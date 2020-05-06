Чиновник сельсовета на Днепропетровщине вымогал 640 тыс. у бизнесмена, победившего в тендере на ремонт школы. ФОТО
Чиновник сельсовета на Днепропетровщине разоблачен во время получения 320 000 гривен взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Днепропетровской местной прокуратурой №3 совместно с работниками Управления стратегических расследований и Нацполиции в области 5 мая 2020 во время получения части взятки в сумме 320 тыс. грн разоблачен и задержан начальник одного из отделов Новоалександровского сельского совета. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник, будучи членом тендерного комитета сельсовета требовал от директора предприятия неправомерную выгоду в сумме 640 тыс. грн. За такую сумму руководитель отдела обещал не препятствовать в признании предпринимателя победителем процедуры государственных закупок и способствовать заключению договора на выполнение работ по реконструкции здания школы за бюджетные средства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а потом подумал и возглавил )))
Разве нету районо, облоно, минобразования...?))