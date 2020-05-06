В оккупированном Донецке взорвался автомобиль: "Горит Ворошиловское РОВД". ВИДЕО+ФОТО
В центре Донецка произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пользователи соцсетей пишут "Новости Донбасса".
Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.
Шобы не погасло!
Надеюсь по соседству бериевское, сталинское, кировское, ленинское.....
П.С. Клинический совок!!!
судя по фотографиям, это два разных случая, и следует писать так:
"В оккупированном Донецке взорвался автомобиль. Кроме того, горит Ворошиловское РОВД".
Нехай х уйлу скажуть дякую що не підірвало їхню 9тіхатку
Зара будуть волати про теракти