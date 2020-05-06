Гражданин Чехии Михалу сбежал в Россию от нелегальных мигрантов, сам стал там нелегалом и осел в оккупированном Донецке. ФОТО

Гражданин Чехии Петр Михалу, скучающий о российских танках на улицах Праги, переехал в Москву в попытке спастись от нашествия нелегальных мигрантов. Но россияне не дали ему разрешение на проживание, и Михалу пришлось уехать в оккупированный Донецк.

Историю гражданина Чехии Петра Михалу рассказывает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

4 года назад Михалу объявил, что будет просить политического убежища в России. Жить в "капиталистическом рабстве" у него не было сил, сердце разрывалось от того, что развалилась социалистическая Чехословакия, которую "предала фашистская власть", он тосковал по российским танками, которые "спасли" его страну своим вторжением в 1968 году и извинялся перед президентом России Владимиром Путиным за то, что у него на родине "переписывают историю".

Михалу отправился в Россию. "Моя поездка сюда - это как эксперимент. Если все удастся, многие другие чехи последуют моему примеру. Это было бы замечательно - учредить в России чешское село! Здесь много места", - делился он планами с российскими СМИ.

В попытке заработать на кусок хлеба гражданин Чехии продавал нашивки "Агент Кремля", работал массажистом в спа-салоне и пытался собрать средства на то, чтобы объехать на машине УАЗ "Патриот" всю Россию.

Денег постоянно не хватало, и вскоре "русский патриот" уже прямо просил своих сторонников в Чехии, которые страдали в "западном рабстве", чтобы прислали деньги на жизнь в вожделенной России.

Михалу продолжал раздавать российским пропагандистам интервью о Европе, страдающей от нашествия нелегальных мигрантов. "Европа будет исламской. Почему мы отступаем? Если кто-то ворвется в мой дом и захочет, чтобы я вдруг жил по их правилам, я буду бороться против этого. Европа уступает. Это намерение уничтожить Европу", - возмущался он.

Но ни статуса политического беженца, ни даже разрешения на проживание Михалу не получил. Чтобы стать гражданином РФ, он даже пытался подыскать себе жену, но и этот вариант не сработал.

В январе 2020-го за Михалу задержали. Через несколько дней было принято решение о его депортации из России.

Через Ростов-на-Дону он переправился в оккупированный Донецк. Весной в профилях Петра Михалу в социальных сетях появились фотографии оккупированного Донецка и памятников террористам.

"Бедный, управляемый военной диктатурой Донецк предлагает совсем немного возможностей для индивидуумов вроде Михалу", - считает аналитик чешского Института политики и общества Роман Маца, который отслеживает чешских псевдопатриотов в социальных сетях. По его слова, единственная дальнейшая перспектива для неудачливого патриота РФ - взять в руки оружие и вступить в войну на стороне оккупантов.