В оккупированном Донецке взорвался автомобиль: "Горит Ворошиловское РОВД". ВИДЕО+ФОТО

В центре Донецка произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пользователи соцсетей пишут "Новости Донбасса".



Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.



