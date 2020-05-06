Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке. ФОТО

РУС
9 544 58

Гражданин Чехии Петр Михалу, скучающий о российских танках на улицах Праги, переехал в Москву в попытке спастись от нашествия нелегальных мигрантов. Но россияне не дали ему разрешение на проживание, и Михалу пришлось уехать в оккупированный Донецк.

Историю гражданина Чехии Петра Михалу рассказывает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

4 года назад Михалу объявил, что будет просить политического убежища в России. Жить в "капиталистическом рабстве" у него не было сил, сердце разрывалось от того, что развалилась социалистическая Чехословакия, которую "предала фашистская власть", он тосковал по российским танками, которые "спасли" его страну своим вторжением в 1968 году и извинялся перед президентом России Владимиром Путиным за то, что у него на родине "переписывают историю".

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 01Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 02

Михалу отправился в Россию. "Моя поездка сюда - это как эксперимент. Если все удастся, многие другие чехи последуют моему примеру. Это было бы замечательно - учредить в России чешское село! Здесь много места", - делился он планами с российскими СМИ.

В попытке заработать на кусок хлеба гражданин Чехии продавал нашивки "Агент Кремля", работал массажистом в спа-салоне и пытался собрать средства на то, чтобы объехать на машине УАЗ "Патриот" всю Россию.

Денег постоянно не хватало, и вскоре "русский патриот" уже прямо просил своих сторонников в Чехии, которые страдали в "западном рабстве", чтобы прислали деньги на жизнь в вожделенной России.

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 03

Михалу продолжал раздавать российским пропагандистам интервью о Европе, страдающей от нашествия нелегальных мигрантов. "Европа будет исламской. Почему мы отступаем? Если кто-то ворвется в мой дом и захочет, чтобы я вдруг жил по их правилам, я буду бороться против этого. Европа уступает. Это намерение уничтожить Европу", - возмущался он.

Но ни статуса политического беженца, ни даже разрешения на проживание Михалу не получил. Чтобы стать гражданином РФ, он даже пытался подыскать себе жену, но и этот вариант не сработал.

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 04

В январе 2020-го за Михалу задержали. Через несколько дней было принято решение о его депортации из России.

Через Ростов-на-Дону он переправился в оккупированный Донецк. Весной в профилях Петра Михалу в социальных сетях появились фотографии оккупированного Донецка и памятников террористам.

"Бедный, управляемый военной диктатурой Донецк предлагает совсем немного возможностей для индивидуумов вроде Михалу", - считает аналитик чешского Института политики и общества Роман Маца, который отслеживает чешских псевдопатриотов в социальных сетях. По его слова, единственная дальнейшая перспектива для неудачливого патриота РФ - взять в руки оружие и вступить в войну на стороне оккупантов.

Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке 05

Донецьк (6335) россия (97399) Чехия (1798) русский мир (645)
+24
Молодец.Переехал сам,а не стал звать срусский мир в Чехию.
06.05.2020 13:18
+18
правильный и честный поступок , любишь жить в говени - туда и едешь , другой вопрос как скоро он от туда сбежит
06.05.2020 13:19
+14
Какая-то лажа. Чехия и Польша - 2 страны которые "положили" на евротолерантность и отказались впускать мигрантов. В Чехии есть их очень немного, которых поймали на пути в Германию, и они осели на территории Чехии в качестве беженцев. Но никакого "нашествия" там нет.
Цыган в Чехии на порядки раз больше чем мигрантов.
06.05.2020 13:17
скоро его там примут , так как он не сможет колебаться с официальной линией Лугандона и Думбабве!!
06.05.2020 13:16
Какая-то лажа. Чехия и Польша - 2 страны которые "положили" на евротолерантность и отказались впускать мигрантов. В Чехии есть их очень немного, которых поймали на пути в Германию, и они осели на территории Чехии в качестве беженцев. Но никакого "нашествия" там нет.
Цыган в Чехии на порядки раз больше чем мигрантов.
06.05.2020 13:17
Тим більший він ідіот.
06.05.2020 13:37
не то чтобы идиот. Он просто врет про мигрантов, потому что даже местным обезьянам объяснить свой дурацкий поступок не может, вот чтоб на него не смотрели как на дурачка начинает втюхивать что сбежал от мигрантов.
06.05.2020 13:40
А у Празі кацапні більше ніж циган
06.05.2020 13:41
Это да. Меня неприятно удивило как чехи их облизывают.
06.05.2020 13:43
Реклама , та об,яви кацапською мовою мене вбивали на вулицях Прагі та Карлових Вар
06.05.2020 13:44
Карловы Вары для русни сакральное место. Там их Ленин пытался сифилис залечить.
06.05.2020 14:23
А как же засилье каких то узкоглазых в магазинчиках и кафешках. Или это модифицированные чехи?
06.05.2020 13:48
Та, да! То кадировцы из мацквы переехали.
06.05.2020 14:11
Это не мигранты, это китайцы, они по всей Европе расползлись и очень культурно себя ведут, культурнее чем местные. На пособиях не сидят, ведут бизнес, платят налоги на которые живут такие трутни как этот Михалу.
06.05.2020 14:22
Только это не китайцы а вьетнамцы. И они даже разговаривают на чешском, в отличии от тупой срусни. А в остальном все верно.
06.05.2020 18:01
Молодец.Переехал сам,а не стал звать срусский мир в Чехию.
06.05.2020 13:18
Дальше, я так понимаю, поедет в Абхазию...
06.05.2020 15:21
потом в северную корею к Ким Чен Ыну
06.05.2020 17:56
Он уже понял,что рузкии своих не бросают
06.05.2020 13:18
правильный и честный поступок , любишь жить в говени - туда и едешь , другой вопрос как скоро он от туда сбежит
06.05.2020 13:19
И главное, куда? Хотя, вернется в Чехию, на него врядли кто обратит внимание, а он будет посасывать свой любимый Гамбринус как и прежде.
06.05.2020 13:37
Теть камраду бояра лепий от фєрнєта хутна.
06.05.2020 13:50
Чех Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2974
06.05.2020 13:19
Ага, и я о том же.
06.05.2020 13:21
угадай страну с трех раз...
06.05.2020 13:42
Вот не следили еще за чешской одноклеточной популяцией. Цензор от безделья погибает? Я не пойму.
06.05.2020 13:20
дайош! дайош!
наше комунарскоє "дайош!"
06.05.2020 13:22 Ответить
Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 8134
06.05.2020 13:31
Михалу в дупу палю)
06.05.2020 13:24
у етого Михалу-явно рожа дебила, не обремененная интеллектом
06.05.2020 17:59
Дыра стала отстойником ватного говна международного уровня. Это прорыв.
06.05.2020 13:25
Бот. Тема трохи не та. Чи ти у кожній темі про Чехію цю херню постиш? Розкажи ще, що у Солсбері просто чебуреком травонулись.
06.05.2020 13:29
Головне не звідки, а куди прямує. Усі ненормальні прямують нарасєю.
06.05.2020 15:16
Вот для чего обычному дипломату рицин?
06.05.2020 13:44
Кількість колорадок на квадратний метр просто зашкалює))
06.05.2020 13:26
мне не верится что такой х@йней можно страдать не за деньги
06.05.2020 13:27
Запросто. Куча неудачников, которым в реальной жизни ничего не светило кроме как чужие машины мыть, а девушки с ними на одном гектаре не сядут. А тут оно взяло автомат в руки и сазу чувствует себя не ничтожеством, первый раз за всю жизнь.
06.05.2020 13:39
Полностью согласен...
06.05.2020 14:03
Вчера он мьіл машишьі,
Она сосала )(ер,
Теперь они іліта
І гордость днр
06.05.2020 14:48
Все бы так . Хочешь русского мира , чемодан , вокзал и ты в россиянском раю .
06.05.2020 13:45
Шота мне его харя знакома. А так, эпический *******!
06.05.2020 13:46
Бузерант с Палмовки, жил в общаге возле театра Біла Лабудь.
06.05.2020 13:54
тяжело бузикам в дыре
06.05.2020 14:05
А деревню назвать - руске велко-поповице?
06.05.2020 13:58
Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 8983
06.05.2020 13:58
Если в России не нашлось ни одной вечно пьяной Маньки, которая согласилась бы выйти "замуж" за этого ипанутого любителя "освободителей", то совсем плохи дела у чехов.
06.05.2020 13:59
Это как везде, таких придурков найдешь в любой стране. Я уже неоднократно писал, что в Чехии, Прага это город, где коммунисты не пройдут, а в регионах ваты, как насрано. Тут коммунисты в правящей коалиции. Гавел сделал ошибку, когда ему предложили запретить компартию, то он сказал шо они сами вымрут и на них будем смотреть в музее, как на динозавров. Надо было их сразу, их методами, ликвидировать. Так и нам, сразу после Майдана, надо было придавить пятую колонну, а то теперь они перья распустили.
06.05.2020 14:01
Молодец! Всё правильно сделал! Нехер загнивать у буржуев, маладой республике надо свежие дебилы!
06.05.2020 14:16
Помыкается и вернется в Чехию. Если не грохнут.
06.05.2020 14:17
Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 2715
06.05.2020 14:18
Скоро його "на подвал" посадять донецькі "МГБ"істи. )))
06.05.2020 14:24
"... Если кто-то ворвется в мой дом и захочет, чтобы я вдруг жил по их правилам, я буду бороться против этого. ..." - ну так і жив би в своєму будинку, чого ж у себе там не борешся, ідіот.
06.05.2020 14:40
https://www.youtube.com/watch?v=p1AwYoA8Yfo
06.05.2020 14:49
Феерический долб....ну, все вы сами понимаете кто!
06.05.2020 17:06
Чесна людина:поважаю...от як би ті, що хочуть жити в росії(особливо ті що хочуть Україну грабувати)не виходячи з української хати, теж зробили би такий вчинок і поїхали б в росію......а все через те, що постійно на рос ТБ сидять ...і у себе під сракою горя не бачать.
08.05.2020 19:09
Так...так...так вже навіть сім"я з Німеччини спробували росжиття...їм навіть хатинку дали десь у Сибіру (подалі від геїв за росчистоту і справедливість і міролюбіє)...скільки було галасу,інтерв"ю...а втікали так тихо ...на пожертви громадян...ось що робить кисіль-соловейко гівно-мети....
08.05.2020 19:17
 
 