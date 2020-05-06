Разоблачены организаторы нелегальных автоперевозок через оккупированную часть Донетчины в РФ, ежемесячная выручка составляла до 3 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила автоперевозчиков из Северодонецка, которые зарегистрировали часть бизнеса на временно оккупированных территориях Донецкой области и организовали пассажирские автобусные перевозки в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2020 годов автобусы злоумышленников совершали регулярные перевозки граждан из Донецка через неподконтрольный участок границы. Ежедневно с временно оккупированных территорий в РФ и обратно отправлялось не менее 2 рейсов. Пассажиропоток составлял более 1,5 тысячи граждан в месяц.

Ежемесячная выручка злоумышленников составляла от 1,5 до 3 миллионов в гривневом эквиваленте. Часть прибыли организаторы платили в так называемый бюджет "ДНР". Средства, в частности, использовались для финансирования террористической деятельности и незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители провели в Северодонецке 9 обысков в офисных помещения и по месту жительства фигурантов. Следователи СБУ изъяли финансовую и бухгалтерскую отчетность, подтверждающие противоправную деятельность организаторов перевозок.

Сейчас решается вопрос о сообщении 2 фигурантам уголовного производства подозрений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нелегальным перевозкам.

