В Кропивницком СИЗО систематически издевались над двумя задержанными и угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, - Денисова. ФОТОрепортаж
Работники Кропивницкого СИЗО систематически издевались над двумя задержанными, били и шантажировали. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня по моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя в рамках реализации национального превентивного механизма совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор, из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения", - сообщила она.
По словам Денисовой, во время визита Жученя удалось пообщаться с двумя пострадавшими лицами, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали.
Омбудсмен отметила, что синяки и следы от ударов были настолько заметными, что, когда задержанных привозили в ИВС, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическим издевательствам.
"Кроме того, по словам потерпевших, непосредственно исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. Как объяснили задержанные, все это делалось с целью вымогательства от них и их родных денег", - уточнила Денисова.
Она сообщила, что по установленным фактам региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека сообщил в прокуратуру Кировоградщины, и работники прокуратуры осуществили выезд в пенитенциарное учреждение, провели опрос задержанных, а также собрали другие материалы, которые будут переданы в ГБР.
Денисова отметила, что держит это дело на личном контроле, потому что это не первый случай морального и физического издевательства над задержанными в Кропивницком СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
или
"Сначала подчиняйся, а потом жалуйся" ?
Мораль сей басни проста малята - Отмудохать мента или вертухая, это не грех а богоугодное дело!
А сидеть за одним столом или товарищевать с мусорами это переводить себя в разряд опущенных...
Аминь...
=========
Короче Одесса конец 70-х по вокзалу ходит ментовский патруль, и видит что в комнату транспортной милиции заходит их начальник с двумя кавказцами...и долго не выходит...те решили посмотреть в щелочку...и видят один хач начальника имеет в очко, а второй в рот
...Короче состоялся суд, всем троим статья "мужеложество"...ну и судья спрашивает..как же такое могло произойти..."они мне дали деньги большие"
Город у нас маленький все всё знают. Так вот проверяют тут правозащитники после бунта. Бунт устроил человек-армянин-мажор который первый раз с компанией в парке забил битой парня на дискотеке до смерти но его армяне откупили и стал он свидетелем, прямо как ты любишь "за убийство, которого не совершал".
Сейчас он уже типа криминальный авторитет сидит за то, что стрелял в в двух парней (один из которых учасник АТО), результат один из убитый другой тяжело раненый. Парни заступились за девку с которую он толи ****** то тащил куда то около клуба. Есть там ещё
но лень писать.
От тюрьмы не зарекайся это жизнь и никогда не знаешь что может произойти... Всегда надо оставаться человеком а не зверем!
А то в рожу плюну, а у меня сифилис!"
в стране реклама АУЕ почти в каждом выпуске новостей , всплеск бандитизма , грабят
бабушек , убивают за копейки , воров закрыть по нашим законам низя
и нам после этого душегубам печеньки расдавать