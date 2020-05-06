Во дворе предпринимателя в Новой Одессе взорвалась граната, - полиция. ФОТОрепортаж

В Новой Одессе полицейские устанавливают лиц, бросивших во двор местного предпринимателя взрывное устройство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня, 6 мая, в 3:45 в Новоодесский отдел полиции поступило сообщение от жителя районного центра о том, что на территории его двора раздался взрыв. С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки, предположительно, от РГД-5, которые направлены на экспертизу", - сказано в сообщении.

В результате взрыва поврежден фасад здания и оконное стекло, никто из жильцов дома не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отделении "Новой почты" во Львове сдетонировала учебная граната РГД-5, присланная в посылке. ФОТО

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия.

Полиция просит сообщать полезную для следствия информацию в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по тел. (05167) 2-13-02 или 102.





