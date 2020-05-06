РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8654 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
2 138 10

Чиновник сельсовета на Днепропетровщине вымогал 640 тыс. у бизнесмена, победившего в тендере на ремонт школы. ФОТО

Чиновник сельсовета на Днепропетровщине разоблачен во время получения 320 000 гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Днепропетровской местной прокуратурой №3 совместно с работниками Управления стратегических расследований и Нацполиции в области 5 мая 2020 во время получения части взятки в сумме 320 тыс. грн разоблачен и задержан начальник одного из отделов Новоалександровского сельского совета. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник, будучи членом тендерного комитета сельсовета требовал от директора предприятия неправомерную выгоду в сумме 640 тыс. грн. За такую ​​сумму руководитель отдела обещал не препятствовать в признании предпринимателя победителем процедуры государственных закупок и способствовать заключению договора на выполнение работ по реконструкции здания школы за бюджетные средства.

Смотрите также: Офицер полиции задержан на Житомирщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Чиновник сельсовета на Днепропетровщине вымогал 640 тыс. у бизнесмена, победившего в тендере на ремонт школы 01
Чиновник сельсовета на Днепропетровщине вымогал 640 тыс. у бизнесмена, победившего в тендере на ремонт школы 02

взятка (6233) Офис Генпрокурора (2653) Днепропетровская область (4494)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
пэтя предлагал таким руки рубить...
а потом подумал и возглавил )))
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
+2
аппетиты у свиней !!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
+1
То он дитям на читанки денех просил,его не так поняли.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То он дитям на читанки денех просил,его не так поняли.
показать весь комментарий
06.05.2020 12:59 Ответить
аппетиты у свиней !!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:04 Ответить
не хило хотел рвануть!!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:05 Ответить
пэтя предлагал таким руки рубить...
а потом подумал и возглавил )))
показать весь комментарий
06.05.2020 13:06 Ответить
Не жирно?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:18 Ответить
И это сельсовет мля! А рикиньте обладминистрация какой бищнес нехилый делает?!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:22 Ответить
Какой молодец! Можно только позавидовать такому человеку! Тут бьешся как рыба об лед, ишачишь по 13 часов в день как вьючное животное, и то такая сумма с трудом за ГОД выходит! Может я и правда бедный потому что дурак?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:21 Ответить
думаю 640тыщ это половина от того что мог бы бизнесмен-ремонтник "сэкономить" на ремонте школы, тогда да, не тем мы занимаемся.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:11 Ответить
Не понял, а с каких пор госшколы на балансе местных советов?
Разве нету районо, облоно, минобразования...?))
показать весь комментарий
06.05.2020 14:26 Ответить
З нашим жадібним народом нічого в країні не збудуєш! Демократія, то не для нас. Для нашого народу підходить тільки тоталітаризм!!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 16:45 Ответить
 
 