой задержала немца, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажный дом. Абсурд? Так мы и будем в нем жит, пока не перекроем границу со страной-агрессором в условиях войны.
показать весь комментарий
05.05.2020 16:41 Ответить
Зачем ему нужно было сесть? Так пацан старался, и только на третьем эпизоде достиг своей цели . Интересно цель его в сизо , или дальше ?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:45 Ответить
и снова харю замылили....
или еще сомневаетесь - он ли??
или боитесь осуждения на родине?
или исправится может?
что за хрень?!!
показать весь комментарий
05.05.2020 16:46 Ответить
пархатый шлемазл думал будет бой как леон киллер тьху...слабак)
показать весь комментарий
05.05.2020 16:48 Ответить
После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения преступник (гр. с нарасии) забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку. Источник: https://censor.net/p3193498
шестой год войны с нарасией....
показать весь комментарий
05.05.2020 17:05 Ответить
Хлопці якось так кричать… більше схоже на пацанські розбірки. Поліція в Европі по іншому веде себе. Зовсім інакше. Можете подивитись подібні видиво і це вас здивує.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:19 Ответить
омонiвська шкiла
показать весь комментарий
05.05.2020 17:50 Ответить
Опять раисянин! Голову ему с плеч долой!
показать весь комментарий
05.05.2020 17:25 Ответить
Прикладом по черепу разів 15 влупити і викинути за парєбрік , хай забирають .
показать весь комментарий
05.05.2020 18:00 Ответить
Лет 35 назад был один интересный случай. Начальником Генштаба Израиля был Рафаэль Эйтан, легендарный Рафуль. Поступили сведения, что на Голаны прорвалась группа террористов. Туда бросили роту спецназа, и все террористы были уничтожены. Приехал Рафуль, и вот один из командиров возмущенно рассказал генералу, что двоих террористов уничтожили уже после того, как они подняли руки. Рафуль был в бешенстве. Вызвав к себе командира роты, он наорал на него: - Почему у террористов оставалось время

Читать далее: https://isralove.org/load/2-1-0-303?utm_source=copy
показать весь комментарий
05.05.2020 18:34 Ответить
 
 