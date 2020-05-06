Столичная фирма "наварила" 16,5 млн грн на поставке больницам оборудования для диагностики COVID-19, - СБУ. ФОТО
В Киеве разоблачили топ-менеджмент одной из фирм в хищении госсредств при поставках медицинского оборудования для диагностики коронавируса.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, заключив договор с государственными медучреждениями в Полтавской и Запорожской областях, коммерсанты должны были обеспечить их лаборатории оборудованием, необходимым для диагностики коронавируса.
"Оборудование предназначалось, в частности, для исследований биологического материала потенциальных больных. Оперативники спецслужбы установили, что бизнесмены при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на оборудование, установленной правительством", - говорится в сообщении спецслужбы.
Таким образом, согласно оценкам экспертов, руководство фирмы нанесло госбюджету ущерб на общую сумму более 16,5 млн гривен.
Во время обысков в офисных помещениях коммерческой структуры правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение сделки.
В связи с этим ее генеральному директору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сколько можно пудрить мозги?
Верните эпидемию свиного гриппа, гады.
предпринимателей, где им клеют ни больше ни меньше "хищении госсредств"
только за то, что он пытается продать товар подороже, попахивают
попыткой проигнорировать и саботировать элементарные законы
предпринимательства. Я уверен, что "потерпевшим" госучреждениям никто
руки не заламывал в этих сделках, а значит это и есть рынок в действии.
Регулировать законом наценку - это конечно круто, но всё-таки совдепия и
абсолютно непродуктивный подход. Ну а про всякие СБУшные схемы вообще
молчу