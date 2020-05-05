Трех полицейских будут судить за пытки 18-летнего парня на Донетчине, - ГБР. ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Правоохранители обвиняются в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в декабре 2019 года один из оперуполномоченных получил поручение следователя на проведение допроса лица в рамках расследования уголовного производства по факту мошенничества. После того, как 18-летний пострадавший явился на вызов, полицейский провел его в служебный кабинет, где их уже ждали двое оперуполномоченных. Без предъявления каких-либо требований правоохранители начали бить потерпевшего, требуя признать вину в совершении преступления, к которому он не причастен.

С целью получения признания, заставляли гражданина становиться лицом к стене и били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали ему руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать, прижимая полиэтиленовый пакет к лицу потерпевшего. Пытки продолжались почти 4 часа, но не привели к желаемому для полицейских результату.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

