В Кропивницком СИЗО систематически издевались над двумя задержанными и угрожали заразить СПИДом и туберкулезом, - Денисова. ФОТОрепортаж

Работники Кропивницкого СИЗО систематически издевались над двумя задержанными, били и шантажировали. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня по моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя в рамках реализации национального превентивного механизма совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор, из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения", - сообщила она.

По словам Денисовой, во время визита Жученя удалось пообщаться с двумя пострадавшими лицами, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали.

Омбудсмен отметила, что синяки и следы от ударов были настолько заметными, что, когда задержанных привозили в ИВС, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическим издевательствам.

"Кроме того, по словам потерпевших, непосредственно исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. Как объяснили задержанные, все это делалось с целью вымогательства от них и их родных денег", - уточнила Денисова.

Она сообщила, что по установленным фактам региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека сообщил в прокуратуру Кировоградщины, и работники прокуратуры осуществили выезд в пенитенциарное учреждение, провели опрос задержанных, а также собрали другие материалы, которые будут переданы в ГБР.

Денисова отметила, что держит это дело на личном контроле, потому что это не первый случай морального и физического издевательства над задержанными в Кропивницком СИЗО.

Денисова Людмила (996) избиение (9866) Кропивницький (559) пытки (871) СИЗО (1378)
+9
Вот интересно, сейчас напишет здесь на Цензоре какой нибудь член мусорской семьи привычное - "А в США этих задержанных вообще бы пристрелили...."
или
"Сначала подчиняйся, а потом жалуйся" ?

Мораль сей басни проста малята - Отмудохать мента или вертухая, это не грех а богоугодное дело!
А сидеть за одним столом или товарищевать с мусорами это переводить себя в разряд опущенных...
Аминь...
06.05.2020 09:12 Ответить
+8
хіба мусора працюють інакше?
06.05.2020 09:07 Ответить
+6
А куда же должны идти работать садисты?
06.05.2020 09:05 Ответить
А куда же должны идти работать садисты?
06.05.2020 09:05 Ответить
в сад
06.05.2020 09:17 Ответить
хіба мусора працюють інакше?
06.05.2020 09:07 Ответить
Вот интересно, сейчас напишет здесь на Цензоре какой нибудь член мусорской семьи привычное - "А в США этих задержанных вообще бы пристрелили...."
или
"Сначала подчиняйся, а потом жалуйся" ?

Мораль сей басни проста малята - Отмудохать мента или вертухая, это не грех а богоугодное дело!
А сидеть за одним столом или товарищевать с мусорами это переводить себя в разряд опущенных...
Аминь...
06.05.2020 09:12 Ответить
Смешно... Член бегом на Цензор и давай по клавишам тарабанить... Радость какая члену- есть повод поиспражняться безнаказанно, гадостей понаписывать без последствий, да? США приплел, разряды раздавать погнал... Запомни, сосунок- мусора не контачатся, не опускаются и не западло что нибудь отдать либо взять от мусора. И по понятиям они всегда в этих самых понятиях участвуют, без них никак. А вот таким визгом как у тебя- понтуются фраера, голимые, дешевые "мелкостатейники" желающие примазаться к блатным, казаться крутыми...
06.05.2020 09:29 Ответить
мусора не контачатся, не опускаются и не западло что нибудь отдать либо взять от мусора.

=========
Короче Одесса конец 70-х по вокзалу ходит ментовский патруль, и видит что в комнату транспортной милиции заходит их начальник с двумя кавказцами...и долго не выходит...те решили посмотреть в щелочку...и видят один хач начальника имеет в очко, а второй в рот
...Короче состоялся суд, всем троим статья "мужеложество"...ну и судья спрашивает..как же такое могло произойти..."они мне дали деньги большие"
06.05.2020 10:49 Ответить
У Кропивницького СІЗО систематично знущалися з двох затриманих і погрожували заразити СНІДом і туберкульозом, - Денісова - Цензор.НЕТ 4067
06.05.2020 10:56 Ответить
давай не путать белое с черным, есть много нюансов, которые обязательны в исполнении
06.05.2020 13:21 Ответить
Что не путать, в чем нюансы и какие? В том, что обязательно найдется паршивая овца везде и во всем? Офигенный нюанс... В том, что людишки пользуются случаем и давай разбрасывать гадости на всех без разбору? В том, что "мояхатаскрайщики" любят возводить вину на всех и вся, но палец о палец не ударят что то изменить, и уж тем более никогда и ни в чем невиновны? В том, что рядовые полициянты, попкари, врачи и МЧСники, да все госслужащие, не обязаны доказывать всякой швали, что они просто работают? Ведь именно про них горлодеры и карябают "крышуют, подбрасывают, ******, крадут" и прочее? Ещё смешнее нюанс... Так что, какой?
06.05.2020 14:56 Ответить
ты аноним, дельные мысли говоришь, хоть представься своим именем, а то не дело вести диалог не пойми с кем
07.05.2020 08:10 Ответить
Как мне представляться? Я набрал при регистрации- Сергей, не прокатило. Выбрал так.
07.05.2020 09:42 Ответить
приветствуем Вас Сергей
08.05.2020 12:39 Ответить
Никогда не имей друзей ментов ,всегда предадут.
06.05.2020 09:30 Ответить
Зная наш народ, то при малейшей угрозе полицейскому - сразу пулю в лоб.недалеко от дома видел, как 2 неадеквата прыгали че-то там к ментам, а те стояли и пытались взять словами. Потом полетела граната под полицейскую машину и 2 мента получили оскол.ранения. из-за того, что имея оружие, бездействовали. В Америке давно пристрелили бы
06.05.2020 10:49 Ответить
тюрьма должна исправлять человека, а наши тюрьмы делают из людей еще хуже, чем до попадания на зону. Больная система унаследованная еще с совка! этих мосоров посадить надо! Пусть на себе теперь прочухают все тяготы. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь! конченные конечно животные эти вертухаи или как их там называют...
06.05.2020 09:15 Ответить
ну хз. Если тюрма как в ивропах - санаторий то ну нафик. Тот же брейвик например жирует там лучше наших пенсионеров. По этому переодически заключенных нужно киздить для профилактики. Или бы если бы против вас злоумышленник совершил тяжкое деяние вам бы не было прятно, что его мудохают на зоне?
06.05.2020 09:25 Ответить
я думаю, что если мудохать, то выйдет зверь обозленный и будет еще хуже, чем был. думаю нужно людей в тюрьмах исправлять, то бишь создать для них программы по которым они будут книги читать, учиться на специальности разные, работы делали, обучать их этике, реабилитационные центры от наркомании в зонах делать еще с психологами, и т.д. Чтобы человек вышел с зоны лучше, чем до того, как он туда попал. Но что касается всяких маньяков, педофилов, насильников, ганибалов, то это больные на голову люди и их нужно или в дурдом отправлять и там навсегда оставлять или казнить. А обычных преступников не больных на голову, то их нужно исправлять! ИМХО. А вообще возможно даже нужно индивидуально к этому всему подходить и под каждого свои методы подбирать. Тема конечно тут философская и тут можно долго над ней думать и разбирать. Но на это нет времени, ограничимся тем, что уже сказано!
06.05.2020 09:48 Ответить
А Малюське может добавить в свой кадровый резерв кроме "талантливых" пожизненников, ещё и садистов их кропивницкого СИЗО - прекрасная зе-команда от юстиции по борьбе за права человека
06.05.2020 09:17 Ответить
а за что они задержны? простите но должна быть градация, если к примеру за воровство или мошенничиство то тут какбы через чур прессуют, а если за убийство или причинение инвалидности, или за распространение наркотиков, или сепаров, то тут конечно мало, тут надо в говно убивать по три раза на день, а то что убил человека к примеру лишил отца детей или калекой сделал а его кормить отборными продуктами плейстейшен в камеру и евроремонт? когда будут знать что кара неотвратима и беспощадна подумают в следующий раз
06.05.2020 09:18 Ответить
Расскажешь, когда тебя задержат за убийство, которого ты не совершал...
06.05.2020 09:23 Ответить
бред не несите
06.05.2020 09:39 Ответить
Кстати есть история реальная как мужики бабу в беседке насильничали. А другой мужик проходил мимо - выносил мусор и встал посмотреть. То потом тоже присел на зону короче. Вроде ничего не нарушил, но и помощь не позвал
06.05.2020 16:58 Ответить
Будешь расказывать когда тебя, твою жену, твоего ребенка, этот "невинно пострадавший" возьмёт на нож где небудь.
Город у нас маленький все всё знают. Так вот проверяют тут правозащитники после бунта. Бунт устроил человек-армянин-мажор который первый раз с компанией в парке забил битой парня на дискотеке до смерти но его армяне откупили и стал он свидетелем, прямо как ты любишь "за убийство, которого не совершал".

Сейчас он уже типа криминальный авторитет сидит за то, что стрелял в в двух парней (один из которых учасник АТО), результат один из убитый другой тяжело раненый. Парни заступились за девку с которую он толи ****** то тащил куда то около клуба. Есть там ещё

но лень писать.
06.05.2020 09:41 Ответить
Есть и такие придурки,как он вообще дожил до тюрьмы. Это какая то недоработка.
06.05.2020 09:48 Ответить
Пока человека не осудил суд его вина не доказана! Что б доказать вену человека нужно следователю работать головой и найти доказательства! Полиция поставлена защищать а не нарушать и издеваться, если ты издеваешься и избиваешь а ещё и садистские наклонности то ты уже сам нарушил закон и также должен быть на скамье подсудимых!
От тюрьмы не зарекайся это жизнь и никогда не знаешь что может произойти... Всегда надо оставаться человеком а не зверем!
06.05.2020 09:29 Ответить
нит, я жизнь прожил, никого просто так в сизо не сажают, есть очень редкие исключения но 99,9% сидят за дело, небыват такого чтоб менты такие сидели и думают так у нас преступление давайте к алексруду, щас заарестуем изобъем и в сизо отправим там ему еще добавят и он еще на себя дело возьмет, еще раз нит это так не работает, берут виновных а закрывают в сизо более чем виновных
06.05.2020 09:38 Ответить
Значит вы еще ничего в жизни не видели. У нас в городе менты в связке с судьей премии получали за раскрыаемость и борьбу с наркотой. Схему рассказывать не буду.Пацанят подлавливали и те откупались если родители с бабасами если нет то в тюрьму. Просто не за что если оказался не в нужном месте не в нужный час.
06.05.2020 09:45 Ответить
хорошо допустим менты в связке, каким боком они меня привяжут к наркоте если я вообще к наркотикам дела не имею, рандомно заберут с улицы и выбъют признания подкинув наркоту?, это бред чистейшей воды, это вы в жизни ничего не видели, менты нариков ловили и на них вешали это верю, а просто от фонаря повесить статью про наркотики невозможно от слова совсем, если вы наивно полагаете что судья царь и бог то это не так, ниодин судья неподпишет заведомо провальный приговор ибо его вздрючат если пройдет апеляция а любая апеляция увидит сфабрикованые дела
06.05.2020 09:52 Ответить
Подловять или нет это второй вопрос ,не все в жизни битые. А лопуха могут и подловить.
06.05.2020 10:05 Ответить
То есть вы хотите чтобы я рассказал как это работает и другим наука?
06.05.2020 10:07 Ответить
я думаю нестоит, вы вложите энергию в много букв а на цензоре малолетки и тупые неводятся так что лучше что то интересное а не то как работают подставы
06.05.2020 10:11 Ответить
Скажу просто ни у кого даже знакомых в руки ничего подержать не брать и детям передайте.
06.05.2020 10:14 Ответить
Вы знаете я тоже не ребенок и достаточно видела что б говорить. Для меня оставаться человеком это самое главное в любой ситуации. Ещё раз если ты пошёл в полицию то закон должен соблюдать вдвойне! Тоже самое касается и судьёй и прокуроров, это адвокат может валять дурака так как ему нужно своего подзащитного оправдать. А вину нужно доказывать!
06.05.2020 09:48 Ответить
Менты и человечность это несовместимые вещи. Есть такая пословица :с волками жить по-волчьи выть
06.05.2020 09:54 Ответить
"с волками жить по-волчьи выть" це, виправдання власної природи? Нафіг тоді бандюків брати в поліцію? Там треба не вовки, а вовкодави- зовсім інша природа.
07.05.2020 10:57 Ответить
нит почемуто считается что милицияполиция должна защищать, это не так, милиция это орган карательный ибо чинит возмездие за правонарушение, армия это вообще п..ц, если армия пришла к вам под дом и в вашем городе военное положение то будьте готовы к мародерству и изнаилованию, это значит что вы неправильно жили раз к вам пожаловала в гости армия, запомните, армия, полиция и прочие силовые структуры изначально заточены на принесение горя в семъю, в белых перчатках там не служат, короче попался отвечай а не ной что подснежники в лесу собирал чтоб на хлебушек обменять
06.05.2020 09:57 Ответить
Нафіг поліція, яка гірше від бандитів? Нафіг армія, яка гірша від окупантів? Нафіг держава, яка говорить про монополію на насильство? Це, все середньовічні теорії, які широко сповідуються на раSSєє.
07.05.2020 11:01 Ответить
Когда зарплаты будут достойными, и работники там будут с достоинством и честью,а так,чего вы хотели? Это "простые" парни с улицы,которые плохо учились в школе, не имеют нормального воспитания в семьях,образование у них "липовое", "за сало"(заочное),хорошо, если еще есть. Вот и результат- быдло куражиться над быдлом, хоть так чувствует свою значимость и нужность. Банановая республика , папуасы.
06.05.2020 09:22 Ответить
Вы правы!
06.05.2020 09:29 Ответить
та это понятно, быдло в милиции, быдло в ато, папуасы, че там еще тролятина рузьке, беги розетку запень билл гейтс хоронякам чипы жидкие внедряет
06.05.2020 10:00 Ответить
То, хіба ця мусорня не є яскравими представниками "руSSкого мира"?
07.05.2020 10:55 Ответить
Господи, сколько же *********, и пусть меня банят- вот именно самых натуральных ********* в теме отметилось... С какой радостью сами себя дерьмом поливают, мазохисты... Они типа, отдельно от всего, они типа, не часть организма под названием "страна", эдакие паразиты, глисты, живущие своей жизнью...
06.05.2020 09:38 Ответить
это ты сейчас про избирателей зеленского, которые проголосовали по приколу?
06.05.2020 09:53 Ответить
Да ты знаешь, дружище... Досадно, что не только Зеленского. Но очень близко. Те, кому должны. И страну построить, и мову навязать и в том числе мусоров идеальных набрать и прочее. Их всех объединяет одно- нет и не будет сферы, в которой предусматривается, где хоть как то применится хоть какое нибудь участие этих крикунов в становлении страны... Им должны...
06.05.2020 10:01 Ответить
Кто тебе мову навязывает, болезный?
06.05.2020 11:07 Ответить
Вы - не из палаты No 6, терапевт вы наш.
06.05.2020 10:39 Ответить
Почему не написано за что именно задержаны?
06.05.2020 09:52 Ответить
А хіба є різниця за що затримані?
07.05.2020 10:46 Ответить
это мой папа их обвенили пришли к нам домой торабанили я встала а у нас 7 месечный братик полоция заходит и орет и бужу папу и маму и папу увезли а мы плаккали это реал наш папа честно говарю
21.01.2021 15:10 Ответить
"Дяденька, дай пятачок!
А то в рожу плюну, а у меня сифилис!"
06.05.2020 10:08 Ответить
Тю, значит никто бандюкам косточки не перемалывает за их беспредел. а тут чуть шо, менты виноваты.
06.05.2020 10:36 Ответить
А хто з них бандюки?
07.05.2020 10:47 Ответить
так так спокойно кондратьев мой папа бандюган илья
21.01.2021 15:11 Ответить
Чому Начальник Слідчого ізолятора до сих пір не арештований??
06.05.2020 12:09 Ответить
на фото ниче особого нет , если ломали отрицалово - то правельно делали
в стране реклама АУЕ почти в каждом выпуске новостей , всплеск бандитизма , грабят
бабушек , убивают за копейки , воров закрыть по нашим законам низя
и нам после этого душегубам печеньки расдавать
06.05.2020 14:04 Ответить
Так чим бандюки від закону кращі?
07.05.2020 10:48 Ответить
Якось мене вже не дивує що, є достатньо людей, які виправдовують дії бандитів від влади тим що, є просто бандити. Іншими словами: влада бандиться це, нормально тому що, є прості бандити з народу. Типу: сам казел!
07.05.2020 10:53 Ответить
 
 