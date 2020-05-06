Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых. ФОТО
У священника, который организовал в Киевской области реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической зависимостью, сегодня следователи Нацполиции провели обыск.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы отца Амвросия.
"Обыск проводился в доме отца Амвросия и на территории реабилитационного центра, - рассказал адвокат. – Мне позвонили рано утром, попросили приехать. Как я понял, вместе со следователями и оперативниками, прибыли бойцы спецназа, заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Ничего из заявленного не нашли".
По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела по убийству Павла Шеремета, но почему пришли именно к этому священнослужителю, он не знает.
"Обоснование проведения обыска в определении суда отсутствует", - отметил Константин Татарченко.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Та й думають в Україні тисячі попів. А підемо найдемо самого "безневинного"
в світі попа обшукаємо а ми зовсім охрініли вже.
Ну такі ж самі я і ті що підірвали журналіста, облили кислотою "активістку" Гандзюк, вбили учасника АТО "Сармата", застрелили трьохрічну дитину в Києві.
Другому повезло ще менше, він не тільки родич учасника АТО а щей в ОП працює
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, были ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне.
не занимаются, порошок не за это бабки не платит.
Поподробней ему ... иш пиндос выискался. Ты нам ещё за Севастополь ответишь