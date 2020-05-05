РУС
Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа молодчиков спортивного типа занималась совершением тяжких преступлений на территории области. Похищение людей, вымогательства, разбойные нападения и сбыт наркотиков подозреваемые совершали, представляясь сотрудниками полиции. Псевдокопов задержали во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности НПУ и полиции Киевщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департампенте стратегических расследований НПУ. 

В сообщении отмечается: "В марте 2020 г. работники внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили оперативную информацию о группе лиц, которая, выдавая себя за сотрудников полиции, совершила ряд тяжких преступлений.

Оперативники Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских, ДВБ НПУ провели проверку и установили обстоятельства одного из последних преступных эпизодов группы. Из корыстных побуждений пять человек устроили засаду в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области. Дождавшись, когда 18-летний местный житель в вечернее время возвращался домой, злоумышленники напали на него, избили и силой посадили в один из своих автомобилей.

Парня вывезли в поле, где снова избили, отобрали документы, банковские карточки (из которых сразу перевели наличные средства на свои карты), а затем, угрожая применением оружия, заставили на видео телефона оговорить себя - и он признался в распространении наркотиков. Пригрозив распространением видеозаписи, нападавшие потребовали "откупные" - 1,5 тысячи долларов США. Под давлением пострадавший согласился. Пленника похитители привезли к дому, где жила его бабушка. Чтобы внука отпустили, женщина отдала последние деньги - 1100 гривен.

По результатам мероприятий установлены причастные к преступной деятельности лица. Это жители столицы и города Борисполь Киевской возрасте от 20 до 24 лет, имеющие хорошую физическую подготовку и занимающиеся различными видами спортивных единоборств. Никакого отношения к службе в правоохранительных органах молодые люди не имели.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, правоохранители обоснованно подозревают уличенную группу в сбыте наркотических средств и совершении других преступлений, квалификация которых будет предоставлена ​​после проведения дополнительных мероприятий.

5 мая 2020 силами работников ДВБ НПУ, следователей Бориспольского ОП ГУНП в Киевской области, под процессуальным руководством прокуратуры с участием бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и полиции особого назначения Киевщины, проведена спецоперация. Пяти участникам группировки объявлено о подозрении.

Во время санкционированных обысков изъяты орудия преступления, которые использовали молодые люди: биты, дубинки, наручники, а также балаклавы, холодное оружие, наркотические средства, наличные, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи, два автомобиля, на которых передвигались злоумышленники.

Подозреваемых задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения. За совершенные правонарушения участникам группы грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других участников разоблаченной группировки".

Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений 01
Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений 02
Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений 03
Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений 04
Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений 05
Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений 06
Нацполиция разоблачила на Киевщине преступную группу, которая выдавала себя за полицейских и совершила ряд преступлений 07

+9
А когда арестуют криворожского окурка который выдает себя за президента?
05.05.2020 18:20 Ответить
+8
Выдавали себя за полицейских? Это, что, вот я и не только я, миллионы граждан, знают преступную группировку, которая выдаёт себя за депутатов Верховной Рады. И отличительная черта у них, это тупость и ЗЕлёный цвет.
05.05.2020 18:39 Ответить
+7
Никакого отношения к службе в правоохранительных органах молодые люди не имели. -----------------------
уволєни заднім чіслом
05.05.2020 18:49 Ответить
а ещё аваковцы ненавидят мокшансие фильмы про мусоров и не слушают любэ...поголовно.
05.05.2020 18:16 Ответить
Улицы разбитых фонарей и бандитский петербург, если мент эти фильмы не смотрит, это не значит что у него внутри пустота
05.05.2020 19:26 Ответить
неполноценный мусор неправильной ориентации...
05.05.2020 19:31 Ответить
Нацполіція виявила групу шахраїів у нацполіції, яка видавала себе за ОЗГ)))))
05.05.2020 18:25 Ответить
Явное нарушение авторских прав!
05.05.2020 18:36 Ответить
100% как минимум несколько тел
05.05.2020 19:31 Ответить
И это стало возможно потому, что аваковская мусорня, те же бандиты, либо тупорылые вчерашние совки, и рошен любил хвастаться такими реформами.
05.05.2020 18:59 Ответить
Якісь вони "етнічні", чи що. Та й кілограм Тайду ********* на певні висновки.
05.05.2020 19:08 Ответить
Арієль мабуть замовив конкурентів.
05.05.2020 20:25 Ответить
Конкурентов устранили?
05.05.2020 19:40 Ответить
черные , копы молодцы взяли , но завтра суд отпустит , а может и не суд
05.05.2020 20:12 Ответить
Всё смешалось в доме Облонских.
05.05.2020 20:24 Ответить
а ещё говорят про 90-е.
05.05.2020 21:25 Ответить
н-да... Конкуренцию никто не любит.
06.05.2020 12:33 Ответить
https://censor.net.ua/photo_news/3193879/bandu_iz_5_chelovek_v_kotoruyu_vhodili_sotrudniki_natspolitsii_i_sbu_likvidirovali_na_kievschine_prokuratura
07.05.2020 09:24 Ответить
 
 