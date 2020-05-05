Возле завода "Океан" в Николаеве регулярно швартуются грузовые суда, правоохранители должны сообщить, не связано ли это с контрабандой, - активист Сенченко. ФОТОрепортаж
У набережной "Океана" в Николаеве регулярно швартуются габаритные суда.
Об этом в Facebook написал представитель ОО "Центр аналитических исследований" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.
"В субботу сфотографировал левый берег реки Южный Буг и заметил, что у набережной "Океана" были пришвартованы два габаритных судна", - сообщил он, отметив, что "если последить за этой набережной, то можно увидеть там регулярный "движ".
"Вот, к примеру, 27 апреля там пришвартовался "кораблик" Prince Basel (флаг Панама), пришедший из Венеции. Порт следования указан "Ника-тера", а "постояло" это судно пару дней у набережной "Океана" и ушло… А на его место пришвартовалось судно Tuzla (флаг острова Кука). Пришвартовано там же и еще одно странноватое на первый взгляд судно - Dremora 1 (флаг Федерация Сент-Кри́стофер и Не́вис) сигнал с которого то есть, то нет", - отметил Сенченко.
Активист предполагает, что во всем вышеописанном может и не быть ничего предосудительного, а контрабанда на Николаевщине осталась далеко в прошлом.
"Если это действительно так, то уж очень хотелось бы это все услышать от официальных органов, к примеру, от СБУ, пограничников и таможни, чтобы, так сказать, зафиксировать для истории", - подчеркивает он, обращаясь, в частности, к председателю коллегии - прокурору Николаевской области Тарасу Дунасу, а также главе УСБУ Виталию Герсаку.
"К примеру, прочитали бы мы все официальное сообщение от УСБУ с комментарием начальника этой структуры Виталия Герсака о том, что с его приходом на Николаевщину еще в декабре-январе "поборена" вся контрабанда. И тогда бы всем стало ясно, почему глава УСБУ уже четвертую сессию областного совета посещает и проводит там минимум по пол дня. А что же еще делать, если все вопросы по функционалу закрыты", - иронизирует Сенченко.
Он также просит ответа относительно заявления Сергея Жолонко, что в украинские порты по-прежнему заходят корабли под флагом Российской Федерации.
