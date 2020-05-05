РУС
Трех полицейских будут судить за пытки 18-летнего парня на Донетчине, - ГБР. ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Правоохранители обвиняются в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества. После того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо требований правоохранители начали бить потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.

С целью получения признания, заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для полицейских результату.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 29 апреля 6 лет назад наемники РФ захватили Луганскую ОГА: В подвале здания террористы пытали и убивали пленных

Трех полицейских будут судить за пытки 18-летнего парня на Донетчине, - ГБР 01
Трех полицейских будут судить за пытки 18-летнего парня на Донетчине, - ГБР 02

Автор: 

Нацполиция (16783) пытки (871) Донецкая область (10848) ГБР (3216)
Топ комментарии
+16
"У разі доведення провини" - ключова фраза.
05.05.2020 15:56 Ответить
+8
За долгие годы отрицательного отбора в ментовке большинство работают люди с садистскими наклонностями.
05.05.2020 16:10 Ответить
+5
Одних уже отпустили за убийство 5-летнего мальчика. Тут та же история будет. Или не допустим?
05.05.2020 16:29 Ответить
05.05.2020 15:56 Ответить
По принципу: "ихтамнебыло"
05.05.2020 16:59 Ответить
Це реформа Авакова?
05.05.2020 16:08 Ответить
05.05.2020 16:10 Ответить
та шо их судить...в пиндоссии,кстати,мусора сидят в тех же учреждениях...
тому у мырыканськых аваковцев на допросах даже мыслей не возникает куды засунуть дубинку гумову...
05.05.2020 16:10 Ответить
https://censor.net/user/359417 Не несите бред. В США полно полицейских, которые осуждены за пытки, продажу наркотиков и неправомерное применение оружия.
05.05.2020 18:25 Ответить
бенедиктовы в меньшинстве в пиндоссии...
тобто мусор там будет наказан в любом случае.
про бред прощаю.
05.05.2020 18:36 Ответить
Ок, я больше не буду, барин.
05.05.2020 18:42 Ответить
05.05.2020 18:48 Ответить
Востановятся с повышением
05.05.2020 16:11 Ответить
Та что с этих половцев взять?
05.05.2020 16:18 Ответить
Орлы Авакова!
Задним числом их уже уволили?
05.05.2020 16:23 Ответить
05.05.2020 16:29 Ответить
У синіх рукавичках проктолог?
05.05.2020 16:37 Ответить
Реформа по авако-рюкзаку под крышей рошен, сделать из дремучего совка европейца, то же самое, что из мусоров, европейскую полицию.
05.05.2020 17:04 Ответить
Эти садисты продолжают "работать"??? И что тут доказывать если в крови даже стол? Везде вытерли а там не заметили. Сволочи! Парень ещё совсем ребёнок! Выгнать их нахрен из органов, с "волчьим" билетом. Пускай идут щебень разбрасывать на строительстве дорог, за 6 тыс в месяц, не зря же наше заботливое правительство создаёт такие заманчивые рабочие места...
05.05.2020 23:55 Ответить
 
 