Столичная фирма "наварила" 16,5 млн грн на поставке больницам оборудования для диагностики COVID-19, - СБУ. ФОТО

В Киеве разоблачили топ-менеджмент одной из фирм в хищении госсредств при поставках медицинского оборудования для диагностики коронавируса.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, заключив договор с государственными медучреждениями в Полтавской и Запорожской областях, коммерсанты должны были обеспечить их лаборатории оборудованием, необходимым для диагностики коронавируса.

"Оборудование предназначалось, в частности, для исследований биологического материала потенциальных больных. Оперативники спецслужбы установили, что бизнесмены при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на оборудование, установленной правительством", - говорится в сообщении спецслужбы.

Таким образом, согласно оценкам экспертов, руководство фирмы нанесло госбюджету ущерб на общую сумму более 16,5 млн гривен.







Во время обысков в офисных помещениях коммерческой структуры правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение сделки.

В связи с этим ее генеральному директору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.