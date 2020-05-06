Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых. ФОТО

У священника, который организовал в Киевской области реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической зависимостью, сегодня следователи Нацполиции провели обыск.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы отца Амвросия.

"Обыск проводился в доме отца Амвросия и на территории реабилитационного центра, - рассказал адвокат. – Мне позвонили рано утром, попросили приехать. Как я понял, вместе со следователями и оперативниками, прибыли бойцы спецназа, заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Ничего из заявленного не нашли".

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела по убийству Павла Шеремета, но почему пришли именно к этому священнослужителю, он не знает.

"Обоснование проведения обыска в определении суда отсутствует", - отметил Константин Татарченко.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.