Разоблачены организаторы нелегальных автоперевозок через оккупированную часть Донетчины в РФ, ежемесячная выручка составляла до 3 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила автоперевозчиков из Северодонецка, которые зарегистрировали часть бизнеса на временно оккупированных территориях Донецкой области и организовали пассажирские автобусные перевозки в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2020 годов автобусы злоумышленников совершали регулярные перевозки граждан из Донецка через неподконтрольный участок границы. Ежедневно с временно оккупированных территорий в РФ и обратно отправлялось не менее 2 рейсов. Пассажиропоток составлял более 1,5 тысячи граждан в месяц.
Ежемесячная выручка злоумышленников составляла от 1,5 до 3 миллионов в гривневом эквиваленте. Часть прибыли организаторы платили в так называемый бюджет "ДНР". Средства, в частности, использовались для финансирования террористической деятельности и незаконных вооруженных формирований.
Правоохранители провели в Северодонецке 9 обысков в офисных помещения и по месту жительства фигурантов. Следователи СБУ изъяли финансовую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающие противоправную деятельность организаторов перевозок.
Сейчас решается вопрос о сообщении 2 фигурантам уголовного производства подозрений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нелегальным перевозкам.
И "ЭТО" нужно было 4 года разрабатывать и документировать???????? Прям "люди с холодным мозгом и горячими сердцами"......
Даю еще одну "наводку". Причем абсолютно безоплатно.......
Придите в Киеве на автостанцию "Киев" (можно и на другие) и почитайте "расписание отправления на Москву и другие "браццкие" города, а также проверьте фирмы, торгующие билетами на эти рейсы.(Только не бегите немедленно. А то скажете, что я брехун, т.к. сейчас, в связи с карантином все "официальные" автостанции закрыты.)
Если работать "аккуратно", как вы любите, то можно до полковника просидеть на одном вокзале. При этом быть передовиком "производства".
А вообще-ШОК.
Представьте себе 43-й год. На определенном участка "безконтрольной" территории, временно преостанавливаются боевые действия, т.к. должен проехать автобус Сумы-Прага