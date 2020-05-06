РУС
Столичная фирма "наварила" 16,5 млн грн на поставке больницам оборудования для диагностики COVID-19, - СБУ. ФОТО

В Киеве разоблачили топ-менеджмент одной из фирм в хищении госсредств при поставках медицинского оборудования для диагностики коронавируса.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, заключив договор с государственными медучреждениями в Полтавской и Запорожской областях, коммерсанты должны были обеспечить их лаборатории оборудованием, необходимым для диагностики коронавируса.

"Оборудование предназначалось, в частности, для исследований биологического материала потенциальных больных. Оперативники спецслужбы установили, что бизнесмены при формировании цены нарушили нормы предельной надбавки на оборудование, установленной правительством", - говорится в сообщении спецслужбы.

Таким образом, согласно оценкам экспертов, руководство фирмы нанесло госбюджету ущерб на общую сумму более 16,5 млн гривен.

Столичная фирма наварила 16,5 млн грн на поставке больницам оборудования для диагностики COVID-19, - СБУ 01
Столичная фирма наварила 16,5 млн грн на поставке больницам оборудования для диагностики COVID-19, - СБУ 02
Столичная фирма наварила 16,5 млн грн на поставке больницам оборудования для диагностики COVID-19, - СБУ 03

Во время обысков в офисных помещениях коммерческой структуры правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение сделки.

В связи с этим ее генеральному директору сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

а сколько "наварили" зебилы на гос закупках мед оборудования и лекарств против COVID-19? жаль, журналисты об этом не делают расследования - там адский зашквар. все, кто в теме просто в шоке, от зеленых мародеров.
кто у нас там занимается государственными закупками в медицинской отрасли? Уж не знатный порохобот ли Жумадилов Арсен Куатович по образованию политолог который?
С 2018 года,он самый до сих пор.
Коронавирус. Шерше ля доктор.
а сколько "наварили" зебилы на гос закупках мед оборудования и лекарств против COVID-19? жаль, журналисты об этом не делают расследования - там адский зашквар. все, кто в теме просто в шоке, от зеленых мародеров.
А там воруют все, кто имеет доступ, и зебилы, и барыжники, но больше всего ОПЗЖ оппые.
Игорек фукает только на "зеленое говно", все остальное для него вполне сьедобно
Игорек Родину продал, и нефиг ему вообще фукать, пускай ест любое.
ай...ай...ай....и типа никому не занесло
Цензор не дописал ключевую фразу с сайта СБУ - "Операція проводилась співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Київської місцевою прокуратури № 7." Именно по этой схеме - сбу - прокуратура 7 на протяжении 2015-2017гг. возбуждено более 100 проваджень. которые потом закрывались "орлами семочко" за 150-200 тыс. долл. Поэтому - не смешите носки))) http://nashigroshi.org/2018/11/27/vidkat_dlia_semochka/
а также http://nashigroshi.org/2019/12/25/yurfirmy-rodyny-sbushnyka-obsluhovuiut-farmkompanii-iaki-vin-maie-kontroliuvaty-po-sluzhbi/
Сколько можно пудрить мозги?
та ладно, знаем как "правоохранители" дела "шьют"...и, главное, для чего!
кто у нас там занимается государственными закупками в медицинской отрасли? Уж не знатный порохобот ли Жумадилов Арсен Куатович по образованию политолог который?
С 2018 года,он самый до сих пор.
вцепился зубами в доходное местечко
Продали "зеленим" дебілам товар на свою голову...
"разоблачили топ-менеджмент одной из фирм"(с) "если кто-то кое-где у нас порой"(с)
А хто ці короновірусні свинарчуки?
Юля, вернись, при твоем свином грипе и Тамифлю в коробочке такого б**дства не было.
Верните эпидемию свиного гриппа, гады.
Кому пандемия, а кому "нагреть" руки на этой беде.....
В советское время таких бы расстреляли!
Совдепская статья о спекуляции, отрицание элементарных рыночных отношений. У вас там и сейчас советское время.
Не совсем так. Согласно постановлению Кабмина импортное медоборудование для Covid-19 было ограничено в наценке к таможенной стоимости. Взамен там были преференции по регитсрации, ввозу, НДС. Но суть дела же не в этом! Именно контрразведка экономики СБУ "курирует" все эти схемы - т.е. если импортер недостаточно "поделился", ему выкручивают руки и заставляют "выкупить" уголовное дело против себя за 150-200 тыс. долл. Простым языком - те, кто по долгу службы должен стоять на защите экономических интересов государства по-сути, заставляет импортера завыить цену на офшоре, красть бюджетные деньги и отдать потом рэкетирам из СБУ. Чтоб вас удавило уже. мрази....
Ок, про советские времена я конечно занул, но такие дела против
предпринимателей, где им клеют ни больше ни меньше "хищении госсредств"
только за то, что он пытается продать товар подороже, попахивают
попыткой проигнорировать и саботировать элементарные законы
предпринимательства. Я уверен, что "потерпевшим" госучреждениям никто
руки не заламывал в этих сделках, а значит это и есть рынок в действии.
Регулировать законом наценку - это конечно круто, но всё-таки совдепия и
абсолютно непродуктивный подход. Ну а про всякие СБУшные схемы вообще
молчу
