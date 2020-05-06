Подозреваемый в краже 1,1 млрд экс-нардеп Святаш получил гражданство РФ и обосновался с семьей в Липецке, - СМИ. ФОТО

Народный депутат Верховной Рады IV-VIII созывов Дмитрий Святаш, который активно поддерживал федерализацию Украины, а позже попал в поле зрения правоохранителей в связи с разворовыванием средств "Укрсиббанка", сбежал в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 057.ua сообщил источник в консульстве РФ в Харькове.

По полученной информации, Святаш воспользовался программой "Соотечественник", запущенной несколько лет назад РФ в Украине. Суть ее проста – переманить к себе побольше людей, для выдачи им паспортов России.

Примечательно то, что заявление на получение гражданства РФ писала жена Святаша – Анжелика. Именно она обратилась в консульство, и заполнила довольно длинный и детальный документ.

"В начале февраля 2020 года жена Святаша - Святаш Анжелика Левоновна обратилась в ГК РФ в г. Харьков с соответствующим заявлением об участии в указанной государственной программе РФ", - рассказал источник в консульстве РФ.

Жена Святаша упомянула,что в РФ они были частыми "гостями". "В РФ я пребывала с частными визитами в 2016, 2017, 2019 годах. Мой супруг Святаш Дмитрий Владимирович посещал РФ с частными визитами город Москву, Воронеж, Щебекино с 2003 года по 2019 года ежегодно", - написала она.

При этом, жена экс-нардепа в своем обращении указывает, что вместе с ней в Российскую Федерацию на постоянное место жительства планируют выехать ее муж - Святаш Д.В. и двое сыновей - Святаш Д.Д. (2015 г.р.) и Святаш Л.Д. (2017 г.р.).

Отмечается, что в настоящее время, вопрос о переселении Святаша и его семьи в РФ согласован властями РФ. Также известно, что Святаш и его cемья не отказались от гражданства Украины, и таким образом нарушили закон о двойном гражданстве.

Изданию также удалось узнать куда собирается переехать Святаш с семьей. Выбор экс-нардепа пал на город Липецк, ул. Гагарина, 35-А.

Напомним, в октябре прошлого года прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн кредитных средств "Укрсиббанка". По версии следствия, он в течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы АИС, завладел 1,1 млрд грн, которые компания получила в кредит от "Укрсиббанка". Святашу объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору). В рамках этого ж уголовного дела ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

