РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8530 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство Шеремета
16 856 33

Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых. ФОТО

У священника, который организовал в Киевской области реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической зависимостью, сегодня следователи Нацполиции провели обыск.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы отца Амвросия.

"Обыск проводился в доме отца Амвросия и на территории реабилитационного центра, - рассказал адвокат. – Мне позвонили рано утром, попросили приехать. Как я понял, вместе со следователями и оперативниками, прибыли бойцы спецназа, заходили жестко, укладывая всех лицом в пол. Искали флешки, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Ничего из заявленного не нашли".

Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых 01

По его словам, обыск проводился в рамках расследования дела по убийству Павла Шеремета, но почему пришли именно к этому священнослужителю, он не знает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Доказательств по делу Шеремета было достаточно для преследования, но недостаточно для суда. Меня пригласили на брифинг по инициативе министра МВД", - Рябошапка. ВИДЕО

"Обоснование проведения обыска в определении суда отсутствует", - отметил Константин Татарченко.

Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых 02

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

обыск (1938) священник (233) Шеремет Павел (564)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ну не к этим же БАРЫГАМ ходить с обысками....
Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых - Цензор.НЕТ 5134
показать весь комментарий
06.05.2020 12:40 Ответить
+14
Зовсім вже охрініли!
показать весь комментарий
06.05.2020 12:33 Ответить
+10
Всё не так просто. Вдруг там найдут зажигалку, которой подпалили шнур, для взрыва опор, которыми придавило Шеремета...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зовсім вже охрініли!
показать весь комментарий
06.05.2020 12:33 Ответить
Всё не так просто. Вдруг там найдут зажигалку, которой подпалили шнур, для взрыва опор, которыми придавило Шеремета...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:35 Ответить
Сидять такі СБУшники карантин робити нехрін

Та й думають в Україні тисячі попів. А підемо найдемо самого "безневинного"

в світі попа обшукаємо а ми зовсім охрініли вже.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:19 Ответить
Проверяют на благонадёжность, перед назначением Саакашвили?...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:33 Ответить
Може нехай в тому реабілітаційному центрі залишаться і підлікуються. Таку х..ню вже витворяють, що й на голову не налазить.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:33 Ответить
Суки.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:37 Ответить
Ну не к этим же БАРЫГАМ ходить с обысками....
Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых - Цензор.НЕТ 5134
показать весь комментарий
06.05.2020 12:40 Ответить
Дело Шеремета: Правоохранители пришли с обыском к священнику, организовавшему под Киевом реабилитационный центр для наркозависимых - Цензор.НЕТ 8802
показать весь комментарий
06.05.2020 12:58 Ответить
Один з цих "бариг" учасник АТО ну це так для "патріотів".

Ну такі ж самі я і ті що підірвали журналіста, облили кислотою "активістку" Гандзюк, вбили учасника АТО "Сармата", застрелили трьохрічну дитину в Києві.

Другому повезло ще менше, він не тільки родич учасника АТО а щей в ОП працює
показать весь комментарий
06.05.2020 15:25 Ответить
Це ти брешеш про Єрмака-молодшего, що він ніби то "учасник АТО"? Так це не відповідає дійсності, вже все відомо, він звичайний шахрай. Втім, як і усі "шлюхі на роту" скопом...
показать весь комментарий
06.05.2020 15:35 Ответить
Распространяя фуфло, ты такая же мразь как и эти твари.
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, были ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:52 Ответить
А более подробно можно? А то сильно сомневаюсь, что следаки сидят в своем кабинете, тыкают пальцем в рандомный объект на карте и говорят "сегодня будем обыскивать их просто так".
показать весь комментарий
06.05.2020 12:40 Ответить
Достаточно только того, что он не "священник" РПЦвУ.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:46 Ответить
Why are you here? What state are you from?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:51 Ответить
Нe`s a russian troll.He doesn`t understad English
показать весь комментарий
06.05.2020 13:12 Ответить
Май нэйм из Витья. Ай эм он дьюти тудей.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:02 Ответить
из Канзаса оно, точнее из Казани...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:48 Ответить
тайна следствия...
показать весь комментарий
06.05.2020 12:58 Ответить
Поподробней... та ты *****. Иди на другой сайт, тут такой ****** как поподробней

не занимаются, порошок не за это бабки не платит.

Поподробней ему ... иш пиндос выискался. Ты нам ещё за Севастополь ответишь
показать весь комментарий
06.05.2020 15:30 Ответить
Очень интересный ход расследования.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:40 Ответить
У Зели кокс закончился.Думал - может хоть там найдут.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:41 Ответить
Реально уже не знают у кого что искать, чтоб хоть как-то свой цирк оправдать.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:42 Ответить
а поп чей будет, наш аль мацковский?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:53 Ответить
вообще все эти центры реабилитации, очень мутные конторы, не принимая во внимание данный случай
показать весь комментарий
06.05.2020 12:54 Ответить
Оо да, наркоторговцам эти центры как кость в горле... Прибыли падают...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:31 Ответить
В Лавру наведаться смелости/совести не хватило?
показать весь комментарий
06.05.2020 12:55 Ответить
у себя поискать не пробовали?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:09 Ответить
Собака в поисках своего хвоста.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:11 Ответить
К дохлому делу пристегивают все больше мутных фигурантов. Трагедия превращается в паскудный фарс.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:12 Ответить
Последняя стадия, когда нет улик, а дело надо шить. Авакову давно пора на нары.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:16 Ответить
Это напоминает анекдот : А почему ты ищешь ключи возле этого фонаря, мы же их потеряли в другом месте. - А потому что здесь горит свет, а там где мы потеряли темно.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
Якщо хто не знає - цей священик пов'язаний з Корчинським і Братством. А ті в свою чергу вже подумайте самі з ким.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:50 Ответить
А я думав, що накінець то, прийшли в Лавру шукати диверсантів, які допомагали поліцаям і заразили велику кількість мешканців Києва, Тернополя і тих областей.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:15 Ответить
 
 