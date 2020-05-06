РУС
В оккупированном Донецке взорвался автомобиль: "Горит Ворошиловское РОВД". ВИДЕО+ФОТО

В центре Донецка произошел взрыв автомобиля у здания "Ворошиловского РОВД".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пользователи соцсетей пишут "Новости Донбасса".


Подробности происшествия на данный момент неизвестны. В группировке "ДНР" происшествие пока не комментируют.

В оккупированном Донецке взорвался автомобиль: Горит Ворошиловское РОВД 02

готовятся к 9 мая
06.05.2020 11:29 Ответить
Это дело рук Зоряна и Шкиряка!
06.05.2020 11:29 Ответить
Ворошиловское РОВД.....
Надеюсь по соседству бериевское, сталинское, кировское, ленинское.....
П.С. Клинический совок!!!
06.05.2020 11:35 Ответить
готовятся к 9 мая
06.05.2020 11:29 Ответить
небось будут деревянный рейхстаг штурмовать...
06.05.2020 13:08 Ответить
Это дело рук Зоряна и Шкиряка!
06.05.2020 11:29 Ответить
вирус отгоняют
06.05.2020 11:30 Ответить
То просроченная тушенка с гарохом рванула.
06.05.2020 11:31 Ответить
Стерненка
06.05.2020 12:46 Ответить
Стопудово вони. Їх почерк.
06.05.2020 12:47 Ответить
Скоріш за все це Зорян . Шкіряк зара в Луганську .
06.05.2020 12:54 Ответить
Чего там комментировать- фашизды и укродрг взорвали
06.05.2020 11:30 Ответить
Где Эдик Басурин? Немедленно опохмелить и пусть делает заяву.
07.05.2020 10:02 Ответить
самоліквідація
06.05.2020 11:30 Ответить
яке безглузде самогубство
показать весь комментарий
- Это прямо смешно, участок горит, как свечка... (с)
06.05.2020 11:31 Ответить
Сурков. Недаром он вчера там гулял в окружении бывшего сотрудника МВД Чечни, который на почве неприязненных отношений в 2015 застрелил в Донецке какого-то местного орка. Развлекается пацан, что ему будет...
06.05.2020 11:31 Ответить
Мабуть коронавірус.
06.05.2020 11:32 Ответить
Гори, гори ясно!
Шобы не погасло!
06.05.2020 11:34 Ответить
"В мире животных"..
06.05.2020 11:35 Ответить
А велюровая мразь горит желанием поскорей провести выборы и присоединить это дерьмо. Такое будет в каждом городе! Нах оно нам надо.
06.05.2020 11:35 Ответить
Ворошиловское РОВД.....
Надеюсь по соседству бериевское, сталинское, кировское, ленинское.....
П.С. Клинический совок!!!
06.05.2020 11:35 Ответить
"В оккупированном Донецке взорвался автомобиль: "Горит Ворошиловское РОВД"."
судя по фотографиям, это два разных случая, и следует писать так:
"В оккупированном Донецке взорвался автомобиль. Кроме того, горит Ворошиловское РОВД".
06.05.2020 11:36 Ответить
гускій мірь у них настав.
Нехай х уйлу скажуть дякую що не підірвало їхню 9тіхатку
06.05.2020 11:37 Ответить
🔥🔥👍
06.05.2020 11:40 Ответить
Палала вата ,палала
06.05.2020 11:41 Ответить
И кто в этот раз отправился к кобзону?
06.05.2020 11:42 Ответить
******** какієто)
06.05.2020 11:46 Ответить
Репетиция салюта
06.05.2020 11:48 Ответить
Шо!? Опять!? И не дай Бог пустую! Без хероя -обполчленца бах не считается.
06.05.2020 11:48 Ответить
це був анонс: "незабаром у всіх РОВД Донецька та Луганська"
06.05.2020 11:49 Ответить
о! Рязанський цукор підвезли.
Зара будуть волати про теракти
06.05.2020 11:49 Ответить
То в обдроченців Лугандона пердак рванув від щастя що отримали рузге пачпорт
06.05.2020 11:53 Ответить
Абама-чмо
06.05.2020 11:57 Ответить
моторолина канистра рванула)) де она есть? вроде её украинский паспорт выдали
06.05.2020 12:02 Ответить
мстя Еріки
06.05.2020 12:08 Ответить
Початок вакцинації від короновірусу, говорять дуже допомагає..
06.05.2020 12:09 Ответить
Многолюдный центр Донецка, даже в условиях каратина!
06.05.2020 12:13 Ответить
06.05.2020 12:22 Ответить
яка сумна новина...
06.05.2020 12:28 Ответить
Амэрикэн партизанэн?
06.05.2020 12:38 Ответить
Ворошиловка - Центр зомбиленда , куле
06.05.2020 12:58 Ответить
Дырявые последнюю копейку не поделили😉
06.05.2020 12:58 Ответить
Та хоч там всі погорять. Нам навіть це не інтересно.
06.05.2020 13:03 Ответить
Не інтересно? А якой, Толя, у тєбя пєрєвоччик, яндєкс навєрнає?
06.05.2020 18:35 Ответить
опять визитки хунты бомбанули...
06.05.2020 13:09 Ответить
Окрім того, в цій же будівлі знаходяться районний суд та прокуратура. Так що свято потрійне.
06.05.2020 13:20 Ответить
06.05.2020 13:57 Ответить
"Да пёс с ними!" (с)
06.05.2020 14:14 Ответить
На фото явно рабочая машина взорвалась,а больше ничего не горит.
06.05.2020 14:18 Ответить
Оце так новина, так новина!Так і свербить запитати:" І шо?". Чи мало де горить? в Києві майже щодня чиєсь авто палять.
06.05.2020 14:50 Ответить
"Можем повторить" и "Спасибо деду за победу")
07.05.2020 00:43 Ответить
У какого-то ватника пукан рванул?
07.05.2020 01:37 Ответить
Давно не было новостей из клоповника этого
07.05.2020 02:07 Ответить
07.05.2020 03:57 Ответить
07.05.2020 10:18 Ответить
 
 