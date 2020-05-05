РУС
Возле завода "Океан" в Николаеве регулярно швартуются грузовые суда, правоохранители должны сообщить, не связано ли это с контрабандой, - активист Сенченко. ФОТОрепортаж

У набережной "Океана" в Николаеве регулярно швартуются габаритные суда.

Об этом в Facebook написал представитель ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.

"В субботу сфотографировал левый берег реки Южный Буг и заметил, что у набережной "Океана" были пришвартованы два габаритных судна", - сообщил он, отметив, что "если последить за этой набережной, то можно увидеть там регулярный "движ".

"Вот, к примеру, 27 апреля там пришвартовался "кораблик" Prince Basel (флаг Панама), пришедший из Венеции. Порт следования указан "Ника-тера", а "постояло" это судно пару дней у набережной "Океана" и ушло… А на его место пришвартовалось судно Tuzla (флаг острова Кука). Пришвартовано там же и еще одно странноватое на первый взгляд судно - Dremora 1 (флаг Федерация Сент-Кри́стофер и Не́вис) сигнал с которого то есть, то нет", - отметил Сенченко.

Активист предполагает, что во всем вышеописанном может и не быть ничего предосудительного, а контрабанда на Николаевщине осталась далеко в прошлом.

"Если это действительно так, то уж очень хотелось бы это все услышать от официальных органов, к примеру, от СБУ, пограничников и таможни, чтобы, так сказать, зафиксировать для истории", - подчеркивает он, обращаясь, в частности, к председателю коллегии - прокурору Николаевской области Тарасу Дунасу, а также главе УСБУ Виталию Герсаку.

"К примеру, прочитали бы мы все официальное сообщение от УСБУ с комментарием начальника этой структуры Виталия Герсака о том, что с его приходом на Николаевщину еще в декабре-январе "поборена" вся контрабанда. И тогда бы всем стало ясно, почему глава УСБУ уже четвертую сессию областного совета посещает и проводит там минимум по пол дня. А что же еще делать, если все вопросы по функционалу закрыты", - иронизирует Сенченко.

Он также просит ответа относительно заявления Сергея Жолонко, что в украинские порты по-прежнему заходят корабли под флагом Российской Федерации.

Возле завода Океан в Николаеве регулярно швартуются грузовые суда, правоохранители должны сообщить, не связано ли это с контрабандой, - активист Сенченко 01
Автор: 

контрабанда (2414) Николаев (2196) Судостроительный завод Океан (10)
Топ комментарии
+9
Это нормальное явление - контрабанда - для воспитанников Васи Федина (холопа Вадика Новинского - «суки православной»), коим является пресмыкающееся директор этого завода Трубач (ранее был начальником отдела маркетинга на ликвидированном от «успешной производственной деятельности» в 2016 году орденоносном Херсонском судостроительном заводе). Знаю его папу - был директором производства во времена, когда этот завод выпускал по 8 полнокомплектных судов ежегодно - наследник не такой умный, точнее сказать - сраколиз. Вот и похвастался недовеча, что сдали два недоделанных корыта типа несамоходных барж - помпезно и с фанфарами - типа, возрождает судостроение. Мероприятие собрало Николаевских чинуш, которые дружно и тесно нарушая карантин, фоткались стадом возле этого чуда нечеловеческих усилий и дебилизма.
05.05.2020 23:28 Ответить
+6
та ні, панове, яка контрабанда, все законно))) трошки українського зерна візмем та додому...
05.05.2020 23:10 Ответить
+5
визробили це разом сенёбсенченки, топили против пороха - кушай.Те
05.05.2020 23:08 Ответить
В принципе, зная номер, можно узнать принадлежность судов... Хотя... зафрахтовать можно любое... И всё же флаг обязан быть...
05.05.2020 23:08 Ответить
Океан не перевалює. Там поруч, Ніка-Терра. Порт Октябрьск ще є, але цей під патронатом держави, так просто туді не зайдеш.
06.05.2020 06:44 Ответить
Такие утонченные и законспирированные "схемы", что СБУ в упор не замечает ( или не хочет?). Это как с контейнерами с бананами , в которых случайно нашли кокаин . Грандиозный успех или случайный залет ? Вопросы без ответов , как и куда смотрит СБУ .
05.05.2020 23:14 Ответить
Опять Порошенко падла
05.05.2020 23:21 Ответить
Полюбе Порох, бо він ото робив кораблики, а кораблик це прямий зв'язок з іншими корабликами
05.05.2020 23:33 Ответить
А какая разница! Сгорел сарай, гори и хата
05.05.2020 23:34 Ответить
Слуги народа контрабанду гонят,бизнес делают.Мрия уже не справляется.
05.05.2020 23:36 Ответить
А Зебил там случаем со своей бандой их там не встречает? Флаг там у них не израильский случаем?
05.05.2020 23:37 Ответить
борошно буде стоити в 10 раз ...з 1 липня...
06.05.2020 02:40 Ответить
Я не знаю шо там насчет контрабанды, допускаю, что так оно и есть, но...

Бутусов, не позорься! Какой же Сенченко активист? Этот подлец открывает свой поганый рот только в двух случаях: если ему заплатили, и в отместку за то, что ему не заплатили. Так что, судя по всему, контрабанда волнует его именно сейчас по какому-то очень шкурному вопросу.

Сенченко это слуга и правая рука вот этого вот Карабаса-Барабаса, о котором есть свежее и достаточно правдивое журналистское расследование: http://ord-ua.com/2020/04/15/prestupnosti-net-moshenniku-prisposoblentsu-psevdopatriotu-i-**********-farmatsii-mozhet-byit-tozhe-net-ili--/
06.05.2020 02:42 Ответить
Шумиху поднимают те, кто еще не в доле (в надежде, что с ними поделятся, если заткнутся)!
06.05.2020 06:43 Ответить
Начальник местного СБУ - Виталий Герсак уже давно довольно известная личность:
http://nashigroshi.org/2020/02/26/rodyna-nachal-nyka-usbu-*******-mayna-na-20-mil-*****/
06.05.2020 10:37 Ответить
Кокаинум
06.05.2020 10:54 Ответить
Я не здивуюсь,якщо виявится що кацапи таким чином завозять зброю і спецназ.Потрохи,по кількадесят голів,але напихують,а потім раз,і все,моря в нас нема,але є нова лінія фронту
06.05.2020 11:52 Ответить
Не підказуйте кацапам
06.05.2020 16:39 Ответить
как же увязать эти факты с тем, что таможня при Зеленском провалила план надходжень в бюджет на 85%?
07.05.2020 08:36 Ответить
ТАМ 100% КОНТРАБАНДА С 1990 Х ГОДОВ !!!
07.05.2020 09:23 Ответить
Действительно, это очччень очень странно, что морское судно зашло в порт и стало к причалу. Це зрада.
Это конечно более странно чем автомобили на парковке или люди в маршрутке.
А вот если бы морское судно оказалось посреди центральной улицы портового города Николаев, то это было не так странно, как стоять у причала.
07.05.2020 11:02 Ответить
Логика у активиста просто железная - морское судно стоит в порту, значит контрабанда.
07.05.2020 11:03 Ответить
 
 